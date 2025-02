“ไบร์ท วชิรวิชญ์-จอส เวอาห์” ร่วมเปิดศึกครั้งใหม่ของกัปตันคนใหม่ “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่”

เปิดศึกครั้งใหญ่รับปี 2025 จัดงาน Thailand Gala Premiere เปิดตัวภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์พร้อมชวนแฟนพันธ์แท้และขึ้นเวทีร่วมเชียร์ #ทีมกัปตันอเมริกา และ #ทีมเรดฮัลค์ เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ One Bangkok Park @ One Bangkok แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรดาแฟน ๆ ที่มาร่วมฉลองการเปิดตัวอย่างคับคั่ง ก่อนไปพบกับศึกหยุดโลกพร้อมกัน เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์งานนี้นอกจากตื่นตากับเวทีสุดอลังการณ์ที่พา เรด ฮัลค์ ไซส์ใหญ่ยักษ์มาเปิดตัวบนรถเทรลเลอร์ และตื่นเต้นไปกับการเก็บภาพบรรยากาศที่ถูกเนรมิตขึ้นในธีม “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” แฟน ๆ ยังเซอร์ไพรส์กับ ไบร์ท วชิรวิชญ์ และ จอส เวอาห์ ที่เปิดตัวเป็นแฟนตัวจริงของกัปตันอเมริกาและ Marvel Studios พร้อมร่วมพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนเวทีโดยไบร์ทเผยว่า “ผมชอบดูหนังแอ็กชันอยู่แล้ว แน่นอนว่าไม่พลาดหนังแอ็กชันซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลด้วย ที่ชอบมาก ๆ คือ Iron Man ชอบตรงที่คาแรกเตอร์ของเขาเป็นคนธรรมดา แต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เก่งและแกร่งขึ้น ซึ่งมีส่วนคล้ายกับกัปตันอเมริกาคนนี้มาก ๆ เพราะเขาก็เป็นคนธรรมดาไร้พลังเหนือมนุษย์ แต่มีทั้งโล่ห์ ชุด และปีก และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยทำให้เก่งขึ้น เลยอยากจะมาดูว่าเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้ต่อสู้กับ เรด ฮัลค์ ได้ยังไง และอีกอย่างเรื่องนี้ยังได้ แฮร์ริสัน ฟอร์ด จากอินเดียน่าโจนส์ มาร่วมเแสดงเป็นประธานธิบดี ซึ่งน่าจะทำให้เนื้อเรื่องเข้มข้นและดูสนุกมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่แอ็กชันอย่างเดียว ยังได้คิดตาม ลุ้นตามว่าใครจะอยู่ฝ่ายดี หรือฝ่ายร้าย นับว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่น่าดูมาก ๆ ครับ”ด้านจอสซึ่งเป็นคอหนังแอ็กชัน-แฟนตาซีอยู่แล้วบอกว่า “หนังของมาร์เวลตรงกับความชอบของผมมาก ๆ และแน่นอนว่าหนังเรื่องโปรดหนีไม่พ้นกัปตันอเมริกา ภาค 1 และภาค 2 เลยตั้งตารอดูภาคนี้ เพราะนอกจากกัปตันแล้วยังมีเรด ฮัลค์ ที่แข็งแกร่งสุด ๆ ทำให้อยากเห็นฉากกัปตันอเมริกาปะทะเรด ฮัลค์ มาก ๆ คิดว่าต้องแอ็กชันดุเดือดแน่นอน เพราะอย่างที่รู้กันว่าหนังมาร์เวล CGI อลังการอยู่แล้ว คาดว่าเรื่องนี้ก็ต้องอลังการไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญคือเป็นการสู้กันในอเมริกา คือบนโลกนี้เลย ไม่ใช่มัลติเวิร์สเหมือนเรื่องก่อน ๆ เลยอยากเห็นว่ามาร์เวลจะสร้างฉากแอ็กชันแบบอลังการให้คนดูรู้สึกถึงความสมจริงได้ยังไง บอกเลยว่าผมไม่ยอมพลาดแน่นอน ต้องไปดู Captain America: Brave New World ในโรงภาพยนตร์ให้ได้ครับ”นอกจากนี้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือการเชิญ Maiimou (พี) ศิลปินจาก SMASHHH STUDIO ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์โปสเตอร์แฟนอาร์ต “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” เวอร์ชั่นไทย มาเผยถึงการนำแรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์ในวรรณคดีไทยมาออกแบบจนเป็นกัปตันอเมริกาในลุคพญาครุฑ และเรด ฮัลค์ ในลุคยักษ์ใหญ่ ที่แฟน ๆ ชาวไทยต่างชื่นชอบ พร้อมมอบโปสเตอร์แฟนอาร์ตเป็นที่ระลึกให้สองหนุ่ม ไบร์ทและจอสด้วยทั้งนี้เรื่องราวใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” คือภารกิจครั้งใหญ่ หลังจากที่ แซม วิลสัน เข้าพบ Thaddeus Ross ประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมาด ๆ (รับบทโดย Harrison Ford ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน Marvel Cinematic Universe) แล้วต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญ ทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังแผนการร้ายระดับโลก ก่อนตัวการที่แท้จริงจะทำให้ทั้งโลกลุกเป็นไฟไปมันกับศึกครั้งยิ่งใหญ่ของกัปตันอเมริกาและเรด ฮัลค์ ใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา : ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่”ได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และระบบ IMAXโซเชียลมีเดีย:Website: www.marvel.comX: @MarvelThailandInstagram: @marvelthailandFacebook: @MarvelThailandYoutube: @MarvelThailand