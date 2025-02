Romrawin Clinic จัดงาน Grand Opening “New Presenter 2025” “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ สวยทุกมิติ

กรุงเทพฯ –พลิกโฉมวงการความงาม ด้วยการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ประจำปี 2025 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 โซน Fashion Hall ในเวลา 16.00 - 17.30 น. งานนี้ได้รับเกียรติจาก(ว.10656) แพทย์เจ้าของและผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของรมย์รวินท์คลินิก เข้าร่วมงานพร้อม เปิดเผยแนวคิดการรักษาผิวพรรณ ใบหน้า รูปร่าง แบบองค์รวมและแนวทางการพัฒนาในวงการความงาม รวมทั้งการบริการเพื่อให้การดูแลลูกค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นภายในงานมีเหล่าดารา เซเลป สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ใช้บริการของรมย์รวินท์คลินิก แนน ชลิตา เฟื่องอารมย์, บี๋ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, ฮันนี่ ภัสสร บุณยเกียรติ, จอย ชลธิชา นวมสุคนธ์, คุณอ้อน ลัคนา เดมอน, คุณนันทร์ณภัส ศรีนพรัตนกุล, คุณบาส นิติ สว่างวัฒนไพบลย์, คุณเมษา วรรณวิไล เตชะสมบูรณ์, คุณพั้นช์ ภัคญดา ชุติดนัยกุล , คุณกีต้าร์ ปฎิญญา เกี่ยวข้อง ตลอดจนเหล่า Influencer ร่วมฉลองงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่กันอย่างคับคั่ง ซึ่ง “มิ้นท์” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความงามและการดูแลตัวเอง “มิ้นท์” พร้อมจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความงามและแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองอย่างครบทุกมิติ ทั้งจากภายในและภายนอก ทำให้ผู้ที่มีความสนใจในความงามสามารถเข้าถึงแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างใกล้ชิดโปรแกรม Lifting Select เสริมสร้างความงามในทุกมิติ หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการนำเสนอโปรแกรม Lifting Select ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผิวผ่าน 3 เฟรมเวิร์กที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความงามของคนยุคใหม่ ดังนี้● Frame Selection: เทคโนโลยีที่ช่วยยกโครงหน้าและฟื้นฟูความเยาว์วัยของผิวด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าอย่างละเอียด ทำให้ผิวดูเต่งตึงและมีความสมดุลในรูปทรง● Light & Shadow: เทคนิคการจัดการแสงเงาที่ช่วยสร้างมิติให้กับใบหน้า ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับการปรับแต่งแสงเงาเพื่อเน้นความสวยตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล● Conceal Selection: ระบบซูมใกล้ที่ช่วยเก็บรายละเอียดงานผิวอย่างแม่นยำ ผู้ใช้บริการจะมั่นใจในทุกมุมมองแม้ในระยะใกล้ เน้นความเรียบเนียนและความประณีตในแต่ละขั้นตอนโปรแกรม Lifting Select นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาผิวพรรณที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับใบหน้า ลดเลือนริ้วรอย หรือปรับปรุงความเรียบเนียนของผิว ด้วยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยทำให้รมย์รวินท์คลินิกกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความงามระดับประเทศ มุ่งเน้นเรื่องการดูแลผิว เนื่องจากการมีผิวที่ดีถือเป็นปราการสำคัญในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายทางด้านความงามในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิว ฝ้า กระ หรือความหย่อนคล้อย เพราะรมย์รวินท์คลินิกเชื่อว่าผิวที่แข็งแรงคือชัยชนะเหนือกาลเวลาปิดท้ายบรรยากาศกับความฟินจากศิลปิน ดารา และบรรดาเซเลป กับ Big Surprise ที่รมย์รวินท์คลินิก ได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยเชิญคู่พาร์ทเนอร์ ที่กำลังได้รับความนิยม “ต้าห์อู๋ & ออฟโรด” มาร่วมแสดงโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้สนุก สุดฟิน เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ด! และความประทับใจกันถ้วนหน้ารมย์รวินท์คลินิก สถาบันความงามที่ยังคงยึดมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านความงามและผิวพรรณ ผ่านการใช้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ด้วยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทีมงานมืออาชีพ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ทำให้บริการที่รมย์รวินท์คลินิกเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ และยังมีสาขาทั่วประเทศถึง 28 สาขา ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ผ่านแนวคิดใหม่ที่จะทำให้ทุกคนสวย อ่อนเยาว์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อย่าง Young To The Future ในรูปแบบ For The Better You