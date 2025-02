โวคอลตัวพ่อ!! “เยซอง” เสิร์ฟความสุขผ่านเสียงเพลง! E.L.F. หัวใจเบ่งบาน ในงาน “2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in Bangkok”

เป็นของขวัญพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรักที่หัวใจของเหล่า E.L.F. (เอลฟ์ : ชื่อแฟนคลับ) แฮปปี้ที่สุด เมื่อสายโวคอลตัวพ่อวงการเค-ป็อป(เยซอง) แห่งวง(ซูเปอร์ จูเนียร์) มาเสิร์ฟเสียงเพลงเพราะๆ ในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน การันตีสุดยอดคุณภาพโดยผู้จัด(iMeThailand) แล้วยิ่งไปกว่านั้นการกลับมายืนบนเวทีที่ประเทศไทยในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกครั้ง และเป็นเอเชียทัวร์นอกประเทศเกาหลีใต้ครั้งแรก เยซองตั้งใจอย่างมากที่จะมาสร้างความทรงจำดีๆ จึงทุ่มสุดตัวกับการออกแบบคอนเซ็ปต์ และเซ็ตลิสต์ทั้งหมดเพื่อให้แฟนคลับได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุข และโมเมนต์ที่โหยหา เรียกว่าติ๊กถูกทุกข้อให้หนุ่มคนนี้เพราะฮีเสิร์ฟสุดพลัง!!ความสวยงามของทะเลสีน้ำเงินจากแท่งไฟสว่างขึ้นพร้อมเสียงเพลง ‘Small Things’ และการปรากฏตัวของ “เยซอง” หรือ “พี่เย่” ของ E.L.F. ชาวไทย ณ ห้วงนาทีแห่งความสุขในฮอลล์เริ่มต้นขึ้นทันที บรรยากาศค่อยๆ สนุกมากขึ้น และอบอวลไปด้วยรอยยิ้มผ่านเพลง ‘Between’ , ‘같아 우리(Like Us)’ จากนั้นเยซองได้ไหว้ทักทาย E.L.F. พร้อมอ้อนเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ผมเยซองครับ , เอลฟ์สวยจัง , น่ารักจริงๆ” เจอเอเนอร์จี้น่ารักของศิลปินเข้าไป แฟนคลับก็กรี๊ดกันสนั่นฮอลล์ไปเลย เมื่อรู้ว่างานนี้แฟนๆ มารวมตัวกันโดยตั้งใจนัดหมาย เยซองขอจัดเต็มทุกโมเมนต์กับเพลงที่เลือกมาเองกับมืออย่าง ‘Scented Things’ , ‘바람결에날려보아요’ (A Letter In The Wind)ทันทีที่ดนตรีเพลง ‘너 아니면 안돼’(It Has to Be You) ซิงเกิ้ลฮิตดังขึ้น แฟนๆ ส่งเสียงร้องตามกันทั้งฮอลล์ ก่อนที่เยซองจะขยับมาปรับโหมดเพิ่มความสดใสกับเพลงจังหวะน่ารักๆ ‘이렇게우리는’(LikeUs) ด้าน E.L.F. พร้อมใจกันชูป้ายสโลแกนสื่อความหมายซึ้งๆ ถึงเยซองว่า “예성이와 함께하면 행복이 더해요” (แปลว่า : เมื่ออยู่กับเยซอง ความสุขจะเพิ่มขึ้น) เจ้าตัวถึงกับยิ้มกว้างด้วยความปลื้มใจ แล้วเสิร์ฟต่อด้วยเมดเลย์เพลงญี่ปุ่น ‘Because I Love You〜大切な絆〜(Because I Love You -Taisetsuna Kizuna-) , ‘束の間の恋’(TUKANOMANOKOI) และ ‘Let Me Kiss’ยิ่งเวลาผ่านไปแฟนๆ ก็ยิ่งเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงสุดแสนละมุนของเยซอง ในเพลง ‘Beautiful Night’ , ‘굶지말기’(Eat'sOK) , ‘Pink Magic’ ที่เรียกทุกคนในฮอลล์ลุกขึ้นมาจอยไปด้วยกัน ก่อนจะกลับมาบนเวทีพร้อมเพลง ‘달의 노래’(My Dear) ถูกใจ E.L.F. ที่สุด แท็กทีมกันทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดแสงแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ และแปลอักษรคำว่า “우리에게빛이되어줘서고마워” (แปลว่า : ขอบคุณที่เป็นแสงสว่างให้กับพวกเรา) ด้วยกล่องไฟตลอดทั้งเพลง เพื่อสร้างความประทับให้ศิลปินที่รัก แล้วยังต้องการย้ำว่าเยซองคือแสงสว่างของแฟนๆ เสมอมา และตลอดไป ด้านเยซองไม่ทนเก็บความรู้สึกไว้เช่นกัน รีบบอกความในใจบ้างว่าแฟนๆ ก็เป็นพลังใจให้เขาได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ำคืนนี้สวยงามเหมือนที่เยซองบอกไว้ช่วงเริ่มงานจริงๆ E.L.F. ในฮออล์ได้เติมความประทับใจดีๆ ใส่เพิ่มในเม็มโมรี่ เพราะเซ็ตลิสต์ไม่ว่าจะเป็น ‘4 Seasons’ , ‘There She Goes Again’ , ‘Curtain’ และ ‘Floral Sense’ ในโซโล่เวอร์ชั่น เป็นความสุขผ่านเสียงเพลงจากเยซองที่ช่างดีต่อใจจนไม่มีใครอยากให้คอนเสิร์ตจบ กระทั่งเพลง ‘평행선’(Parallel Lines) , ‘Beautiful Paradox’ , ‘Fly’(번지점프) , ‘Easy’ , ‘Bear Hug’ , ‘It's Complicated’ เติมฟีลพลังบวกให้ทุกคนได้สนุกพร้อมๆ กับอบอุ่นใจจนเวลาเดินมาถึงในช่วงอังกอร์ เยซองได้หยิบเพลง ‘Silhouette’ และ ‘Slide Away’ มาส่งท้าย ตอบแทนพลังความรักจาก E.L.F. ที่ถึงกับเอ่ยคำพูดจากใจว่า “มีความสุขมาก” นับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งเยซอง และ E.L.F. ต่างฝ่ายต่างก็หัวใจเบ่งบานเป็นที่สุด!!แล้วครั้งต่อไป “ไอมี่ไทยแลนด์” จะพาศิลปินคนไหนมาให้แฟนคลับได้ใจฟูกันอีก ต้องรอติดตามกันให้ดีๆ ผ่านทาง Facebook @imethailand, IG และ Twitter @ime_th