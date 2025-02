“คานเย เวสต์” โดนแบนจาก X หลังโพสต์ตนเองเป็นนาซี คลั่งไคล้ฮิตเลอร์

ก่อนหน้านี้คานเย เวสต์ เคยถูกแบนจาก X ในเดือน ธ.ค. 2022 ถึงช่วงซัมเมอร์ 2024 ด้วยเหตุการณ์ทำนองเดียวกันคือโพสต์บางสิ่งที่เป็นข้อความให้คนอึดอัดใจล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความชวนขัดแย้งอีกครั้งลงใน X โดยระบุว่า“ผมเป็นนาซี” และ “ผมรักฮิตเลอร์” ก่อนจะเสริมว่า “ฮิตเลอร์ใจดีมาก”“ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการต่อต้านกลุ่มเซมิติก f *** หมายถึงอะไร”ในโพสต์ต่อมา เขาประกาศว่า: “ผมเหยียดเชื้อชาติ มีแนวคิดแบบเหมารวมอย่างมีเหตุผล และทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องจริง คุณสามารถหาเงินได้จากชาวยิว แต่พวกเขาก็จะขโมยและเชิญคุณไปที่บ้านในวันศุกร์เสมอ...ชาวยิวเกลียดคนผิวขาวและใช้คนผิวดำจริงๆ”งานนี้ทำเอา เดวิด ชวิมเมอร์ นักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Friends ได้เรียกร้องไปยัง อีลอน มัสก์ เจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว ให้ลบแอคเคาท์ของ คานเย เวสต์ ออกจากระบบ หลังจากแร๊ปเปอร์ฉาวโพสต์ต่อต้านกลุ่มเซมิติกหลายครั้ง รวมถึงข้อความที่เขาประกาศตัวเองว่าเป็นนาซี และข้อความที่เขาสารภาพว่า “คลั่งรัก” ต่อ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์“เราไม่สามารถหยุดคนหัวรุนแรงที่บ้าคลั่งพ่นน้ำลายที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและโง่เขลาออกมาได้… แต่เราสามารถหยุดส่งโทรโข่งให้เขาได้ คุณมัสก์คานเย เวสต์ มีผู้ติดตาม 32.7 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม X ของคุณนั่นเป็นจำนวนคนมากกว่าจำนวนชาวยิวถึง 2 เท่า คำพูดแสดงความเกลียดชังที่ไม่ดีของเขาส่งผลให้เกิดความรุนแรงขึ้นในชีวิตจริงเพื่อต่อต้านชาวยิวผมไม่รู้ว่ามีอะไรแย่กว่านี้ไหม กับข้อเท็จจริงที่เขาระบุว่าเป็นนาซี (ซึ่งบอกเป็นนัยว่าเขาต้องการทำลายล้างชุมชนชายขอบทั้งหมดรวมทั้งกลุ่มชนของเขาเองด้วย) หรือความจริงที่ว่า ณ จุดนี้ไม่มีความชั่วร้ายเพียงพอที่จะลบและแบนเขาจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดความเงียบคือการสมรู้ร่วมคิด”ทางด้านนักร้องดัง ชาร์ลี พุท ที่มีแม่เป็นคนยิว ก็ได้ออกมาโพสต์ขอร้องให้แร๊ปเปอร์ดังหยุดการกระทำของตนเองเช่นกัน หลัง คานเย เวสต์ เริ่มประกาศขายไอเท็มเสื้อยืดสีขาวที่มีสัญลักษณ์ “สวัสดิกะ” ผ่านทางเว็บไซต์ Yeezy และมีป้ายกำกับว่า HH-01 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 20 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง ชาร์ลี พุท มองว่าเป็น “อันตรายเกินไป”ชาร์ลี พุท แท็กหา คานเย เวสต์ ใน X พร้อมระบุว่า“ข้อความที่คุณส่งไปทั่วโลกนั้นอันตรายอย่างยิ่ง ได้โปรดเถอะเพื่อน ผมขอร้องให้คุณหยุดคุณกำลังขายเสื้อยืดที่มีเครื่องหมายสวัสดิกะ และผู้คนนับล้านได้รับอิทธิพลจากคุณผมขอร้องล่ะ หยุดเถอะครับ”ขณะเดียวกัน อีลอน มัสก์ ยืนยันว่าบัญชี X ของ คานเย เวสต์ ได้มีป้ายกำกับว่า "NFSW" ก่อนที่แร็ปเปอร์จะไหวตัวรีบปิดการใช้งานบัญชีของตนเองก่อนโดนลบ ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง อีลอน มัสก์ ก็เปิดเผยการตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องที่มีคนบ่นเกี่ยวกับ คานเย เวสต์ ที่มักแชร์ภาพอนาจารลงบนเพจของเขาอีลอน มัสก์ ได้เขียนว่า: “จากสิ่งที่เขาโพสต์ บัญชีของเขาถูกจัดประเภทเป็น NSFW ( not safe for work ) คุณไม่ควรเห็นสิ่งนั้นอีกต่อไป”* NSFW ( not safe for work ) : ไม่ปลอดภัยสำหรับการทำงานหรือจ้างงาน ใช้เพื่อเตือนใครบางคนว่าเว็บไซต์ ไฟล์แนบอีเมล ฯลฯ ไม่เหมาะสำหรับการดูหรือใช้ในสถานที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่