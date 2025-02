ไอคอนสยามต้อนรับวันแห่งความรัก จัดเต็มกิจกรรมวาเลนไทน์สุดโรแมนติก เนรมิตทุกพื้นที่เป็น Dating Destination ที่ให้ทุกคู่รักมาตกหลุมรักกันอีกครั้ง

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแน่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตร ไปรษณีย์ไทย, BITNEY FLOWERSARY, Teddy House และ PAWIS จัดกิจกรรมต้อนรับวันแห่งความรัก ชวนทุกคู่รักมาสัมผัสกับจังหวะตกหลุมรักกันอีกครั้ง ยกระดับทุกพื้นที่ให้เป็นจุดพบรักที่เหมาะกับการออกเดทสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่จิ้น คู่เพื่อน หรือครอบครัว เพราะความรักทุกรูปแบบสวยงามเสมอ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ โปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และบรรยากาศแสนหวานที่จะเติมเต็มความรักของคุณให้เบ่งบานยิ่งกว่าที่เคย ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ไอคอนสยาม•GIFT Your DATE พบกับสวนดอกไม้สีสันสดใส และน้องหมี Teddy House สุดน่ารัก มาร่วมเติมความน่ารัก บริเวณ Walk Way ชั้น M พร้อมเลือกช็อปสินค้าสุดน่ารักจาก LOFT , สินค้าไทยไอเดียเก๋จาก ICONCRAFT, แบรนด์เครื่องหอมจาก PAWIS และเซอร์ไพรส์พิเศษกับตู้ขายดอกไม้ให้ทุกคนได้มีช่อดอกไม้มอบให้กับคนสำคัญจาก BITNEY FLOWERSARY ที่ส่งต่อช่อดอกไม้สดแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้เลือกแบบจัดเต็มหลายรูปแบบ พร้อมส่งความรู้สึกแบบคลาสสิกผ่านตัวอักษรถึงคนพิเศษกับไปรษณีย์ไทย ที่มาพร้อมกับแสตมป์วาเลนไทน์หลากดีไซน์ สามารถเก็บเป็นที่ระลึก ประดับซองจดหมาย หรือใช้แทนเงินสดได้ โดยไฮไลต์ของปีนี้คือ "แสตมป์พระแม่ลักษมี" เทพีแห่งความรักและความมั่งคั่ง ออกแบบเป็นลิมิเต็ดอิดิชันเฉพาะเทศกาลแห่งความรักในปีนี้ นักสะสมและสายมูไม่ควรพลาด•SWEETEN Your DATE เติมรักให้เต็มคำจากร้านอาหารและคาเฟ่สุดพิเศษที่คู่รักไม่ควรพลาด สำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างค่ำคืนอันแสนหวานและประทับใจ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์สุดโรแมนติก ขอแนะนำ ร้าน Bread Street Kitchen & Bar ชั้น 3 ร้านอาหารชื่อดังของเชฟระดับโลก กอร์ดอน แรมซีย์ (Gordon Ramsay) อิ่มอร่อยกับ BSK Seafood Platter สุดอลังการ, ร้าน Fallabella River Front ชั้น 6 ชวนดื่มด่ำค่ำคืนสุดโรแมนติกกับเซ็ตเมนูวาเลนไทน์ 8 คอร์สสุดพิเศษ ส่วนคู่รักที่กำลังมองหาคาเฟ่บรรยากาศดี เติมความหวานเคียงข้างคนรู้ใจ ต้องไม่พลาดร้านเมนู Valentine Set ‘Blooming in Love’ ของร้าน TWG Tea ชั้น G โซน The Veranda และอีกหลากหลายเมนูสุดพิเศษสำหรับช่วงดทศกาลวาเลนไทน์จากร้านดัง อาทิ ร้าน JUMBO Seafood, Mozza by Cocotte, Gyukatsu Kyoto Katsugyu, Pacamara Coffee Roasters, C.P.S. Coffee และ PAUL Le Café•DINE Your DATE เซอร์ไพรส์วาเลนไทน์กับโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลิ้มรสเมนูอาหารสุดพิเศษ พร้อมรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,000 บาทขึ้นไป (7 ก.พ. 68 – 28 ก.พ. 68) พิเศษ! แลกรับ Afternoon Tea Set สุดหรูจาก Blue by Alain Ducasse มูลค่า 3,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป (12 ก.พ. 68 – 16 ก.พ. 68)•HONEYMOON Your DATE ร่วมลุ้นรับแหวนคู่สุดพิเศษจาก RAVIPA มูลค่า 2,990 บาท เพียงปักหมุดแชร์โมเมนต์รูปคู่สุดสวีทของคุณที่ไอคอนสยามผ่านทาง Facebook ICONSIAM (10 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68)มาร่วมสร้างโมเมนต์ความรักและร่วมสนุกกับกิจกรรมในเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะทำให้ทุกคนอินเลิฟที่ไอคอนสยาม ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2568 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1338 และ Facebook ICONSIAM