ถ่ายทำเสร็จ 6 ปี ทำไม “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” ฉบับภาพยนตร์ยังไม่ได้ฉาย

“เจาะเวลาหาจิ๋นซี” ฉบับภาพยนตร์ถ่ายทำเสร็จตั้งแต่ปี 2019 แต่ยังไร้เงาวันฉาย กู่เทียนเล่อ นักแสดงนำ และผู้อำนวยการสร้าง ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แม้จะถ่ายทำเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 แต่จนถึงตอนนี้ ภาพยนตร์ Back to the Past หรือ เจาะเวลาหาจิ๋นซี ฉบับจอเงินก็ยังคงไร้กำหนดการเข้าฉายอย่างเป็นทางการ สร้างความสงสัยและรอคอยในหมู่แฟน ๆ ที่ติดตามผลงานนี้มายาวนานกู่เทียนเล่อ นักแสดงนำและผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดระหว่างการโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง Hit N Fun ซึ่งเป็นผลงานใหม่ของเขา เมื่อถูกถามถึงวันฉายของ Back to the Past เขาตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า"ผมไม่รู้เลย! ไม่มีไอเดียจริง ๆ ขออธิบายหน่อยนะครับ ตารางการฉายมันไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับตลาดฮ่องกงอย่างเดียว แต่ยังต้องดูตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย ที่จีนตอนนี้การแข่งขันหนักมาก บางเรื่องทำรายได้เกิน 5 พันล้านหยวนในแค่สัปดาห์เดียว! เราต้องจัดตารางเวลาให้ลงตัวก่อน ถึงจะกำหนดวันฉายได้"คำตอบของหลุยส์ทำให้ผู้ชมในงานถึงกับอึ้ง โดยมีคนตะโกนขึ้นมาว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก!” ทำให้หลุยส์ถึงกับมีสีหน้าตกใจและงุนงง ก่อนที่พิธีกรจะรีบเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมชี้แจงว่าไม่ควรด่วนสรุปในเรื่องนี้แม้จะไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนเกี่ยวกับวันฉาย กู่เทียนเล่อ ยังคงแสดงความมั่นใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ฉายในเวลาที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้จัดจำหน่ายBack to the Past คือภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แอ็กชันจากฮ่องกงที่หลายคนรอคอย กำกับโดย อู๋หยวนไหว และ แจ็ค ไหล พร้อมด้วยการกำกับคิวบู๊โดย หงจินเป่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการสานต่อจากซีรีส์ชื่อดังในปี 2001 อย่าง A Step into the Past (เจาะเวลาหาจิ๋นซี) ที่ดัดแปลงจากนิยายของนักเขียนชื่อดัง หวงอี้ โดยเนื้อหาในซีรีส์เดิมเป็นเรื่องราวของ ชายหนุ่มยุคปัจจุบันที่ย้อนเวลากลับไปในยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ พร้อมกับการผจญภัยและการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จีนในแบบที่คาดไม่ถึงBack to the Past ได้รวมตัวนักแสดงชุดเดิมจากซีรีส์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเมื่อสองทศวรรษก่อน นำโดย กู่เทียนเล่อ, ซวนซวน, หลินฟง, กัวเชี่ยนหนี และ เซียะเอ๋อ ให้กลับมารับบทเดิมของพวกเขาอีกครั้ง