"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ถูกสอบสวนกรณีภาษี

ย้อนกลับไปในปี 2007 จอนจีฮยอน ได้ซื้อศูนย์การค้าสูง 5 ชั้นในย่าน กังนัม กรุงโซล ในราคา 8.6 พันล้านวอน และต่อมาในปี 2021 เธอขายอาคารนี้ได้ในราคา 23.5 พันล้านวอน ทำกำไรถึง 14.9 พันล้านวอน นอกจากนี้ ในปีถัดมา เธอยังซื้ออพาร์ตเมนต์หรูชั้นบนสุดของอาคาร Acro Seoul Forest ในราคา 13 พันล้านวอนต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ตัวแทนของ จอนจีฮยอน ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับการชำระภาษีเพิ่มเติมของนักแสดงสาวว่า "จอนจีฮยอนผ่านการตรวจสอบภาษีในปี 2023 ซึ่งไม่มีปัญหาร้ายแรงแต่อย่างใด เพียงแค่เกิดความเห็นต่างระหว่างนักบัญชีของจอนจีฮยอนกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับวิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในบางรายการ ส่งผลให้จอนจีฮยอนต้องชำระภาษีเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้านวอน"ตัวแทนยังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แฟนๆ ว่า "การชำระภาษีเพิ่มเติมเป็นเรื่องปกติ และการชำระเงินครั้งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น"จอนจีฮยอน เข้าวงการบันเทิงเกาหลีตั้งแต่อายุเพียง 16 ปี และโด่งดังไปทั่วเอเชียหลังจากภาพยนตร์เรื่อง My Sassy Girl ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม หลังจากนั้นเธอยังคงสร้างชื่อเสียงผ่านซีรีส์และภาพยนตร์ยอดนิยมหลายเรื่อง อาทิ My Love from the Star, Legend of the Blue Sea, และ The Thieves ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอครองตำแหน่งนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงสุดในเกาหลี นอกเหนือจากอาชีพการแสดงที่น่าชื่นชมแล้ว เธอยังมีชีวิตคู่ที่หลายคนอิจฉา กับสามีนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ชเวจุนฮยอก