อาร์มี่ไทยเตรียมฮ็อบ กับเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของ “เจโฮป” ใน “HOPE ON THE STAGE” เจอกัน 11 – 12 พฤษภาคมนี้ที่อิมแพ็ค อารีน่า!

คอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของเจโฮป ‘HOPE ON THE STAGE’ ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทั้งหมด31 รอบใน 15 เมืองทั่วโลก คิกออฟด้วยการแสดงสามคืนที่โซล ที่มีกำหนดการแสดงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม ที่ KSPO DOME ก่อนจะเดินหน้าทัวร์อเมริกาเหนือในช่วงเดือนมีนาคม ที่มีไฮไลต์ที่การขึ้นเล่นที่ BMO Stadium ณ ลอสแองเจลิสถึง 2 รอบการแสดง ซึ่งจะทำให้เจโฮปขึ้นแท่นเป็นศิลปินเคป๊อปเดี่ยวคนแรกที่ได้ขึ้นสเตเดี้ยมขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเจโฮปเป็นผู้บุกเบิกทางดนตรีอย่างแท้จริง ในปี 2565 เขาได้กลายเป็นศิลปินชาวเกาหลีใต้คนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีใหญ่ของสหรัฐฯ ด้วยการแสดงที่น่าจับตามองของเขาที่ Lollapalooza เขายังเป็นที่รู้จักจากผลงานการร่วมงานที่แหวกแนว เช่น “Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)” (2562) และ “on the street (with J. Cole)” (2566) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะที่หลากหลายของเขา อัลบั้มเดี่ยวล่าสุดของเขา "Hope on the Street Vol. 1" (2568) เปิดตัวที่อันดับ 5 บนชาร์ตBillboard 200 และมาพร้อมกับสารคดีหกตอน ‘HOPE ON THE STREET’ ทางPrime Video ซึ่งเฉลิมฉลองการเดินทางทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเจโฮปอาร์มี่ไทยห้ามพลาด!กับคอนเสิร์ตที่พี่โฮปจะพาทุกคนไปฮ็อบ! ใน j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in BANGKOK ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2568ที่อิมแพ็ค อารีน่า บัตรราคาเริ่มต้น 2,500บาท โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรเริ่มต้นที่พรีเซลส์สำหรับ ARMY MEMBERSHIP ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 (10:00 น. -21:59 น.) ทาง Thaiticketmajor.com ตามด้วย Live Nation Tero Pre-sale ตั้งแต่เวลา10:00 น. - 21:59 น. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์2568 ทาง Livenationtero.co.th และจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2568 10.00 น. เป็นต้นไปทางThaiticketmajor.com