ทัวร์นี้ที่รอคอย! ”TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN BANGKOK“ ไลน์เต้นร้อนแรง เสียงร้องอบอุ่น พ่อพระอาทิตย์สุดละมุน ยอรอบุนรักคุณแทยัง

จบกันไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ต(แทยัง 2025 ทัวร์ เดอะ ไลท์ เยียร์ อิน แบงค็อก) โดยโชว์ครบรส เต้นสะบัด เพลงหวานซึ้ง พร้อมโมเมนต์ดี ๆ ที่ตราตรึงใจแฟน ๆ เคป๊อปเจนสอง เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีTAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN BANGKOK เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยในรอบ 7 ปีของแทยัง บรรยากาศหน้างานจึงเหมือนเป็นงานรียูเนียนย่อมของเหล่าแฟนคลับเคป๊อปเจนสอง ที่นอกจากจะมารอชมการแสดงของศิลปิน ที่ชอบแล้ว ยังเหมือนได้พบปะเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนาน เริ่มต้นการแสดงด้วยเพลง KIDO และ I’ll Be There พักทักทายแฟน ชาวไทยให้หายคิดถึง ก่อนจะเปิดด้วยเพลงจากอัลบั้มล่าสุดอย่าง VIBE แล้วพาย้อนไปฟังเพลง R&B จากอัลบั้มก่อน ๆ ครบเซ็ตไม่ว่าจะเป็น 1AM, Stay With Me, Make Love,Inspiration ต่อด้วย 2 เพลงฮิตอย่าง Only Look At Me และWedding Dressช่วงเวลาน้ำตารื้นได้มาถึงเมื่อพี่แทยังเริ่มชวนแฟน ๆ มาร่วมร้องเพลงและสนุกไปกับเหล่าเพลงช้ายอดฮิตจาก BIGBANG ทั้ง BLUE, IF YOU, LOSER ปลุกวิญญาณความเป็นวีไอพีให้ทั่วอิมแพ็ค อารีน่า ปิดจบพาร์ทด้วยเบื้องหลังการทำทัวร์และเพลง WHERE YOU AT ก่อนจะเริ่มต้นด้วยไฮไลท์ของคอนเสิร์ตด้วยเพลงที่แฟน ๆ ต่างรอคอยอย่าง I NEED A GIRL ที่พี่แทยังเสิร์ฟความฟินให้แฟน ๆ ด้วยการเดินลงจากเวทีเพื่อทักทายทุกคนที่นั่งอยู่ชั้นล่างน้ำตาคลอจากเพลงซึ้ง ๆ ของ BIGBANG อย่าง A Fool of Tears ไปแล้ว ก็ต้องมาแดนซ์สะบัดกับเพลงเร็วกันบ้าง แม้มาคนเดียวแต่เอนเนอร์จี้แทยังไม่มีตก ขนเมดเลย์เพลงฮิตเซ็ตสองให้ทุกคนลุกจากที่นั่งทั้ง BANG BANG BANG, FANTASTIC BABY และ WE LIKE 2 PARTY ตามด้วยเพลงจากผลงานโซโล่อย่าง Shoong!, RINGA LINGA และเพลงฮิตที่ยอรอบุนรอคอย EYES, NOSE, LIPS ที่ชวนให้เหล่าวีไอพีไทยได้โชว์พลังเสียงร้องลั่นอิมแพ็ค ให้สมกับที่รอคอยมากว่า 7 ปี ตามด้วยช่วง Encore สี่เพลงรวดทั้ง SUPERSTAR, Body, NIGHTFALL และ Seed ปิดท้ายคอนเสิร์ตได้อย่างประทับใจให้สมกับชื่อทัวร์ที่เจ้าตัวเล่าถึงที่มาว่าเปรียบเหมือนการเดินทางผ่านเส้นทางแห่งแสงที่พบปะผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการทำงาน ซึ่งคงรวมไปถึงคนดูอย่างพวกเรา ที่ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงโคจรรอบแทยัง และเฝ้ารอวันที่จะได้พบเจอกันใหม่ในโชว์ครั้งหน้า#TAEYANG #태양 #TAEYANG2025TOUR #THELIGHTYEARBKK2025#THELIGHTYEAR #THEBLACKLABEL #더블랙레이블#LiveNationTero #THEBLACKSEA #2025แทยังมาไทย