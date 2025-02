ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่! มารูน ไฟฟ์ กลับมาเสิร์ฟโชว์สุดมันส์ในรอบ 2 ปี “Maroon 5 Asia Tour 2025 – Bangkok” ที่อิมแพ็ค อารีน่า

Maroon 5”(มารูน ไฟฟ์) กลับมาระเบิดความมันส์ให้กับแฟนๆ ชาวไทยในคอนเสิร์ต “Maroon 5 Asia Tour 2025 – Bangkok” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า

เป็นอีกครั้งที่วันจันทร์ที่ผ่านมา ฟรินยิ่งกว่าจันทร์ไหนๆ เมื่อวงอเมริกันป็อปร็อคขวัญใจชาวไทยอย่างเปิดโชว์ด้วยเพลงมันส์ในตำนานอย่าง ‘Animals’ ที่ ‘Adam Levine’ ที่อวดลีลาโซโล่กีต้าร์สุดเท่ เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมกว่า12,000 คน ต่อด้วย ‘One More Night’, ‘This Love’, ‘Stereo Hearts’ (Original by Gym Class Heroes ft. Adam Levine) ก่อนจะพาย้อนวันวานไปกับเพลงดังเมื่อ 15 ปีที่แล้วอย่าง ‘Harder To Breathe’ ต่อด้วยเพลงฮิต 12 ปี ‘Lucky Strike’ แล้วปรับดีกรีความสนุกให้เย็นลงแต่ยังคงอบอุ่นไปกับ‘Sunday Morning’ ที่ชวนแฟนๆ ร้องพร้อมกันไปตลอดทั้งเพลงงานนี้นอกจาก Maroon 5 จะขนเพลงดังตลอด 2 ทศวรรษมากว่า 20 เพลง ไม่ว่าจะเป็น ‘Payphone’, ‘What Lovers Do’, ‘Makes Me Wonder’, ‘Maps’, ‘Memories’, ‘Don't Wanna Know’, ‘Love Somebody’, ‘Moves Like Jagger’ ช่วงเอนคอร์ไปกับเพลง ‘She Will Be Loved’ พี่อดัมยังแอบสปอยล์ด้วยว่าพวกเขากำลังจะปล่อยอัลบั้มใหม่เร็วๆ นี้ พร้อมให้สัญญาจะกลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน ก่อนจะลากันไปด้วยเพลงรัก 2 อารมณ์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง ‘Girls Like You’ และ ‘Sugar’