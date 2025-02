“ลอย (Loy)” บทเพลงแห่งความรักและคำสัญญา!!ซิงเกิลที่ 2 จากอัลบั้ม BOYdPOD//OST

หลังจากส่งเพลงซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ได้กระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ความคิดถึงในดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ 2 ศิลปินคุณภาพได้กลับมาสร้างความสุขให้แฟนๆ อีกครั้งในรอบ 16 ปี หลายคนยกให้ “เลย” เป็นเหมือน Time Machine ที่พาย้อนกลับไปสัมผัสกลิ่นอายของยุคทองแห่งดนตรี ล่าสุด BOYdPOD ส่งซิงเกิลที่ 2 “ลอย(Loy)” ยังคงสานต่อหน้าที่นั้น ด้วยการนำพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุคปลาย 80 ถึงต้น 90 ซึ่งเป็นช่วงที่ดนตรี funk soul และ smooth jazz เฟื่องฟูที่สุด เพลงนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานเสน่ห์จากยุคนั้นเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว“ลอย (Loy)” บอกเล่าเรื่องราวความรักในอุดมคติ ผ่านบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความแฟนตาซี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากฉากโรแมนติกในภาพยนตร์ Superman (1987) ที่ Superman พา Lois Lane บินลอยขึ้นเหนือฟากฟ้าอย่างงดงาม เพลงนี้จึงเหมือนบทกวีแห่งความรักที่เชิญชวนผู้ฟังให้ดื่มด่ำไปกับความฝันและความโรแมนติก โดยความพิเศษในงานดนตรี ได้รวมทีมดนตรีระดับโลกมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็น Michael O’Neill มือกีต้าร์คู่ใจของ George Benson ที่มาสร้างซาวด์ในสไตล์ smooth jazz อันอบอุ่นและละเมียดละไม, Lands Richard มือกลองที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานอย่าง Stevie Wonder, George Benson และ Gladys Knight , พร้อมด้วย J.V. Jervonny Collier มือเบสที่ได้รับการยกย่องในวงการ soul music และทีมเครื่องเป่าระดับตำนานจากวง The Jacksons, Ray Charles และ Bobby Caldwell อย่าง Jeff Lewis, Daniel Weinstein, และ Christ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สร้าง rhythm section อันทรงพลังขับเคลื่อนบทเพลงให้พาผู้ฟัง “ล่องลอย” ไปในบรรยากาศโรแมนติกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด บวกกับน้ำเสียงนุ่มลึกและลึกซึ้งของ ป๊อด ทำให้เพลง “ลอย (Loy)” เหมาะอย่างยิ่งที่จะมอบให้คนที่คุณรัก เพื่อเป็นตัวแทนของความรู้สึกและคำสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนอกจากนี้เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความรัก BOYdPOD ขอเชิญชวนแฟนๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Music Video พิเศษของเพลง “ลอย” โดยส่งคลิปสั้นที่ถ่ายทอดความรักของคุณและคู่รัก พร้อมประกอบเพลง “ลอย (Loy)” แล้วโพสต์ลงบน Tiktok, Youtube Reels หรือ Shorts พร้อมติด #boydpodost #boydpodลอย #บอยป๊อด โดยทีมงานจะคัดเลือกคลิปที่เหมาะสมมาร้อยเรียงเป็น MV สุดพิเศษที่จะเปิดตัวในวันวาเลนไทน์นี้ แล้วมาร่วมเฉลิมฉลองความรักที่แสนหวานไปพร้อมกัน“ลอย (Loy)” ไม่เพียงแค่บทเพลงแห่งความรัก แต่ยังเป็นบทบันทึกของความทรงจำที่ล่องลอยข้ามกาลเวลา ตามฟังและชม OFFICIAL MV ได้ทาง https://youtu.be/zcKDvz_Rqtc#boydpodost#boydpodลอย#บอยป๊อด