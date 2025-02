เมื่อดวงดาวแห่งศิลป์โคจรมาพบกันใน “CONSTELLATION” นิทรรศการและการประมูลผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมจากศิลปินชั้นนำ

“CONSTELLATION” หมู่ดวงดาวแห่งจักรวาลศิลป์"ใต้ผืนฟ้าอาภรณ์แห่งจักรวาล หมู่ดวงดาวลอยพราวพรั่งดังประกายฝัน กระซิบเอ่ยเผยถ้อยปริศนาจากบรรพชนแก่ผู้ซึ่งปรารถนาจะสดับฟัง มนุษย์เฝ้าภิรมย์หลงใหลในความพิศวงของเขตแดนอากาศเบื้องบน เสียก่อนจะรู้จักเอ่ยพรรณนาความงามนั้นด้วยถ้อยคำ หากนึกสงสัยว่าเป็นเวลาเนิ่นนานเพียงใด คงกล่าวได้ว่า --- ตราบนานเท่าปีเดือนแห่งการนับดาราไม่รู้จบดั่งแสงระยับดาวที่เปล่งประกายคุณค่า ส่องสว่างด้วยสีสันเฉพาะตน ศิลปินเฉกเช่นเดียวกัน ล้วนส่งมอบความเจิดจรัสอันเป็นปัจเจก ด้วยลีลาและทัศนะที่แตกต่าง เพื่อรังสรรค์ สร้างสรรค์ และหลอมรวมจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับผลงาน ดาราบ้างโชติช่วงเจิดจ้า บ้างเพียงพราวพรายอ่อนละมุน ศิลปินจึงต่างกันไปด้วยสัมผัสแห่งการสรรสร้าง สสารทางความคิด หรือแม้แต่ช่วงชีวิตที่หมุนโคจรเมื่อม่านเงาของพลบค่ำกางห่มปกคลุม หมู่ดาวเผยตนดุจดั่งกลีบดอกส่องประกายสู่ผืนธาตรี The Art Auction Center ภูมิใจนำเสนอ "CONSTELLATION" นิทรรศการที่จะหยิบเอาดวงดาวมาถักทอเป็นเรื่องราวที่จะสร้างความงดงามกว่าที่เคย ท่ามกลางโลกศิลปะอันกว้างใหญ่นั้น หามีสิ่งใดคงอยู่เพียงโดดเดี่ยวโดยปราศจากสายความเกี่ยวเนื่องใด ต่างมีสัมพันธ์เชื่อมโยงร้อยรัดเข้าหากัน เมื่อมาจัดเรียงสะท้อนแสงเคียงคู่กันและกันความหมายของแต่ละผลงานจึงทอประกายเจิดจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะคันพบกลุ่มดาวของตนเองในค่ำคืนนี้... ดวงดาวที่เรียกหา เพื่อให้ท่านได้เก็บเกี่ยวเศษเสี้ยวแห่ง นิรันดร์กาลกลับไป"คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Art Auction Center บริษัทประมูลงานศิลปะชั้นนำ กล่าวว่า “นิทรรศการและงานประมูล “CONSTELLATION” เปรียบเสมือนการนำดวงดาวมาถักทอเป็นเรื่องราวบนโลกศิลปะ แต่ละผลงานล้วนมีความหมายและคุณค่าในตัวเอง เฉกเช่นดวงดาวที่ส่องแสงในจักรวาล เราหวังว่าทุกท่านจะได้พบกับผลงานที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและความงามที่ลึกซึ้ง พร้อมทั้งค้นพบ ‘กลุ่มดาว’ ของตนเองในค่ำคืนแห่งศิลปะนี้”ดาวเด่นใน “CONSTELLATION” ไฮไลท์สำคัญในนิทรรศการและงานประมูลครั้งนี้ได้แก่:ถวัลย์ ดัชนี “ELEPHANT MAN ทศคีรีธร” (พ.ศ. 2515) ภาพวาดด้วยปากกาบนกระดาษ“ผลงาน "ทศคีรีธร" ของถวัลย์ ดัชนี เล่าเรื่องตัวละครในรามเกียรติ์ ยักษ์แฝดน้องที่เกิดจากทศกัณฐ์กับนางช้างพัง มีหัวเป็นช้างมีตัวเป็นยักษ์ซึ่งถวัลย์ได้มีการตีความผ่านการเลือกใช้รูปทรงของสัตว์หลากหลายชนิดและมัดกล้ามเนื้อของมนุษย์มาผสมผสานเพื่อสร้างเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะ ผลงานได้ปลุกเร้าอารมณ์ ความกดดัน และกระตุ้นจิตใต้สำนึก ด้วยนัยน์ตาของสัตว์นักล่า ถวัลย์ใช้เทคนิคฝนปากกาที่อาศัยความแม่นยำเป็นอย่างสูง รวมถึงงานวาดเส้นชิ้นนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยมักสร้างขึ้นแค่ในช่วงที่ศิลปินเพิ่งเรียนจบ เป็นเทคนิคที่ใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งแรงกายและใจต่อการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งผลงานนี้เคยจัดแสดงขึ้นที่สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย”ประเทือง เอมเจริญ “NATURAL PHENOMENON ปรากฏการณ์ธรรมชาติ” (พ.ศ. 2528) สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ“ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พัฒนาการของศิลปินได้ก้าวเข้ามาในจุดที่มีความลงตัวในเรื่องของทักษะและการนำเสนอมิติของธรรมชาติ ศิลปินใช้สีเหลืองและไล่ลำดับความเข้มอ่อนเพื่อสร้างมวลของอากาศและผืนดินรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ได้อย่างมีชั้นเชิงความสะอาดของสีสร้างแสงสว่างสดใสซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ โดยได้มีการแทรกสีโทนเย็นเข้ามาในจำนวนที่พอเหมาะด้วยเช่นกัน เนื่องจากศิลปินถ่ายทอดทัศนคติและความรู้สึกทั้งหมดจากสถานที่จริงลงบนผ้าใบ จึงยิ่งส่งให้ผลงานสื่อสารกับผู้ชมและดึงสมาธิของผู้ชมให้จดจ่ออยู่กับห้วงมิติของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ศิลปินยังได้สร้างรายละเอียดของผลงานไว้อย่างสวยงาม รวงข้าวสีทองอร่ามผลิเมล็ด การกำหนดทิศทางของเส้นด้วยทีแปรงทำให้ดูเหมือนสถานที่ในภาพผลงานกำลังเคลื่อนไหวด้วยกระแสลม”ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ “CANADA” (พ.ศ.2539) สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ“ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ เป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่มแรก ๆ ของไทยที่สนใจศึกษาลัทธิประทับใจ ใน พ.ศ. 2484 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ที่นั้นเองประกิตได้เรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกศิษย์สายตรงของโกลด มอเน (Claude Monet) ครั้นกลับไทย ประกิต หยุดวาดภาพไปเนื่องจากงานราชการรัดตัว ทว่าเมื่อหลังเกษียณได้รับแรงกระตุ้นให้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานอีกครั้ง ซึ่งผลงานนี้เขียนขึ้นตอนเดินทางไปแคนาดา ภาพทิวทัศน์ชิ้นนี้ได้ถ่ายทอดห้วงอารมณ์ของศิลปินออกมาได้อย่างมีชั้นเชิง ความลึกซึ้งของผลงานสามารถสังเกตได้จากการผลักระยะของผลงานโดยใช้สีน้ำเงินและได้แต่งแต้มมีโทนร้อนเข้าไปแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบที่หนาวเย็นแต่ยังคงมีความอบอุ่นจากแสงแดดอ่อน ๆ"นที อุตฤทธิ์ “FRAGMENT AND THE SUBLIME NO.5” (พ.ศ. 2549) สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ“ผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบของ นที อุตฤทธิ์ ชิ้นนี้เป็นหนึ่งในนิทรรศการ The Fragment and the Sublime, Valentine Willie Fine Art ใน พ.ศ. 2549 ผลงานชุดนี้อาจกล่าวได้ว่ามีเอกลักษณ์ต่อเทคนิคการเขียนภาพแบบเกลี่ยเนียนและการใช้ชุดสีของศิลปิน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือการเลือกนำเสนอภาพโดยวิธีการของศิลปะแบบนามธรรม ในขณะเดียวกันยังสังเกตได้ถึงรายละเอียดที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ปรากฏบนผลงานนั้นคืออะไร ส่งผลให้เกิดการตีความถึงความซับซ้อนของสังคม ศิลปินมีความสนใจในการค้นหาบริบทร่วมสมัยโดยใช้แนวคิดจากศิลปะตะวันตกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและทำการรื้อโครงสร้างภาพคลาสสิก เพื่อเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงท่ามกลางความซับซ้อนของโลก”ทวี นันทขว้าง “ดอกบัว” (พ.ศ. 2531) สีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ“ผลงาน “ดอกบัว" ชิ้นนี้ของ ทวี นันทขว้าง เป็นหนึ่งในงานจากชุดไผ่บัว ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของศิลปิน ผู้สามารถถ่ายทอดความงามของธรรมชาติออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เป็นที่สุด ภาพทิวทัศน์ชิ้นนี้ถึงแม้จะเป็นการเลือกหยิบจับความงามของธรรมชาติ แต่ผลงานก็สามารถให้อารมณ์เหนือจริง วิธีการจัดวางองค์ประกอบด้วยเส้นนำสายตาและรูปทรงของต้นไผ่และกอบัวต่างเป็นตัวเอกในการชักจูงอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการใช้สีที่สร้างบรรยากาศนิ่งสงบเสมือนผู้ปลีกวิเวก ทวีเป็นศิลปิน ที่มีทักษะฝีมือรวมถึงเป็นศิษย์ที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ชื่นชมเป็นอย่างมาก”มิตร ใจอินทร์ “UNTITLED” สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ“มิตร ใจอินทร์ ศิลปินร่วมสมัยผู้มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง จุดเด่นของศิลปินคือการใช้สีที่มาจากธรรมชาติด้วยโทนสีที่มีความโปร่งและเบาสบาย ผลงานชิ้นนี้เป็นงานยุคเก่า ซึ่งการจุดสียังมีขนาดใหญ่ ถึงแม้ผลงานจะแสดงความเรียบง่ายแต่ก็ซ่อนไว้ซึ่งกลวิธีที่ซ้ำซ้อน อีกทั้งเป็นผลงานที่ต้องอาศัยแรงกายในการสร้างสรรค์ขึ้น ลักษณะของผลงานชิ้นนี้เป็นผ้าใบที่ลงสีพื้นไว้เป็นชั้น ๆ ต่อมาลงสีหนา ๆ ไว้ข้างบน เมื่อเกิดรอยแตกของสีด้านบนจึงเง้มเผยให้เห็นร่องรอยที่จงใจสร้างไว้”ประเทือง เอมเจริญ “JEANNE D'ARC, PARIS” (พ.ศ.2549) สีน้ำมันบนผืนผ้าใบ“ผลงานของประเทือง เอมเจริญ ชิ้นนี้สร้างขึ้นในยุคหลังที่เกิดการตกผลึกแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงท้ายของพัฒนาการทางศิลปะของศิลปิน เป็นการใช้เกรียงปาดด้วยสีน้ำมันหนา ๆ ลงบนผืนผ้าใบ หรือในบางครั้งก็ได้ใช้สีสด ๆ จากหลอดโดยตรง โดยภาพที่ปรากฏในผลงานเป็นอนุสาวรีย์ “Jeanne d'Arc” ในเมืองปารีส ศิลปินได้วาดขึ้นจากสถานที่จริง ซึ่งความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้คือความอิสระที่ไม่ยึดติดจากสิ่งใด ๆ ผลงานแสดงให้เห็นถึงการทดลองอย่างเสรีจากการกลั่นกรองความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะที่สั่งสมมาของศิลปิน”นอกจากนี้ ยังมีผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ ทองไมย์ เทพราม, มอลลี่, เบนซิลล่า, มือบอญ, ก้องกาน ฯลฯ ที่นำเสนอแนวคิดและเทคนิคอันทันสมัย ซึ่งสะท้อนถึงโลกยุคปัจจุบันได้อย่างคมชัดและน่าสนใจในนิทรรศการและการประมูลครั้งนี้ปักหมุดช่วงเวลาสำคัญของ "CONSTELLATION"นิทรรศการแสดงผลงาน:วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2568เวลา 10.00 - 19.00 น.ณ 66 Tower สุขุมวิท 66 (ชั้น 10)การประมูลผลงาน:วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูล: 10.00 – 13.00 น.เริ่มประมูลผลงาน: 14.00 น.ณ 66 Tower สุขุมวิท 66 (ชั้น 10)ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมงานศิลปะ ผู้ชื่นชอบความงาม หรือต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ มาร่วมเดินทางไปสู่จักรวาลแห่งศิลป์ที่ไร้ขีดจำกัดกับเรา และค้นพบ 'กลุ่มดาว' ของคุณในนิทรรศการและงานประมูลสุดพิเศษ --- “CONSTELLATION”