DR.Ally เปิดตัวโลชั่นกันแดดรับซัมเมอร์ ดึงสองหนุ่มฮอต “เบนซ์ - กาฟิวส์” นั่งพรีเซ็นเตอร์คู่แรก!!

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ DR.Ally Grand Opening Sunscreen Body Lotion With BenzGarfieldโดย DR.Ally ภายใต้การบริหารของ “แพทย์หญิงพิชญ์อาภา แจ่มจันทร์” และ “คุณศิริพร มังคลาด” Chief Executive Officer บริษัท บ้านแจ่ม กรุ้ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ DR.Ally เดินหน้าบุกตลาดสกินแคร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดกับ DR.Ally Sunscreen Body Lotionผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผสมสารป้องกันแสงแดดเนื้อครีมเกลี่ยง่ายซึมซาบไว มาพร้อมด้วย SPF30 PA+++ ปกป้องผิวจากแสงแดด รังสี UVA และ UVB ผสานคุณค่า ของไฮยาลูรอนิค แอซิด และวิตามิน อี เพื่อให้ผิวดูเรียบเนียน และอ่อนเยาว์ เติมน้ำให้ผิวชุ่มชื้น อีกทั้ง Nanowhite ที่ช่วยให้สีผิวสว่างกระจ่างใส สม่ำเสมออย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเปิดตัว “เบนซ์-อัทธ์ธนิน ธนินภาณุวิวัฒน์” และ “กาฟิวส์-พันธุ์ธัช กันคำ” สองนักแสดงสุดฮอตขึ้นแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์คู่แรกของ DR.Ally Sunscreen Body Lotion และความพิเศษของ DR.Ally Sunscreen Body Lotion ที่นอกจากมาในรูปแบบของซองที่พกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ยังแบ่งเป็น 2 กลิ่น ได้แก่ BE FRESH (กลิ่นหอมสดชื่น) และ BABY SNOW (กลิ่นหอมแป้งเด็ก) โดยทั้งสองกลิ่นได้แรงบันดาลใจมาจาก “เบนซ์” และ “กาฟิวส์”นั่นเองโดยภายในงานเปิดตัว DR.Ally Grand Opening Sunscreen Body Lotion With BenzGarfield ครั้งนี้ “เบนซ์ - กาฟิวส์” มาพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษให้เหล่าแฟนคลับที่ได้เข้าร่วมงาน 30 ท่าน ได้ใกล้ชิดกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ของสองหนุ่มที่ลงมาทา DR.Ally Sunscreen Body Lotion กันถึงที่ หรือจะเป็นการเล่นเกมที่ทั้งคู่และแฟนคลับไม่มีใครยอมใคร สร้างความสนุก และเรียกรอยยิ้มกันได้ทั้งงาน รวมถึงในช่วงของแฟนไซน์ และแฟนทอล์กที่ได้พูดคุยกันอย่างจุใจ ก่อนปิดท้ายที่ดินเนอร์สุดอบอุ่นสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีร่วมกันDR.Ally Sunscreen Body Lotion ยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ติดตามตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ DR.Ally Official ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และสั่งซื้อสินค้า DR.Ally Sunscreen Body Lotion ได้ที่ Line:Dr.Ally Official , Shopee และ Lazada#DrAllySunScreenxBenzGarfield#DRAllySunscreenbodyLotion#DRAllybrand #DRAlly #DRAllyThailand#BenzGarfield #BENZALERT #Garfinpkk #เบนซ์กาฟิวส์