อบอุ่นและชื่นมื่น "อเล็กซ์" จูงมือ "เจนนี่" ฉลองวิวาห์ในฝันริมทะเลสุดโรแมนติก

หลังจากที่ควงแฟนสาว "เจนนี่" เข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีไทยอย่างอบอุ่น ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนพี่น้องทั้งในวงการและนอกวงการล่าสุดนักแสดงหนุ่ม "อเล็กซ์ เรนเดลล์" จูงมือเจ้าสาวป้ายแดงฉลองวิวาห์ในฝันที่จังหวัดกระบี่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมชายหาด โดย "อเล็กซ์" ได้เผยความในใจว่า "6-9 Feb 2025 The Destination wedding of our dreams as we celebrate with our beloved family and friends ... this was a dream thank you everyone who came"แปลเป็นไทย “6-9 กุมภาพันธ์ 2025 งานแต่งในฝันของเรา ณ จุดหมายปลายทางที่งดงาม ฉลองร่วมกับครอบครัวและเพื่อนอันเป็นที่รัก … นี่คือความฝันที่เป็นจริง ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน”