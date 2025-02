SOLD OUT ไม่เกินคาด! ยำยำ presents Flex FANDAY “วันแฟนแห่งชาติ” บัตรหมดเกลี้ยง เพราะไลน์อัปสุดจึ้ง!

ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อย เพราะขายดีขั้นสุดจน SOLD OUT ทุกโซน ทุกราคา!! สำหรับอีเวนต์สุดฟินแห่งปีอย่างคอนเสิร์ตจัดโดยคลื่นวิทยุอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมของคนกรุงเทพฯ ผลิตและสร้างสรรค์โดยภายใต้การนำทัพของหัวเรือใหญ่ผู้ก่อตั้ง และบริหารงานโดยกรรมการผู้จัดการคนสวยและเก่งอย่างปักคิวความฟินในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไป ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ก็ไลน์อัปจึ้ง ทำถึงตั้งแต่แรกประกาศขนาดนี้ งานเดียวได้เจอเต็มอิ่มไปเลยทั้งและรวมศิลปินตัวท็อปทีป็อปเต็มอัตรา จนเรียกว่าบัตรหมดไวไม่เกินคาดเลยจริงๆ “อ้อมขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกการตอบรับที่มอบให้กับทุกศิลปินและงาน Flex FANDAY ไม่ว่าจะเป็นอีพีแรกที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่ง SOLD OUT อย่างรวดเร็ว และอีพีสองในปีนี้ก็ SOLD OUT เช่นกัน ถือเป็นกำลังใจที่อบอุ่นมากสำหรับอ้อมและทีม Flex 104.5 ทุกคนเลยค่ะ ตอนนี้ทีมงานทุกฝ่ายกำลังเตรียมงานอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้ฟินกับวันแฟนแห่งชาติ 22 มี.ค.นี้นะคะ”ใครจองบัตรทันต้องขอแสดงความยินดี เพราะยังมีทีเด็ดจากเหล่าศิลปินให้รอลุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนเสิร์ตให้ติดตามทางคลื่นวิทยุ Flex 104.5 ผ่านทุกช่วง FJ ทั้งและสมาชิกใหม่ล่าสุดรวมถึงช่องทางเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลเพจแอปพลิเคชัน FlexConnect และออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของ Flex 104.5 ทุกแพลตฟอร์ม