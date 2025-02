รู้จัก นาโอมิ แคมป์เบลล์: ซูเปอร์โมเดลผู้บุกเบิกความหลากหลายในวงการแฟชั่น

มีรายงานว่า นาโอมิ แคมป์เบลล์ นางแบบชื่อดังระดับโลก เตรียมเข้าพบ แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยโดยก่อนหน้านี้ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและบิดาของแพทองธาร เคยเผยว่าได้เชิญนาโอมิให้มานั่งเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกและสนับสนุนเยาวชนไทยจากพื้นที่ชนบทหรือผู้ที่ขาดโอกาส ให้ก้าวสู่เวทีนางแบบระดับโลกขณะเดียวกัน นาโอมิยังได้แสดงความรักต่อประเทศไทยผ่าน Instagram Story ด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ พร้อมสติกเกอร์รูปหัวใจและธงชาติไทย สร้างกระแสความสนใจในโลกโซเชียลอย่างล้นหลามนาโอมิ แคมป์เบลล์ เกิดที่สตรีทแฮม ลอนดอน เป็นลูกสาวของ วาเลอรี มอร์ริส นักเต้นชาวจาเมกา พ่อของเธอแยกทางกับแม่ตั้งแต่เธอยังอยู่ในครรภ์ได้ 4 เดือน นาโอมิใช้นามสกุล "แคมป์เบลล์" ซึ่งเป็นนามสกุลจากการแต่งงานครั้งที่สองของแม่ เธอมีน้องชายชื่อ ปิแอร์ เกิดในปี 1985แคมป์เบลล์มีเชื้อสายแอฟโร-จาเมกา และมีบรรพบุรุษชาวจาเมกาเชื้อสายจีนจากฝั่งยาย เนื่องจากแม่ต้องเดินทางไปแสดงกับคณะเต้น "แฟนตาสติกา" ทั่วยุโรป นาโอมิจึงถูกฝากเลี้ยงกับญาติที่ลอนดอน เธอเริ่มเรียนที่ Barbara Speake Stage School และเมื่ออายุ 10 ปี ได้รับการยอมรับเข้าเรียนบัลเลต์ที่ Italia Conti Academy of Theatre Artsนาโอมิ แคมป์เบลล์ หนึ่งในห้าซูเปอร์โมเดลต้นฉบับของโลก เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนางแบบเมื่ออายุเพียง 15 ปี ตลอดอาชีพการงานของเธอ นาโอมิได้ขึ้นปกนิตยสารกว่า 500 ฉบับ และได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง Burberry, Prada, Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent และ Valentinoนาโอมิสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็น นางแบบผิวดำคนแรก ที่ได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังอย่าง TIME Magazine, French Vogue และ Russian Vogue รวมถึงเป็น นางแบบผิวดำชาวอังกฤษคนแรก ที่ขึ้นปก British Vogue เธอครองรันเวย์ของเหล่านักออกแบบแฟชั่นชั้นนำ อาทิ Chanel, Azzedine Alaia, Christian Dior และ Versaceนอกจากงานแฟชั่นแล้ว นาโอมิยังปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์และมิวสิกวิดีโอมากมาย เช่น The Cosby Show, The Fresh Prince of Bel-Air, มิวสิกวิดีโอเพลง "Erotica" ของ Madonna, "Is This Love" ของ Bob Marley และ "In The Closet" ของ Michael Jacksonบทบาทในการทำงานการกุศลและการต่อสู้เพื่อความหลากหลายนาโอมิไม่ได้เป็นเพียงซูเปอร์โมเดล แต่ยังเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีบทบาทโดดเด่น เธอเริ่มงานการกุศลกับ เนลสัน แมนเดลา ในปี 1993 และในปี 1997 แมนเดลาได้ขนานนามเธอว่า “หลานสาวกิตติมศักดิ์” เนื่องจากความทุ่มเทในการทำงานเพื่อสังคมในปี 2005 นาโอมิก่อตั้งองค์กร Fashion For Relief และจัดแฟชั่นโชว์การกุศลครั้งแรกเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮอร์ริเคนแคทรีนาในนิวออร์ลีนส์ ตั้งแต่นั้นมา Fashion For Relief ได้จัดแสดงโชว์ในเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น นิวยอร์ก, ลอนดอน, คานส์, มอสโก, มุมไบ และ ดาร์ เอส ซาลาม โดยสามารถระดมทุนได้หลายล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือหลายโครงการทั่วโลกนาโอมิยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกระบอกเสียงให้กับ นางแบบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนางแบบผิวสี เธอเคยกล่าวว่า:"ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบต่อนางแบบรุ่นใหม่ที่มีผิวสี พวกเขามาหาฉันและบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการทำงาน และฉันก็ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือพวกเขา"เส้นทางอาชีพที่น่าจดจำ