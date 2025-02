“เจสสิกา อัลบา” กลับมาเป็นโสด ประกาศหย่าสามีหลังแต่งงานกันมา 16 ปี

เจสสิกา อัลบา และ แคช วอร์เรน แต่งงานกันเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2009 และมีลูกด้วยกัน 3 คนคือ ออนเนอร์ วัย 16 ปี, ฮาเวน วัย 13 ปี และ ฮาเยส วัย 7 ปี ได้ประกาศสิ้นสุดสถานภาพสมรส พร้อมเดินเรื่องหย่าขาดจากกันตามรายงานระบุว่า เจสสิกา อัลบา ได้ยื่นเรื่องหย่าขาดต่อศาล Los Angeles County อย่างเป็นทางการ หลังมีข่าวแยกทางกันออกมาสักพัก เจ้าตัวได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ พร้อมเหตุผลว่า “แตกต่างและเข้ากันไม่ได้” พร้อมระบุวันแยกทางไว้ว่าเป็นวันที่ 27 ธ.ค. 2024 ที่ผ่านมาเจสสิกา ยังได้เรียกร้องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกร่วมกันและขอให้มีการใช้ชืีอทางกฏหมายเป็นชืีอเดิมของเธอคือ เจสสิกา มารี อัลบาเจสสิกา ได้โพสต์เกี่ยวกับการแยกทางกับสามีเมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ลงในอินสตาแกรม โดยระบุว่า“ฉันภูมิใจที่กับการเติบโตของเราในฐานะคู่รักและในชีวิตแต่งงานตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นบทใหม่ของการเติบโตและวิวัฒนาการในฐานะส่วนบุคคล”“ลูกๆ ของเรายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา และเราขอความเป็นส่วนตัวในเวลานี้”เมื่อเดือน พ.ค. 2024 ที่ผ่านมา เจสสิกา เพิ่งโพสต์ข้อความครบรอบแต่งงานด้วยข้อความสุดซึ้งว่า“ฉันภูมิใจในตัวเราที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแนวทางใดๆ ที่จะเตรียมคุณให้พร้อมว่าการลงหลักปักฐานกับคนอื่นและการเลือกคนที่จะมาเป็นครอบครัวมีความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เราก็พบหนทางที่จะคืนกลับมาหากันและเลือกซึ่งกันและกันเสมอ“ในส่วนของ เจสสิกา อัลบา นอกจากงานแสดงที่เคยส่งให้เธอดังเป็นพลุแตกทั้ง Sin City และ Fantastic Four แล้ว เธอยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Honest Company แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปี 2011ส่วนทางด้าน แคช วอร์เรน เป็นลูกชายของนักแสดง ไมเคิล วอร์เรน ซึ่ง แคช วอร์เรน ยังเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ทั้ง Crips and Bloods: Made in America และ In the Bloodทั้งคู่พบรักกันในกองถ่าย Fantastic Four เมื่อปี 2004 การแยกทางกันครั้งนี้นับเป็นการยุติสัมพันธ์รักยาวนานเกือบ 20 ปี ลงเลยทีเดียว