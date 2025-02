CEA ร่วมกับพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน เปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 รวมพลังสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน มาร่วมออกแบบสร้างกรุงเทพฯ ให้ ‘ดี’ กว่าเดิม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน เปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 หรือ Bangkok Design Week 2025 (BKKDW2025) เทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” มุ่งเน้นการสร้างพลังบวกผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเมืองและเปิดโอกาสใหม่ในทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน โดยในปีนี้เทศกาลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 ครอบคลุมพื้นที่สร้างสรรค์กว่า 7 ย่านหลัก ได้แก่ เจริญกรุง - ตลาดน้อย, เยาวราช - ทรงวาด, ปากคลองตลาด, พระนคร, ข้าวสาร - บางลำพู, บางโพ และหัวลำโพง รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และดึงดูดผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ตลอดระยะเวลา 16 วันของการจัดเทศกาลฯนพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และประธานในพิธี กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและเอกชนได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคง เทศกาลนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ แต่ยังสะท้อนถึงพลังในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังผ่านการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, เฟสติวัล (เทศกาล), ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ และอุตสาหกรรมดนตรี ฯลฯ แฟชั่น ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง เกม และหนังสือ รวมถึงการจัดงานเทศกาลในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ ส่งเสริมการส่งออก และการท่องเที่ยว ดังนั้นเราจึงพร้อมจุดประกาย ‘พลังบวกแห่งวัฒนธรรมสร้างสรรค์’ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”ขณะที่ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week ไม่ใช่แค่เทศกาลงานออกแบบ แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้าง ‘ระบบนิเวศสร้างสรรค์’ (Creative Ecosystem) ที่แข็งแกร่งให้กับเมือง พร้อมทั้งยังสนับสนุนบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN - Bangkok City of Design) เพื่อร่วมกันออกแบบเมืองที่น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด ‘Design Up+Rising’ ในปีนี้เทศกาลฯ สะท้อนพลังแห่งการพร้อมบวกอย่างชัดเจนจากทุกภาคส่วน ทั้งการบวกความคิดสร้างสรรค์ การบวกโอกาสใหม่ ๆ สำหรับชุมชน และการบวกพลังในการขับเคลื่อนเมือง ผ่านรูปแบบโปรแกรมที่มีความแตกต่างในแต่ละย่านผ่านโครงการสำคัญ เช่น Legacy Project โครงการที่เป็นย่านต้นแบบเจริญกรุง - ตลาดน้อย และพระนคร, กลุ่มย่านที่ส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรม Creative Cluster เช่น ปากคลองตลาด - อุตสาหกรรมด้านดอกไม้, บางโพ - อุตสาหกรรมด้านงานไม้ ที่ช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจด้านงานไม้ให้ได้มารู้จักกันมากขึ้น และกลุ่มย่านที่ช่วยสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ให้กับเมือง (Bangkok Vibe) เช่น ย่านเยาวราช - ทรงวาด, ข้าวสาร-บางลำพู - ข้าวสาร และหัวลำโพง รวมถึงการทดลองแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต เราเชื่อว่าพลังของงานออกแบบจะช่วยพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกรุงเทพฯ”ด้าน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า “CEA มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน ผ่านการพัฒนาย่านและพื้นที่ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2025) เป็นแพลตฟอร์มกิจกรรมสำคัญที่จัดต่อเนื่องทุกปีมาเป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงความสำเร็จและการมีส่วนร่วมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘Design Up+Rising | ออกแบบพร้อมบวก+’ เพื่อเราต้องการเน้นย้ำว่าการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของความสวยงาม แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกระดับ ตั้งแต่บุคคล ชุมชน ไปจนถึงสังคม และประเทศชาติ เรามุ่งหวังให้ทุกคนพร้อมใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าใด้อย่างมีความหวัง สู่การเป็น ‘เมืองคนเทพฯ สร้าง’ โดยมุ่งสร้างโอกาสใหม่ทางสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ให้ยั่งยืนในทุกมิติ”เทศกาลฯ จัดโปรแกรมสร้างสรรค์กว่า 350 โปรแกรมได้แก่ การจัดแสดงและนิทรรศการ, เสวนา, เวิร์กช็อป, อีเวนต์, ดนตรีและการแสดง, ทัวร์, ตลาดงานดีไซน์ ที่สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและนักออกแบบหน้าใหม่, กิจกรรมสร้างบรรยากาศให้แก่เมือง และสารพัดโปรโมชันจากร้านค้าและร้านอาหารภายในพื้นที่โดยนำเสนอเพื่อปลุกพลังบวกด้วย 4 โปรแกรมหลัก ประกอบด้วย1. The Districts: Bangkok City of Design โปรแกรมงานที่สะท้อนความเป็นเมืองแห่งการออกแบบ2. Creative Talents: Build Up the Rising Star โปรแกรมงานของนักออกแบบรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่3. Design Business: New Networking Opportunities การสร้างเครือข่ายและโอกาสของนักสร้างสรรค์4. Soft Power Industries: The Creative Culture Industry โปรแกรมงานที่นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆตามเก็บโปรแกรมต่าง ๆ ของเทศกาลฯ ให้ครบทุกพื้นที่จัดงานทั่วกรุงเทพฯ แล้วมาดูกันว่าพลังของงานดีไซน์ จะบวกความเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหน? มาร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ทุกคนอยากอยู่ไปพร้อมกัน! พบกัน 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 ใน 2 ช่วงจัดงานหลัก● 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2568: ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย, เยาวราช - ทรงวาด, ปากคลองตลาด และพื้นที่อื่น ๆ● 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2568: ย่านพระนคร, บางลำพู - ข้าวสาร และพื้นที่อื่น ๆ● เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ 8 - 9, 15 - 16, 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ย่านหัวลำโพงและบางโพติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Website: www.bangkokdesignweek.com, Facebook/Instagram: bangkokdesignweek, Twitter: @BKKDesignWeek, Line: @bangkokdesignweek#CEA #BKKDW2025 #BangkokDesignWeek #ออกแบบพร้อมบวก #DesignUpRising