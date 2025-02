ครอบครัวดารา – คนดัง ร่วมงานแถลงข่าว “ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นทส์ไฟนด์ ยัวร์ ฮีโร่” โชว์สุดปัง พร้อมแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในครอบครัวรับปิดเทอมใหญ่นี้

งานนี้สองคาแรกเตอร์ขวัญใจทุกคนในครอบครัวอย่าง มิคกี้ และ มินนี่ ได้ออกมาทักทายแฟน ๆ และเหล่าครอบครัวศิลปินทั้ง อั๋น ภูวนาถ, พีท ทองเจือ และมีย่า - เซย่า, นุ้ย สุจิรา, เอ็ม อภินันท์, ฮาน่า ทัศนาวลัย และน้องนาดา ทีมนักแสดงจากช่อง 7 พล พูลภัทร และครอบครัว, พิงค์พลอย ปภาวดี, ฮาน่า ลีวิส, ชาย สมชาย, ซัน ก้องภพ รวมไปถึงไอดอลและนักแสดงที่เติบโตมากับดิสนีย์ ออน ไอซ์อย่างศิลปินวง MXFRUIT, Niky QRRA, อูน ชนิสรา, ตู่ Soundtiss, น้องฮิมาวาริ ทาจิริ, ฟรองซ์ – Le Fronce และ น้องขวัญใจ The Voice ดำเนินรายการโดย บัวบูชา ปุณณนันท์ความพิเศษของดิสนีย์ ออน ไอซ์ครั้งนี้นอกจากจะมีเรื่องราวการผจญภัยจากเหล่าเจ้าหญิงและเรื่องใหม่อย่างเอนคานโต้แล้ว ยังมี 2 แคมเปญที่ตอกย้ำการค้นหาความเป็นฮีโร่ในตัวเรากับ ‘Disney On Ice 2025 Pre-Show Performer Search’ กิจกรรมเฟ้นหานักสเก็ตน้ำแข็งรุ่นเยาว์จำนวน 14 คน มาร่วมแสดง Pre-Show ของดิสนีย์ ออน ไอซ์ในรอบการแสดงวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 18.30 น. นอกจากน้อง ๆ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง Pre-Show แล้ว ยังได้รับบัตรเข้าชมการแสดงจาก Live Nation Tero และทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท จากผู้สนับสนุนทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ เมืองไทยประกันชีวิต, ทีเอ็มบีธนชาติ, บาโอจิ และเลอแปงและอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ “Disney On Ice ‘FIND YOUR TALENT’ Skater Audition” โปรแกรมออดิชั่นเพื่อรับโอกาสในการคัดเลือกให้เป็นนักแสดงในโชว์ดิสนีย์ ออน ไอซ์ ซึ่งเคยมีนักสเก็ตน้ำแข็งชาวไทยที่ถูกคัดเลือกและร่วมออนทัวร์ตั้งแต่ปี 2557 อย่าง “ฟิล์ม ร่มเกล้า โสภา” โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า นักสเก็ตน้ำแข็งชาวไทยคนไหนที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ทางหน้าเพจของดิสนีย์ ออน ไอซ์ในเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2568ร่วมออกผจญภัยครั้งใหม่ไปกับตัวละครดิสนีย์ที่ทุกคนชื่นชอบ ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเสียงเพลงและพลังวิเศษของเอนคานโต้ไปกับครอบครัวของมิราเบล สัมผัสสายลมแสงแดดของเกาะโมทูนุย และร่วมกอบกู้หัวใจของเตฟิติไปพร้อมกับโมอาน่า เป็นกำลังใจให้อันนา และเอลซ่า กับภารกิจสุดยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องอาณาจักรอันเป็นที่รักของพวกเธอ พร้อมพบกับเรื่องราวสุดมุ่งมั่น กล้าหาญ และเปี่ยมไปด้วยน้ำใจ จากเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลของแอเรียล พร้อมต้องมนต์กับปราสาทของเจ้าชายอสูรกับเบลล์ แล้วโหนเถาวัลย์พันเกี่ยวเลี้ยวรอบโลกเพื่อล่าฝันไปกับราพันเซล นำทัพโดยสองคาแรกเตอร์ขวัญใจมหาชน มิกกี้และมินนี่ ที่จะพาเราไปชมการแสดงจากนักสเก็ตระดับโลก ฟังเพลงดิสนีย์ที่ตราตรึงใจ และเครื่องแต่งกายสุดอลังการ ดื่มด่ำความสุข เติมเต็มจินตนาการของทุกคนในครอบครัวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้ คุณพ่อคุณแม่ และคนรักดิสนีย์ห้ามพลาด รีบจับจองที่นั่งดี ๆ ได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต, ทีเอ็มบีธนชาติ, บาโอจิ และเลอแปง รับส่วนลดสูงสุด 10% ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thaiticketmajor.com