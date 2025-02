“เจมส์ จิรายุ” เข้าวงการสายจุ่ม

พระเอกหนุ่มสายไมโครเวฟ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ที่ตอนนี้กำลังอินสุดๆ กับความน่ารักของเหล่า อาร์ตทอยป๊อปมาร์ท แถมล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งยกเซ็ต HACIPUPU คอลเลกชันใหม่ "Snuggle With You Series" ได้คาแรกเตอร์ซีเครทมาแบบงงๆงานนี้ทำเอาพระเอกหนุ่ม เจมส์จิ โดนความน่ารักของ HACIPUPU ตกเข้าอย่างจัง ขอเคลียร์คิวไปร่วมงาน "POP MART HELLO SEACON SQUARE" ฉลองเปิดสาขาคอนเซ็ปต์ใหม่ที่แรกในโลก Outside China และยังได้พบกับ Agee (อาจี) & Yep (เยบ) ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังคาแรกเตอร์ HACIPUPU ที่เดินทางมาพบกับแฟนๆ สายจุ่มเมืองไทยครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 1 ร้าน POP MART ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์