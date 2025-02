“พีพี“ แกลมสมมง!! เปิดราคาแท่งไฟ “PP KRIT OFFICIAL LIGHT STICK VER2” เวอร์ชั่นใหม่ เทคโนโลยีทันสมัย ไม่ต้องใส่ถ่าน!!

ที่สุดของความปัง! สำหรับ “PP Krit” (พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) หลังจากที่ขายบัตรคอนเสิร์ต “PP KRIT MY PLEASURE CONCERT” ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งตอนนี้บัตร Sold Out ทั้ง 2 รอบการแสดงไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดทาง “PP Krit Entertainment” มีอีกหนึ่งความพิเศษมาฝากแฟนๆ “PP KRIT OFFICIAL LIGHT STICK VER2” เป็นแท่งไฟดีไซน์ใหม่ที่ล้ำสมัยขึ้น มีการเพิ่ม Details ของไฟ LED ที่ด้ามจับ พร้อมทั้ง LED Ring ที่โชว์ตัวอักษร PP KRIT มี Application PP KRIT LIGHT STICK VER2 ที่ให้แฟนๆ สามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟ LED เปลี่ยนสีไฟ ปรับความสว่าง เลือกพื้นหลัง เลือกคำที่จะแสดงบน LED RING ได้ รวมถึง Concert Mode ที่สามารถควบคุมส่วนกลางในคอนเสิร์ตได้ ปรับรูปแบบจากเดิมที่ใช้ถ่าน AAA Alkaline ในการใช้งานแท่งไฟ PP KRIT OFFICIAL LIGHT STICK VER2 นี้ใช้เป็นระบบการชาร์จด้วย USB Type-C เพิ่ม Accessory มาให้แฟนๆ เพิ่มเติม กับพวงกุญแจพร้อมเพชรตกแต่ง ที่นอกจากจะใช้เป็นพวงกุญแจได้แล้ว ยังสามารถนำเพชรเหล่านี้มาตกแต่งที่ด้านในของตัวแท่งไฟตามสไตล์ของแต่ละคนได้ด้วย ที่สำคัญมาในราคา 2,250 บาท บอกได้เลยว่าพรีเมี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคา กับฟังก์ชันของแท่งไฟอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าแกลมถึงใจสุดๆ แฟนๆ เตรียมเอฟแท่งไฟมาโบกสวยๆ ให้เป็นทะเลสีม่วงร่วมกัน ในคอนเสิร์ต “PP KRIT MY PLEASURE CONCERT” เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า PP KRIT OFFICIAL LIGHT STICK VER2 เปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 (12:00 น. l GMT+7) เป็นต้นไป ทาง www.waawbkk.com การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ สามารถซื้อสินค้าได้ครั้งละ 1 ชิ้น/คำสั่งซื้อ (ราคายังไม่รวมค่าขนส่งสินค้า) สินค้ามีจำหน่ายที่ Merchandise Booth ภายในงาน “PP KRIT MY PLEASURE CONCERT” ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2568 (จำนวนจำกัด)#PPKritLightStickVER2#PPKritMyPleasureConcert#PPKritEntertainment#PPKritt