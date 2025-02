“Star Market Sharing the Love” เทศกาลแห่งความรักจุดนัดพบ ความอร่อย รวมร้านค้าคนดังมากมาย

ร่วมกับจัดงานเทศกาลแห่งความรักจุดนัดพบความอร่อย พบปะใกล้ชิดกับเหล่าซุปตาร์ ที่มาปักหมุดพร้อมเสิร์ฟความอร่อย ของดี ของเด็ดในราคาสุดพิเศษ มากมาย อาทิ Fruitamina by อ.ยิ่งศักดิ์ / มูลนิธินาถะ by หมอบี ฑูตสื่อธรรม / Mari by คุณแม่เปีย - มาริโอ้ / เปรี้ยวซ่าส์ปลาระเบิด by เปรี้ยว AF / Hunger Pang อร่อยเต็มคำ by อะตอม / ลูกชิ้นธงธง by ธงธง ม๊กจ๊ก / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ / ลำพาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ by เฟิสท์ เอกพงศ์ / น้ำพริกปุยแสบปาก by ปุยฝ้าย / Fox Cha La Lemon by พิมพ์ พิมพ์พรรณ / สยามชาไทย by เด่นคุณ งามเนตร / Natrika shop by น้ำผึ้ง ณัฐริกา / ลูกชิ้นหมูหัน by ครัวลุงรงค์ / แม่จวงยกนิ้ว by จุ๊บแจง วิมลพันธ์ / Maggi Cornflakes by แม็คกี้ อาภา / Fluke Cooking by ฟลุ้ค ณธัช / ยาดมตราฉุย by มาวิน บางกอกกระซิบ / Brandnew Field Good by เป๊ก - นิว / ลาบูกี้ by น้ำหวาน - นาวินต้าร์ / ภารดี มีทุกสิ่ง by เปิ้ล ภารดี / April'Farm by ตุ๊ก ชนกวนันท์ / ลูกนก จริ by นก จริยา / เขียวไข่กา by เท็น Musketeers / ปูดอง อันยอง by จุ๋ย จรสพรรณ / Glassglowy by ปาม ศุภชัย รายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้มูลนิธินาถะมาร่วมส่งต่อความสุขและความรักในเทศกาล Valentine's นี้ที่งาน “Star Market Sharing the Love” จัดเต็มความสุขตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3