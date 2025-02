20 ปี!! ไม่สาย!! เปิดบ้าน “พี่ติ๊นา”

20ปี!! ไม่สาย!! กับแขกรับเชิญที่รอคอย “พี่ติ๊นา-คริสติน่า อากิล่าร์“ ตัวแม่ตัวมัมเจ้าของฉายา ”Queen of Dance เมืองไทย“ ที่วันนี้ยอมให้ชาวคณะ “พี่โอ๋-พี่อาร์ต-พีีป๋อ-พี่วิลลี่” เข้าไปนั่งเม้าท์ในเขตปลอดแขกเป็นครั้งแรก!! เพราะด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นพื้นที่สุดหวงที่ “พี่ติ๊นา” ใช้ชีวิตส่วนตัวมาตั้งแต่ก่อนเป็นศิลปิน แถมไม่ใช่เม้าท์ธรรมดา เรียกว่าไปเปิดความน่ารัก ความเป็นตัวตนของ “พี่ติ๊นา” ให้ได้หลงรักแบบ ก.ล้านตัวแน่นอน เริ่มตั้งแต่ความใจบุญ ที่รับเลี้ยงนกที่ป่วย จนที่บ้านทีนกอยู่เพี้ยบ!! และเห็นภาพลักษณ์ความเป็นตัวแม่สุดเซ็กซี่ แต่ตัวจริงคือ โบ๊ะบ๊ะน่ารักขำไม่หยุด ขำจนน้ำตาไหล ดูชิวๆ สบายๆ ไม่เห็นเหมือนเสียงลือว่า เป๊ะในทุกองศา แต่งหน้าทำผมต้องสวยครบ 360% ชนิดว่า 3 ชม. แม่ไม่สวย แม่ไม่ยอม แต่งหน้า ทำผม 3 ชม.และ “พี่ติ๊นา” !! ยังโชว์ฝีมือการทำอาหารที่ลือลั่นว่า อร่อยมาก!! ให้ทีม “ตีท้ายครัว” ได้ชิมกันด้วย!! แต่ที่เด็ดสุดๆ ก็ตรงคำถามทึ่ว่า สวย เซ็กซี่ระดับตำนานขนาดนี้ ทำไมไม่มีหนุ่มๆ สามารถพิชิตใจ “พี่ตื๊นา” ได้!! ว่าแล้วพิธีกรของเราก็ขอล้วงลึกกันหน่อย เพราะเคยได้ยินว่ามีหนุ่มระดับโลกมาต่อแถวขอเป็นคนพิเศษ ของ “พี่ติ๊นา” อย่าง “หลิวเต๋อหัว” ก็ถึงกับขอบินมาเจอ ซึ่ง “พี่ติ๊นา” ก็ No สน No แคร์ แถมไม่รู้จักอีกต่่างหาก และให้ตามไปเจอช่วงซ้อมร้องเพลง!! ซึ่งบรรดาพิธีกรก็เลยต้องถามต่อว่า มาจีบใช่มั้ย เค้าขอแลกเบอร์มั้ย? ….นอกจากพี่หลิว และยังมีนักฟุตบอลระดับโลก อย่าง อีริค คันโตน่า ที่มาเจอตัวและให้เบอร์ติดต่อไว้!! เห็นรายชื่อแล้วอยากกรี๊ด!! แต่ทำไมหนอ ทำไมหนุ่มๆ ไม่สามารถพิชิตใจ “พี่ติ๊นา” ได้ อ้าว!! ถ้าไม่มีหนุ่ม แล้วทำไมมีข่าว “ซุกลูก” เอาแล้วๆๆ บอกเลยว่าห้ามพลาดใน ”ตีท้ายครัว“ อาทิตย์นี้ เพราะ “พี่ติ๊นา” เล่าหมด เล่าลึกที่นี้ที่แรก!! อาทิตย์นี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 ดูมือถือที่ 3plus ติดตาม YouTube ทางNgoa TV…