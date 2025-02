สาวก K-POP เดือดแน่ !! 6 ศิลปินเกาหลีสุดฮอต ขนทัพ จัดหนัก 5 ชม.จุกๆ

ครั้งแรก เวทีเทศกาลดนตรี K-POP แห่งปี “RABBIT TO THE MOON 2025” 22 ก.พ.นี้พร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางสู่ดวงจันทร์ด้วยกัน สำหรับแฟนชาว K-POP ทั้งหลายกับเทศกาลดนตรี K-POP แห่งปีที่ทุกคนรอคอย “RABBIT TO THE MOON 2025” ครั้งแรกของเทศกาลดนตรีศิลปินเกาหลีที่จัดขึ้นโดย “บริษัท แรบบิท มูน คอร์ปอเรชั่น จำกัด" ผู้นำด้านดนตรีและความบันเทิงกับค่ายเพลงรวมถึงธุรกิจบันเทิง และการจัดการศิลปินโดยครั้งนี้ เปิดซิงด้วยการขนทัพศิลปินเกาหลีสุดฮอตหลากแนวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโคจรมามอบความสนุกบนเวทีเดียวกันถึง 6 ศิลปินอาทิ BAEKHYUN นักร้องเสียงนุ่ม ผู้กุมหัวใจสาวๆ / ZICO แร็ปเปอร์เจ้าของเพลงฮิต Any song และ Summer Hate / THE ROSE วงดนตรีอินดี้ร็อค ที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชีย / POW วงบอยแบนด์ ที่มีสมาชิกชาวไทยอย่าง "ยอร์ช ยงศิลป์" / KEP1ER เกิร์ลกรุ๊ปสาวสวย เจ้าของเพลงฮิต WA DA DA และ BADVILLAIN 7สาวเกิร์ลกรุ๊ปสุดเฟียส ที่เตรียมมาสร้างประสบการณ์ให้กับแฟนๆได้ใกล้ชิดกับการแสดงเต็มรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมโปรดักชันจัดเต็ม แสง สี เสียง และการออกแบบเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น เต็มอิ่มกับ "5 HOURS NONSTOP FESTIVAL" จุกๆกันไปเลยใน วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2025 ณ IMPACT ARENAโดย "คุณเมธวิน อังคทะวานิช" CEO Rabbit Moon Corporation Limited เผยว่า “สำหรับแฟนๆชาวเคป๊อบ ไม่อยากให้พลาดเทศกาลดนตรีครั้งนี้กัน ใน Rabbit To The Moon 2025 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานมิวสิกเฟสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ทางบริษัทมุ่งหวังให้งานนี้ เปลี่ยนแนวคิดการเข้าร่วมคอนเสิร์ตให้ได้มากกว่าการแสดงดนตรีแบบเดิม ๆ กับศิลปินทุกคนที่จัดเต็มอยู่แล้ว รวมไปถึง โปรดั่กชั่น แสง สี เสียง เวทีที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้ใกล้ชิดศิลปินมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ โดยแฟนๆจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแบบไม่มีที่ไหนมาก่อน นันสต๊อปกันไปเลย 5 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับทุกโชว์จากแต่ละศิลปินได้อย่างเต็มที่ครับ”สำหรับแฟนของทุกศิลปิน ห้ามพลาดไป สนุก ไป มันส์ ร่วมเดินทางสู่ดวงจันทร์ด้วยกันในเทศกาลดนตรี K-POP แห่งปี “RABBIT TO THE MOON 2025” เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ที่ www.allticket.com และ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วไทย บัตรราคา 5900 ,5500 , 4900 , 3900 , 2900 , 1900 และ 1200 บาท พร้อม FAN BENEFITS ครบทุกโซน โดยสามารถติดตามความข้อมูลและเคลื่อนไหวได้ที่ FB:IG:X : Rabbit To The Moon#RabbitMoonCorp #RabbitToTheMoon#RabbitToTheMoon2025