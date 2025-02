เคาะ “ไทยแลนด์” เจ้าภาพจัดประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2025” ครั้งที่ 74

แฟนนางงามตื่นเต้นเลยทีเดียว หลังจากที่เฟซบุ๊กได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมประกาศอย่างเป็นทางการ ถึงเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74 โดยปีนี้เคาะแล้วคือประเทศไทย ซึ่งแคปชั่นระบุว่า“THE MOMENT WE’VE ALL BEEN WAITING FOR...Unveiling the ultimate destination for the 74th Miss Universe competition... Where kindness meets tradition and warm smiles welcome the world. 🌎อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดประกวดรอบตัดสินในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี