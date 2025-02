VTuber ชื่อดังจากญี่ปุ่น Shigure Ui บุกตลาดโลกด้วยคอลเลคชั่นเซ็ตสุดน่ารักฉลองครบรอบเดบิวต์ 5 ปี

ตอกย้ำกระแสความนิยมของตลาดที่กำลังกระจายไปทั่วโลก โดยล่าสุดคนดังจากประเทศต้นกำเนิดและเจ้าตลาดอย่างญี่ปุ่นเตรียมบุกตลาดโลกด้วยสินค้าคอลแลบส์กับต่างประเทศครั้งแรกเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักวาดภาพประกอบและผู้ออกแบบโมเดลให้กับวีทูบเบอร์ Oozora Subaru ภายใต้สังกัดค่ายดังอย่าง Hololive ก่อนที่เธอจะเปิดตัวเป็น VTuber อิสระในเดือนพฤษภาคม 2019 ต่อมาในปี 2023 เธอได้ปล่อยเพลงออริจินัลของตัวเองอย่าง “粛聖!! ロリ神レクイエム☆ “ (บShukusei!! Loli-Kami Requiem☆) ที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจนปัจจุบันมียอดวิวกว่า 118 ล้าน ขณะที่บัญชียูทูบของ Shigure Ui ก็มีผู้ติดตามแล้วกว่า 2 ล้านบัญชีในปี 2024 ที่ผ่านมา เป็นโอกาสการครบรอบเดบิวต์ 5 ปีของ Shigure Ui เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ และแทนคำขอบคุณต่อการสนับสนุนที่อบอุ่นจากแฟน ๆ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จึงเกิดโปรเจกต์ความร่วมมือพิเศษกับทางไต้หวัน โดย We’s Star Ltd. (重星戰略) ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Shigure Ui และร่วมมือกับ Be come true ในการเปิดตัวสินค้าคอลแลบส์ครั้งแรกในไต้หวัน "Shigure Ui Collection Set" พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ จากหลายประเทศได้จับจองเป็นเจ้าของกันได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ รวมถึงไทยด้วยเช่นกันในส่วนของประเทศไทยได้มอบความไว้วางใจให้กับ Goods to See U ร้านค้าออนไลน์น้องใหม่ รับหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย โดยเปิดตัวสินค้าชิ้นแรกที่ทางร้านจะนำมาพบกับชาวไทย และเป็นแห่งเดียวที่แฟน ๆ ในไทยสามารถสั่งซื้อ "Shigure Ui Collection Set" ในรูปแบบการพรีออเดอร์ได้ โดยเปิดให้สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มีนาคม 2025 และเริ่มจัดส่งสินค้าในช่วงเดือนสิงหาคม 2025 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.goodstoseeu.com/ เท่านั้น