ชาว V.I.P เตรียมตัวให้พร้อม มาเจอ G-Dragon แลนดิ้งสู่เมืองไทยในงาน“k-star spark in Bangkok 2025” วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

เรียกว่างานนี้เหล่า V.I.P (ชื่อแฟนคลับ BIGBANG) ห้ามพลาด รีบกดซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาร่วมสร้างโมเมนต์ความสนุกไปด้วยกัน กับ G-Dragon เพื่อต้อนรับการมาโชว์คอนเสิร์ตในประเทศไทยในรอบหลายปี กับงาน "k-star spark in Bangkok 2025" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ และมาร่วมลุ้นโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก G-Dragon ที่งานนี้อาจจะมีบิ๊ก เซอร์ไพรส์อะไรมาฝากแฟนๆให้ได้สนุกไปด้วยกันแน่นอนงาน "k-star spark in Bangkok 2025" นอกจากจะมี G-Dragon แล้วยังมี DAESUNG เพื่อนร่วมวง BIGBANG ที่จะมาสร้างความสนุกเพิ่มขึ้นไปอีก และยังมีศิลปิน K-POP อย่าง DPR IAN, BAMBAM, และ MINNIE ที่จะมอบความสนุกให้กับทุกคนภายในงานอย่างแน่นอน จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ทาง http://ticketmelon.com บัตรราคา : 8,000 / 7,000 / 5,600 / 4,600 / 3,700 / 2,800 / 1,800 บาท