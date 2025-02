กลับมาใหม่ให้ใจฟู EXChange – Another Beginning สปินออฟรายการเดตสุดปัง ลุ้นรักครั้งใหม่ เปิดใจไปกับสมาชิกที่คุณคิดถึงจาก ซีซั่น 1-3 สตรีมได้แล้วใน Viu

ขึ้นแท่นเป็นรายการเรียลลิตี้หาคู่ขวัญใจผู้ชมไปแล้ว สำหรับ ‘EXChange’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม หลังออกอากาศไปแล้วถึง 3 ซีซั่น ด้วยธีมชวนลุ้น ชวนติดตาม กับการคัดเลือกให้อดีตคู่รักที่เป็นแฟนเก่า กลับไปอยู่ในบ้านด้วยกันอีกครั้ง ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันคู่อื่น ๆ แต่ต้องปกปิดเป็นความลับถึงความสัมพันธ์ในอดีต ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่สนุกน่าติดตามตั้งแต่ตอนแรก ผู้ชมจะได้ลุ้นตามว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน จะเปิดใจให้แฟนเก่าหรือคนใหม่ นำไปสู่ความสัมพันธ์ทั้งชวนใจฟู และชวนขัดแย้งในหลายสถานการณ์ จนผู้ชมติดกันงอมแงม ทำให้มีจำนวนแฟนรายการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกซีซัน และผู้เข้าแข่งขันหลายคน กลายมาเป็นคนดังหลังจากจบรายการแล้ว โดยล่าสุด เพื่อสานต่อความสำเร็จและเป็นการขอบคุณแฟนรายการ EXChange จึงกลับมาอีกครั้งในรูปแบบ Spin-Off อย่าง ‘EXChange – Another Beginning’สำหรับธีมของรายการภาคแยกนี้ ผู้ชมที่เคยติดตามซีซันก่อน ๆ ต้องห้ามพลาด เพราะรายการ ‘EXChange – Another Beginning’ ได้คัดสรรอดีตสมาชิกผู้เข้าแข่งขันบางส่วน จากซีซั่น 1-3 กลับมาเข้าร่วมในรายการอีกครั้ง ผู้เข้าแข่งขันที่ผู้ชมชื่นชอบ ผู้แข่งขันขันที่ผู้ชมตกหลุมรัก รวมถึงผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ลงเอยในความรักหลังจบรายการ โดยสมาชิกจาก EXChange ซีซันก่อน ๆ ที่จะมาปรากฏตัวประกอบด้วย ควักมินแจ / จองฮเยอิม / อีฮเยซอน จากซีซันที่ 1, จองคยูมิน / พัคนาออน / อีจียอน จากซีซันที่ 2 และสองหนุ่ม คิมควังแท / โจฮวีฮยอน จากซีซันที่ 3 พวกเขาจะกลับมาเพื่อค้นหาหัวใจกันอีกรอบ พร้อมกับโลเคชั่นการถ่ายทำที่แฟนรายการคิดถึง นั่นคือ เกาะเชจู สถานที่ ๆ ยกระดับความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ในซีซันก่อนหน้า ด้วยบรรยากาศชวนโรแมนติกทั้งจากภูเขาและทะเล โดยอดีตสมาชิกรายการที่กลับมาในซีซันนี้ จะได้เจอกับผู้คนกลุ่มใหม่ นำไปสู่เคมีใหม่ และการเปิดใจให้กับความรักอีกครั้ง แต่สถานการณ์จะแตกจากทุกซีซันที่ผ่านมา เพราะพวกเขาจะไม่มี ‘แฟนเก่า’ มาปรากฏตัวให้ไขว้เขวอีกต่อไปโดย เปิดมาตอนแรก ‘EXChange – Another Beginning’ ก็ทำเอาแฟนรายการใจฟูตั้งแต่แรกเลย เพราะนอกจากจะได้พบเจอกับผู้เข้าร่วมรายการที่คุณคิดถึงแล้ว ก็จะได้เห็นถึงการเติบโตของแต่ละคน เพราะบางคนก็ห่างหายจาก EXChange ไปนานถึง 4 ปี โดยกิจกรรมแรกหลังแลนดิ้งบนเกาะเชจูนั้น ทำเอาสมาชิกในรายการแต่ละคนหัวใจเต้นรัว ๆ ไปตาม ๆ กัน ทั้งการกลับไปเยี่ยมเยียนสถานที่ที่พวกเขาเคยไปออกเดตกับแฟนเก่าบนเกาะเชจูแห่งนี้ ทำให้เกิดบทสนทนามากมายที่ชวนให้ย้อนระลึกถึงความสัมพันธ์ในอดีต ได้กลับไปยังร้านอาหารที่สมาชิกแต่ละคนเคยเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์ ก่อนที่สมาชิกจากทั้ง 3 ซีซั่นจะเจอกันครั้งแรกในบ้านพักสุดทันสมัย พร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่ทิ้งท้ายตั้งแต่ EP แรกเลยทีเดียว โดยงานนี้มี 3 พิธีกรขาประจำอย่าง ยูรา, อียงจิน, คิมเยวอน กลับมาทำหน้าที่เดิม มาร่วมลุ้นกับความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พวกเขาจะได้พบเจอ ไปพร้อมกับผู้ชมทางบ้าน ห้ามพลาดกับ ‘EXChange – Another Beginning’ ทั้งหมด 8 ตอน ติดตามตอนใหม่พร้อมซับไทย ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 7:00 น. ดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่ Viu เท่านั้น