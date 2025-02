“ใหม่-ธามไท-นนน-น้ำตาล-ฟิล์ม-ภูวินทร์“ และเหล่าคนดัง ร่วมวัดพลังใน “BRAVE NEW WORLD NIGHT RUN” งานวิ่งสุดมันครั้งแรกในประเทศไทยของ Marvel Studios

นับเป็นหนึ่งในงานวิ่งแห่งปีที่รวมเหล่าคนดังเอาไว้อย่างคับคั่งกับงานวิ่งสุดมันที่ Marvel Studios ร่วมกับ One Bangkok เปิด One Bangkok Park ให้แฟนมาร์เวลชาวไทยได้พิสูจน์ความแกร่ง เพื่อต้อนรับการมาถึงของภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์โดยมีเหล่าคนดังแฟนมาร์เวลมาร่วมเชียร์และประชันความแกร่งมากมาย อาทิ ใหม่ทั้งนี้ “BRAVE NEW WORLD NIGHT RUN” เป็นงานวิ่งสุดพิเศษที่เปลี่ยน One Bangkok Park ให้เป็นสนามวิ่งสุดมัน ด้วยระยะทางรวม 4 กิโลเมตร พร้อมกิมมิกแฝงความสนุก ให้นักวิ่งเลือก #ทีมกัปตันอเมริกา (สีน้ำเงิน) และ #ทีมเรดฮัลค์ (สีแดง) ประชันความแกร่งว่าฝั่งไหนจะพิชิตเส้นชัยได้มากกว่ากัน โดยมีเหรียญรางวัลดีไซน์สุดเท่รูปโล่ของกัปตันอเมริกาเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถเข้าเส้นชัยในระยะ 4 กิโลเมตรได้สำเร็จ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดเต็มด้วยบูธกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเกมสนุก ๆ และมุมถ่ายรูปในธีม “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” รวมถึงหุ่นกัปตันอเมริกาและเรด ฮัลค์ ขนาดเท่าตัวจริง ที่เหล่านักวิ่งต่างให้ความสนใจร่วมเฟรมเก็บภาพกันอย่างคึกคักงานนี้นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา ในฐานะหนึ่งในแฟนภาพยนตร์มาร์เวล เผยว่าตื่นเต้นแทนแฟน ๆ ชาวไทย เพราะนับเป็นครั้งแรกที่ Marvel Studios จัดงานวิ่งแบบนี้ขึ้นในประเทศไทย พร้อมเชียร์อัพให้กำลังใจนักวิ่ง ก่อนจะชวนไปชมภาพยนตร์เรื่อง “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” ที่กำลังจะเข้าฉายในวันมาฆบูชา วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ว่า “ใหม่เชื่อว่าทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ทุกคน น่าจะรอการกลับมาของหนังแอคชันฟอร์มยักษ์อย่างกัปตันอเมริกาอยู่ เพราะหนังมาร์เวลทุกเรื่องมีความสนุก แอ็กชันดุเดือด และแทรกมุกตลกสไตล์มาร์เวล ส่วนงานเสียงและภาพ CGI ก็อลังการอยู่แล้ว ทั้งการต่อสู้ระหว่างเรดฮัลค์ที่ตัวใหญ่สุดๆ กับกัปตันอเมริกาที่ทั้งมีปีก มีโล่ห์ เรียกว่าลูกเล่นเยอะมาก คิดว่าถ้าคนที่ชอบหนังแอคชัน หนังซูเปอร์ฮีโร่ หรืออยากดูหนังภาพอลังการต้องไม่พลาดแน่นอน และยิ่งเป็นช่วงวันหยุดด้วย คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะพาทุกคนไปใช้เวลาร่วมกัน ดูหนังมันส์ๆสนุกๆกันในโรงภาพยนตร์ค่ะ”ด้าน ธามไท แพลงศิลป์ ที่มาพร้อมโชว์พิเศษ ช่วยอบอุ่นร่างกายให้ทุกคนได้โยกย้ายก่อนออกสตาร์ท ก็ย้ำว่า “หนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวล มั่นใจได้อยู่แล้วทั้งงานภาพ เสียงและ CG ต่าง ๆ สามารถทำฉากแอคชันออกมาได้มันส์สุด ๆ ดังนั้นแน่นอนว่ากัปตันอเมริกาภาคนี้ต้องมันส์ ดุเดือด และในตัวอย่างก็เผยให้เห็นแล้วว่ามีทั้งกัปตันคนใหม่ที่มาพร้อมปีกและโล่ แบบโคตรเท่ แถมยังสู้กับ เรด ฮัลค์ ที่รู้กันอยู่แล้วว่าแข็งแกร่งและมีพละกำลังมหาศาลขนาดไหน ผมว่าใครเป็นแฟนหนังแอคชัน อยากดูหนังมันส์ๆ ไม่ควรพลาดเลยครับ เห็นว่านักวิ่งวันนี้ซื้อตั๋วล่วงหน้ากันไว้หมดแล้ว ผมก็จองไว้แล้วเหมือนกัน หนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ต้องรีบไปดูครับ กลัวโดนสปอยล์ และต้องดูในโรงหนังด้วยนะครับ มันส์แน่นอน”ส่วนเหล่านักวิ่งคนพิเศษจาก GMMTV ที่มาร่วมวัดพลังลงวิ่งชิงเหรียญกัปตันอเมริกาในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นแฟนมาร์เวลเช่นเดียวกัน “ผมเป็นแฟนมาร์เวลอยู่แล้ว และชอบซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนครับ รวมถึงกัปตันอเมริกาด้วย หนังมาร์เวลเรื่องโปรดก็เป็น Captain America: The Winter Soldier ดังนั้นเลยตั้งตารอภาคนี้มาก ๆ อยากเห็นกัปตันอเมริกาสู้กับเรด ฮัลค์ จนอดใจแทบไม่ไหว เพราะเรื่องนี้กัปตันอเมริกาคนใหม่มีเสน่ห์มาก เป็นฮีโร่ที่ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ แต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นชุด ปีก หรือโล่ ที่ทำให้เก่งขึ้น ส่วนเรด ฮัลค์ ก็โหดไม่แพ้กัน เลยอยากรู้ว่าศึกนี้ใครจะชนะ” นนน เผยก่อนที่ ภูวินทร์ จะสมทบว่า “กัปตันอเมริกา สู้กับเรด ฮัลค์ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมมาก คิดว่าฉากแอ็กชันและ CGI เรื่องนี้ต้องอลังการแน่ ๆ เพราะแกร่งและเก่งสุด ๆ ทั้งคู่ รอดูเลยครับว่าฉากแอ็กชันจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหน ซึ่งครั้งนี้ผมขออยู่ฝั่งเรด ฮัลค์ เพราะดูแข่งแกร่งและมีพลังที่เจ๋งมาก ๆ ยิ่งโกรธ ตัวก็จะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อย ๆ น่าจะสามารถชนะศัตรูได้ไม่ยากครับ”สำหรับสองสาว น้ำตาล-ฟิล์ม ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารอคอยภาพยนตร์เรื่อง “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” เช่นกัน “”พอได้เห็นตัวอย่างของกัปตันอเมริกาภาคนี้ก็ทำให้อยากดูสุด ๆ คิดว่าต้องแอ็กชันดุเดือดไม่แพ้กัน แถมชุดและพร็อพของกัปตันอเมริกาคนใหม่ก็เท่มาก มีทั้งปีก มีทั้งโล่ เลยอยากเห็นฟอร์มการต่อสู้ของเขาว่าจะสุดยอดแค่ไหน คิดว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ” น้ำตาลกล่าว ในขณะที่ฟิล์มบอกว่า “กัปตันอเมริกาภาคนี้เป็นคนใหม่ ซึ่งดูมีความเป็นผู้นำ และมีสเน่ห์ดีค่ะ อีกอย่างยังมีนักแสดงอย่างแฮร์ริสัน ฟอร์ด มาร่วมแสดงเป็นประธานธิบดีด้วย คิดว่านอกจากฉากแอคชันแล้ว น่าจะมีความเข้มข้นของเนื้อเรื่องด้วย สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และเตรียมไปดูในโรงภาพยนตร์ค่ะ จะได้ไม่โดนสปอยล์”และไม่ใช่แค่เหล่าศิลปินดาราที่มาร่วมวัดพลัง ยังมีเหล่านักวิ่งคนดังรวมถึงแฟนมาร์เวลอีกกว่า 600 ชีวิตที่มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ เรียกว่าเป็นงานวิ่งที่รวมพลคนรักมาร์เวล รวมถึงคนที่รอดูภาพยนตร์ “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” มาไว้ด้วยกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุก สมกับเป็นงานวิ่งสายซูเปอร์ฮีโร่อย่างมาร์เวล และอยากให้จัดขึ้นอีกหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้นใครพลาดงานนี้ไป ต้องติดตามกันให้ดี จะได้ไม่พลาดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้จาก Marvel Studios ในครั้งต่อไปทั้งนี้ “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” บอกเล่าถึงภารกิจครั้งใหญ่ หลังจากที่ แซม วิลสัน เข้าพบ Thaddeus Ross ประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมาด ๆ (รับบทโดย Harrison Ford ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน Marvel Cinematic Universe) แล้วต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญ ทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังแผนการร้ายระดับโลก ก่อนตัวการที่แท้จริงจะทำให้ทั้งโลกลุกเป็นไฟอย่าลืม! วันมาฆบูชาปีนี้ เข้าวัดทำบุญแล้วไปเข้าโรงหนัง สนุกกับแอ็กชันสุดมันในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปี "Marvel Studios' Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่" เข้าฉายพร้อมกันวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ในโรงภาพยนตร์และระบบ IMAX ทั่วประเทศ ใครไม่อยากพลาดความมัน ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้