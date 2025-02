บันเทิงรอบโลก ""คริส อีแวนส์" ปฏิเสธอีกรอบ! เลิกแล้วบท "กัปตันอเมริกา"

มีข่าวลือว่า "คริส อีแวนส์" จะกลับมารับบท Captain America ใน Avengers: Doomsday ร่วมกับ "โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์" ที่จะมารับบท Doctor Doom แต่เมื่อให้สัมภาษณ์กับ Esquire "คริส อีแวนส์" ยืนยันว่า "ไม่จริง" และเขา "เกษียณอย่างมีความสุข!" ขณะที่ "แอนโธนี แม็คกี้" ซึ่งรับบท Captain America คนปัจจุบันกล่าวว่าเขาก็ไม่ทราบเรื่องนี้ และได้ถาม "คริส อีแวนส์" โดยตรง ซึ่งอีแวนส์ตอบว่า "เกษียณแล้ว" ส่วน "เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์" ที่รับบท Doctor Strange ก็ยืนยันว่าเขาจะมีบทบาทใน Avengers: Doomsday หลังจากที่เคยเข้าใจผิดว่าตัวเองถูกตัดออกจากหนังเรื่องนี้ Avengers: Doomsday มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 1 พฤษภาคม 2026"คานเย เวสต์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เย"ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าเขาถูกขับออกจากงานแกรมมี่ 2025หลังจากที่เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา "Best Rap Song" จากเพลง‘Carnival’ ที่ร่วมกับ "ไท ดอลล่า ไซน์" และ "ริช เดอะ คิด" และ "เพลย์บอยคาร์ตี" แต่พ่ายแพ้ให้กับเพลง ‘Not Like Us’ ของ "เคนดริก ลามาร์"ในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย "บิอังกา เซนโซรี"ภรรยาของเขาปรากฏตัวในชุดที่โปร่งใสซึ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และมีรายงานว่าเขาและภรรยาได้รับการพาออกจากงานเนื่องจากทั้งคู่มาปรากฏตัวโดยไม่ได้รับเชิญ แต่ตามรายงานจาก TMZ ระบุว่า"เย" ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเพราะการเสนอชื่อเข้าชิงและเขาตัดสินใจออกจากงานเองหลังจากเดินพรมแดง"เบลค ไลฟลี่" กำลังเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายอีกครั้งกับ "จัสตินบอลโดนี" และในครั้งนี้ "เจด วอลเลซ" จากบริษัทจัดการวิกฤต StreetRelations ได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อดาราสาวหลังจากที่เขาถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องในความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างสองคนนี้วอลเลซอ้างว่า บริษัทของเขาถูกว่าจ้างโดยทีมของบอลโดนีและถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใส่ร้ายเบลค ไลฟลี่โดยคดีนี้ต้องการค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 7 ล้านดอลลาร์พร้อมการประกาศจากศาลว่าเขาไม่ได้ข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศไลฟลี่เคยกล่าวหาวอลเลซในคำร้องที่ยื่นต่อกรมสิทธิมนุษยชนแคลิฟอร์เนียว่าเขามีส่วนร่วมในการก่อการรังแกทางออนไลน์ซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างแข็งขันเกือบสามปีหลังจากที่เขาตบ "คริส ร็อค"ระหว่างการถ่ายทอดสดรางวัลออสการ์ครั้งที่ 94 นักแสดงฮอลลีวูด "วิลล์ สมิธ"กลับมาร่วมงานรางวัลใหญ่ครั้งแรกที่งานแกรมมี 2025 ในวันจันทร์ที่ผ่านมาเขายังขึ้นเวทีเพื่อกล่าวถึง "ควินซี โจนส์" โปรดิวเซอร์ของรายการ "TheFresh Prince of Bel-Air" ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขา "ในปีนี้เราได้สูญเสียบุคคลที่มีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจในวงการมากที่สุดคนหนึ่งนั่นคือ 'ควินซี โจนส์' หรือที่เพื่อนๆ ทั่วโลกเรียกกันว่า 'Q'" เขากล่าว"ในช่วง 91 ปีของชีวิต 'Q' ได้สัมผัสชีวิตของผู้คนมากมาย แต่สำหรับผมแล้วเขาได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกาล คุณคงไม่รู้จัก 'วิลล์ สมิธ' ถ้าไม่มี'ควินซี โจนส์'เขาได้ทำให้ศิลปินระดับตำนานในหลากหลายแนวดนตรีเสียงดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน