5 หนังฟอร์มใหญ่แห่งซัมเมอร์ 2025

แต่ละเรื่องต่างมาพร้อมด้วยทีมนักแสดงระดับแถวหน้าและโปรดักชันสุดอลังการ รับประกันได้ว่าโรงภาพยนตร์จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ทั่วโลก เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ที่กำลังจะพาคุณข้ามขอบเขตแห่งจินตนาการในฤดูร้อนนี้!Paramount ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Mission: Impossible – The Final Reckoning ที่สานต่อเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ A.I. อันตรายและเรือดำน้ำที่หายไปจาก Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One แม้จะไม่ได้ประกาศชัดเจน แต่ชื่อภาคนี้ก็ชี้ชัดถึงการเป็นบทสรุปของแฟรนไชส์ (หรืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นภาคสุดท้ายที่ ทอม ครูซ รับบท อีธาน ฮันต์)แม้ Dead Reckoning Part One จะทำรายได้ไม่เข้าเป้าที่บ็อกซ์ออฟฟิศ ส่วนหนึ่งเพราะชนกับปรากฏการณ์ Barbenheimer แต่การโปรโมตว่าเป็น “ภารกิจสุดท้าย” อาจทำให้ The Final Reckoning กลายเป็นฮิตใหญ่ได้เมื่อเข้าฉายปลายพฤษภาคมนี้กว่า 20 ปีหลังจากต้นฉบับ ลินด์เซย์ โลฮาน และ เจมี่ ลี เคอร์ติส กลับมารับบท แอนนา และ เทส ในภาคต่อ Freakier Friday ที่คราวนี้ แอนนา โคลแมน ซึ่งเป็นแม่คนแล้ว ต้องสลับร่างกับแม่ของเธออีกครั้ง เดิมทีคาดว่าจะฉายเฉพาะบน Disney+ แต่ล่าสุดสตูดิโอยืนยันว่าหนังจะเข้าฉายโรงก่อนในวันที่ 8 สิงหาคม ก่อนจะลงสตรีมมิ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ Freaky Friday ได้ภาคต่อ แม้จะมีการรีเมคหลายครั้งในอดีต แต่ความคิดถึงเวอร์ชันปี 2003 นั้นยังคงแข็งแกร่ง แฟน ๆ ที่เติบโตมากับหนังเรื่องนี้น่าจะพาลูก ๆ ไปดูภาคใหม่นี้ในโรงได้ไม่ยากหลังจากที่ Thunderbolts ฉายเพียงไม่กี่เดือน Marvel Studios ก็เตรียมปล่อยหนังเรื่องที่สามของปี 2025 กับ The Fantastic Four: First Steps การรีบูตทีมซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาล MCU ที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox ในปี 2019หนังจะพาผู้ชมเข้าสู่โลกแนวเรโทร-ฟิวเจอร์ริสติกสไตล์ยุค 60 เมื่อ Fantastic Four ต้องปกป้องโลกจาก กาแลคตัส และ ซิลเวอร์ เซิร์ฟเฟอร์ โดยมี เปโดร ปาสกาล รับบท รีด ริชาร์ดส์, วาเนสซา เคอร์บี้ เป็น ซู สตอร์ม, โจเซฟ ควินน์ ในบท จอห์นนี่ สตอร์ม และ อีบอน มอส-แบ็คแร็ค เป็น เบ็น กริมม์ ถ้าหนังสามารถทำได้ดีกว่าภาคก่อน ๆ ก็มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จไม่มีหนังในแฟรนไชส์ Jurassic Park หรือ Jurassic World ที่ทำรายได้ล้มเหลว แม้แต่ Jurassic World Dominion ที่โดนวิจารณ์หนักก็ยังทำเงินทะลุพันล้านดอลลาร์ แม้จะถูกโปรโมตว่าเป็นบทสรุปของแฟรนไชส์ แต่ Universal ก็ไม่มีทางปล่อยให้ซีรีส์นี้จบลงง่าย ๆ โดย Jurassic World Rebirth จะเข้าฉายในวันที่ 2 กรกฎาคมนำแสดงโดย สการ์เล็ตต์ โจแฮนส์สัน และ มาเฮอร์ชาลา อาลี เสริมด้วยผู้กำกับ แกเร็ธ เอ็ดเวิร์ดส์ จาก Godzilla และบทจาก เดวิด โคเอปป์ ผู้เขียนบท Jurassic Park ต้นฉบับ แม้จะเป็นที่รู้กันว่าหนังจะทำเงินแน่นอน แต่ภาคนี้อาจจะเป็นการกลับมาของคุณภาพที่หลายคนรอคอยผ่านมาเกือบ 2 ปีนับตั้งแต่ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ DC Studios โดยภารกิจของพวกเขาคือการสร้างจักรวาล DC ใหม่จากศูนย์ และซัมเมอร์นี้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม จะเป็นการเปิดตัวจักรวาล DC ใหม่ด้วยการรีบูต Superman ที่เขียนและกำกับโดย กันน์ นำแสดงโดย เดวิด โคเรนสเว็ตแทนที่จะเล่าเรื่องต้นกำเนิดแบบซ้ำซาก หนังจะโฟกัสไปที่การที่ คลาร์ก เคนท์ พยายามปรับตัวระหว่างมรดกชาวคริปโตเนียนกับการเติบโตในเมืองเล็ก ๆ อย่าง Smallville จากภาพแรกและภาพหลุดจากกองถ่าย หนังเรื่องนี้ดูสดใสและเต็มไปด้วยความหวังมากกว่าฉบับ SnyderVerse ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องการในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องหนักหน่วง