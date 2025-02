ชาวเน็ตจีนมอง "มังกรหยก" ฉบับภาพยนตร์อลังการ แต่เนื้อเรื่องน่าผิดหวัง

ในช่วงก่อนเข้าฉาย มังกรหยก: ศึกวีรบุรุษ นำยอดจองตั๋วล่วงหน้าในบรรดาภาพยนตร์ตรุษจีนปี 2025 แต่หลังจากฉายพร้อมกันในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง กลับได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลาย แม้หลายคนชื่นชมความตั้งใจและความมั่นใจของ ฉีเคอะ ในการดัดแปลงผลงานของ กิมย้ง แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ถึงการเล่าเรื่องที่สับสน และการพัฒนาตัวละครที่ไม่ถึงใจผู้ชมหลายคนชื่นชอบการปรับเนื้อหาช่วงท้ายของนิยาย โดยเน้นฉากสงครามขนาดใหญ่ที่มีความยิ่งใหญ่เทียบได้กับ The Lord of the Rings และ Kingdom of Heaven ของ ริดลี่ย์ สก็อตต์ รวมถึงเอฟเฟกต์ CGI ที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะฉากดวลสุดท้ายระหว่าง อึ้งเอี๊ยะซือ (แสดงโดย เหลียงเจียฮุย) และ ก๊วยเจ๋ง ที่แสดงถึงสไตล์การกำกับอันเป็นเอกลักษณ์ของ ฉีเคอะ ด้วยฉากต่อสู้ที่งดงามและเอฟเฟกต์ตระการตาอย่างไรก็ตาม ผู้ชมบางส่วนวิจารณ์ว่าโครงเรื่องมีความสับสน โดยเฉพาะส่วนของ ก๊วยเจ๋ง ที่สลับไปมาระหว่างสนามรบและการตามหา อึ้งย้ง รวมถึงการเดินทางไปยังทะเลทรายเพื่อตามหา เจงกีสข่าน แม้ผู้ชมจะเข้าใจถึงความยากในการย่อเนื้อหานิยายอันกว้างขวางลงในเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่หลายคนรู้สึกว่าโครงสร้างบทและการตัดต่อยังทำได้ไม่ดีพอนอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครยังถูกวิจารณ์ว่าขาดการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง ความรักระหว่าง ก๊วยเจ๋ง และ อึ้งย้ง ถูกกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้แสดงถึงการเดินทางร่วมกันในยุทธภพอย่างเต็มที่ แม้ จวงต้าฝэй จะถ่ายทอดความฉลาดและเจ้าเล่ห์ของ อึ้งย้ง ได้ดี แต่ก็ยังขาดมิติที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันนักแสดงหน้าใหม่ จางเหวินซิน ในบท ฮั่วเจิง เจ้าหญิงผู้เป็นบุตรสาวของ เจงกีสข่าน ได้รับคำชื่นชมอย่างมาก ผู้ชมรู้สึกว่าตัวละครของเธอน่าจดจำมากกว่า ก๊วยเจ๋ง และ อึ้งย้ง ด้วยบุคลิกที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ขณะที่ ไช่เส้าฟิน ในบท หลี่ผิง แม่ของ ก๊วยเจ๋ง ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ แต่ผู้ที่ขโมยซีนที่สุดคงหนีไม่พ้น เหลียงเจียฮุย ที่ถ่ายทอดบท อึ้งเอี๊ยะซือ ได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงถึงความลุ่มลึกของตัวละครด้วยความเยือกเย็นและออร่าอันน่าขนลุกอย่างไรก็ตาม การเร่งรัดในส่วนของตัวละครสำคัญหลายตัวทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการปรากฏตัวแบบชั่วคราว กลุ่มห้าผู้ยิ่งใหญ่แทบไม่มีบทบาท โดยปล่อยให้ อึ้งเอี๊ยะซือ แบกรับบทตัวร้ายเพียงลำพัง แม้แต่เจ็ดประหลาดแห่งเจียงหนานก็ถูกนำเสนอเพียงเงาก่อนจะถูกกำจัดโดย เฒ่าทารก อย่างรวดเร็ว ซึ่งลดทอนเสน่ห์ของการสร้างตัวละครที่โดดเด่นในแบบฉบับของ กิมย้งแม้ มังกรหยก: ศึกวีรบุรุษ จะไม่ทำรายได้ตามเป้า แต่ตลาดภาพยนตร์จีนช่วงตรุษจีนยังคงคึกคักด้วยรายได้รวมกว่า 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 234.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลักดันโดยความสำเร็จของ นาจา 2 ที่ทำรายได้เปิดตัวถึง 133.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ, ยอดนักสืบแห่งเมืองไชน่าทาวน์ 1900 ที่กวาดไป 41.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ บูนี่แบร์ส: การเกิดใหม่แห่งอนาคต ที่ทำได้ 26.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงรายได้ แต่ ฉีเคอะ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำผลงานอมตะของ กิมย้ง มาสู่จอเงิน และยังคงได้รับการพูดถึงในวงการภาพยนตร์จีนอย่างต่อเนื่อง