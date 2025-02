“มาดามฟิน” ทำถึง!! คว้า 2 ซุปตาร์แม่ลูกสุดฮอต “ชมพู่ อารยา” “น้องแอบิเกล” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์พร้อมชูน้ำหอมสุดพรีเมียม CONTENTED คอลเลคชั่นใหม่ ที่แม่ชมเลือกเอง

ต้องบอกว่าทำถึง!! โดนใจสายแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดๆ เมื่อบริษัท มาดามฟิน จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์น้ำหอมชื่อดัง “มาดามฟิน” จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คว้า 2 แม่ลูกซุปตาร์สายแฟชั่น ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต และ น้องแอบิเกล นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนล่าสุด กับการเปิดตัวน้ำหอมคอลเลคชั่นใหม่ CONTENTED BY CHOMPOO ARAYA ค้นพบตัวตนของเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกๆ วัน ซึ่งงานนี้เธอยังได้ร่วมคิดค้นน้ำหอม 3 กลิ่น 3 คาแรกเตอร์ ได้แก่ LUCKY CLOVER สัมผัสความสดชื่นที่พลิ้วไหว และโปร่งเบาดุจแสงแรกของวัน , GOD'S FAVOURITE เสน่ห์ของลูกรักพระเจ้า หอมลึกซึ้ง ดึงดูดใจทุกสัมผัส, WONDER WALL กลิ่นที่เรียงร้อยทุกอารมณ์ผ่านความหอม ดั่งบทกวีที่ไม่ต้องใช้คำพูด ซึ่งทั้ง 3 กลิ่นนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยวัตถุดิบ Perfumer ระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังยกทัพเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ เอมมี่ มรกต, ไอซ์ อภิษฎา, ปันปัน สุทัตตา, แจ็คกี้ ชาเคอลีน, คารีสา สปริงเก็ตต์, ซาร่า เล็กจ์, มดดำ คชาภา, ธัญญ่า ธัญญาเรศ, ซัน ประชากร, พราว อรณิชา, ปิงปอง ธงชัย, ต้นหอม สกุลตลา, พลอย ชวพร, ป้าตือ, ออน สมฤทัย, เอแคล์, พัมกิ้น, มิค เฉลิมศรี, แจ็ค คากิ, เหม ไรอัน ฯลฯ โดยงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน“ทราย นรี ชีวสุทธิศิลป์” ซีอีโอ แบรนด์น้ำหอม มาดามฟิน กล่าวว่า “มาดามฟินได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 เราอยากทำอะไรใหม่ๆ อยากทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน ‘CONTENTED BY CHOMPOO ARAYA’ จึงเป็นสิ่งใหม่ที่เราภูมิใจ และอยากนำเสนอมาก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณชมพู่ อารยา มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ดีในทุกด้าน และยังเป็นไอดอลให้กับอีกหลายๆ คน คาดว่าคอลเลคชันนี้ จะตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น ที่สำคัญน้ำหอมรุ่นนี้เป็นน้ำหอมที่คุณชมพู่เลือกเองแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งชื่อ เลือกกลิ่น ไปจนถึงการออกแบบแนวคิดของน้ำหอมคอลเลคชั่นนี้ ซึ่งทางเราก็ได้ ซัพพอร์ตในเรื่องของการหาวัตถุดิบ การผลิต ที่ต้องทำให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และดีที่สุดในแบบฉบับของ มาดามฟินค่ะ”“ชมพู่ อารยา” กล่าวเสริมว่า “ดีใจนะคะและก็ขอบคุณมากที่ทาง มาดามฟิน ชวนชมมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ เพราะจริงๆ แล้วทางคุณทรายก็มีติดต่อเข้ามาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว แต่ก็เพิ่งจะสบโอกาสดีในครั้งนี้ที่ได้มาร่วมงานกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะทราบอยู่แล้วว่าชมเป็นคนที่อินและชื่นชอบน้ำหอมอยู่แล้ว โดยในครั้งนี้ชมก็ได้รับเกียรติจากทางมาดามฟินให้มีส่วนร่วมในการออกไอเดียคิดชื่อและคอนเซ็ปต์ต่างๆ สำหรับคอลเลคชั่น CONTENTED BY CHOMPOO ARAYA ที่มีทั้งหมด 3 กลิ่น 3 สไตล์ ได้แก่ LUCKY CLOVER, GOD'S FAVOURITE และ WONDER WALL ซึ่งทั้งชื่อและกลิ่นก็จะมีเสน่ห์แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเชื่อแน่ว่าจะต้องตรงตามไลฟ์สไตล์ความชอบของแต่ละคนแน่นอนค่ะ แล้วมาค้นพบตัวตนของเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในทุกๆ วันกับน้ำหอมมาดามฟินในคอลเลคชั่น CONTENTED BY CHOMPOO ARAYA ได้แล้ววันนี้นะคะ”ร่วมสัมผัสเสน่ห์ความหอมแบบเหนือระดับกับคอลเลคชั่น CONTENTED BY CHOMPOO ARAYA ทั้ง 3 กลิ่นใหม่ LUCKY CLOVER, GOD'S FAVOURITE และ WONDER WALL ราคาขวดละ 1,690 บาท ได้แล้ววันนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line official : @fin9 หรือทาง Facebook : Madame Fin#ContenttedByChompooAraya#น้ำหอมมาดามฟิน#น้ำหอมแม่ชม