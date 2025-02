Cureconnect เอเจนซี่การตลาดยุคใหม่ พร้อมเป็นตัวช่วยพลิกโฉมวงการคลินิกทันตกรรมทั่วไทย

ในยุคที่การแข่งขันในวงการทันตกรรมเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ การมีคลินิกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การสร้างการรับรู้และปรากฏตัวในโลกออนไลน์นั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ Cureconnect คือเอเจนซี่การตลาดที่มุ่งมั่นช่วยให้คลินิกทันตกรรมทั่วประเทศได้ขยายฐานลูกค้า และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการโฆษณาออนไลน์และความรู้เฉพาะทางด้านทันตกรรมCureconnect ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ร่วมอุดมการณ์สองคนที่มีแนวคิดนอกกรอบเหมือนกัน นายวรากร เพชรดาษดา ผู้ร่วมก่อตั้ง หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรดักชั่นและโฆษณาจากออสเตรเลีย และ นายธิตินันท์ ราษฏร์อาสา ผู้ร่วมก่อตั้งหัวหน้าฝ่ายการตลาด อดีตนักศึกษาทันตแพทย์ ภาคอินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสองมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในวงการทันตกรรม และตัดสินใจเดินบนเส้นทางการตลาดเฉพาะทาง เพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนาวงการทันตกรรม และช่วยเพิ่มยอดขายให้ทุกคลินิกCureconnect เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ด้วยเงินทุนไม่ถึง 100,000 บาท และมีสมาชิกเพียงสองคน ด้วยภารกิจแรก "โทรติดต่อคลินิกทันตกรรมให้ได้ 100 แห่งทั่วประเทศ" โดยภายใน 6 เดือนแรกได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการตลาดคลินิก 7 แห่ง และสามารถสร้างยอดขายให้คลินิกรวมกว่า 45 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้นำไปสู่การบอกต่อและเพิ่มจำนวนลูกค้าจากคลินิกขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ และได้พัฒนาโมเดลการให้บริการอย่างแข็งแกร่งและครบวงจรด้วยระบบ "Done for You" ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การผลิตคอนเทนต์ (ภาพนิ่ง วิดีโอ และกราฟิก) การยิงโฆษณา (Facebook Ads) การฝึกอบรมพนักงานขาย และการบริหารจัดการระบบหลังบ้าน เพื่อให้คลินิกสามารถดูแลและขยายฐานลูกค้าเองได้ในอนาคตCureconnect เข้าใจดีว่าคลินิกขนาดเล็ก และขนาดกลาง อาจเผชิญกับข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายการตลาด จึงออกแบบโมเดลธุรกิจให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และบริการแบบ Hybrid done for you ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายรายเดือน เพิ่มยอดขายมากขึ้น และเน้นการสร้างระบบที่ช่วยให้คลินิกสามารถจัดการการตลาดด้วยตัวเองได้ในระยะยาว ด้วยการผสมผสานเครื่องมือทันสมัย และมีกระบวนการที่ใช้งานง่าย เพื่อสร้างการเติบโตให้ทุกคลินิกด้วยประสบการณ์และความไว้วางใจจากคลินิกกว่า 90 แห่ง Cureconnect สามารถช่วยสร้างยอดขายให้คลินิกทันตกรรมรวมมากกว่า 210 ล้านบาทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีเป้าหมายในอนาคตคือการเป็นตัวช่วยปฏิวัติวงการทันตกรรมด้วยการเสริมความรู้และความเข้าใจ เพื่อให้คลินิกสามารถเติบโตเองได้อย่างยั่งยืนหากคุณเป็นเจ้าของคลินิกทันตกรรมที่ต้องการขยายฐานลูกค้า แต่ยังขาดทีมการตลาดที่เข้าใจธุรกิจของคุณ Cureconnect พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้คลินิกของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะสำหรับเราคลินิกทันตกรรมมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: https://cureconnect.co Facebook: Cureconnect.co - Dentist's Choice