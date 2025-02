“หม่ำ จ๊กมก” หวั่นไม่อยู่แล้วลูกๆ เปิดศึกแย่งมรดก! ประกาศขายสมบัติ แบ่งให้ “เอ็ม-มิกซ์” รวมถึงคนที่อยู่เชียงราย!

ออกมาประกาศขายสมบัติ เพื่อแบ่งมรดกให้ลูกทั้งสองคนเท่ากัน รวมทั้งคนที่เชียงราย เพราะไม่อยากให้อนาคต หากตัวเองไม่อยู่แล้ว ลูกๆ จะทะเลาะกันเรื่องนี้ ล่าสุดเผยในงาน Netflix แถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัปคอนเทนต์ใหม่ในงาน Next on Netflix Thailand 2025 “ทีไทยทีมันส์” ครั้งใหม่…แน่ใจว่าพร้อม? ณ ห้อง Grand Ballroom 2B ชั้น 4 โรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพฯ ลั่นประกาศขายไปอย่างนั้น ใครจะซื้อก็ซื้อ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร แต่รับไม่อยากเห็นพี่กับน้องต้องมาทะเลาะกันเพราะแย่งมรดก“เรื่องมรดกก็ลงสนุกๆ ไปยังงั้นแหละเงินมันไม่เข้าใครออกใคร บอกลูกไว้แล้ว มี 10 บาทก็แบ่งคนละ 4 บาท อีก 2 บาทเอาไว้ให้เมีย อันนี้พูดถึงเปรียบเทียบให้ฟัง อย่างเรามี 100 ลูกก็ได้คนละ 40 เมียก็เอาไปอีก 20 เท่านั้นเองตอนนี้ก็กำลังทยอยประกาศขาย คนบอกทรัพย์สินเราเยอะ จริงๆ ไม่หรอก ก็พอมีพอเก็บนั่นแหละ ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย แต่เรื่องแบ่งนี่เคยเรียกลูกมาคุยแล้ว ลูกเข้าใจ ก็พูดตลอดว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปอย่าโกงพี่นะ อย่าโกงน้องนะ แต่ไม่เป็นไรคือเราบอกชัดเจนอยู่แล้วด้วยความที่ตอนนี้เราก็ 60 แล้วด้วย แล้วก็เราไปงานศพคนนั้นคนนี้ที ก็คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงวันกูวะ คือเราก็ไม่รู้ไง วันดีคืนดีเราวูบไปเลย สุขภาพตอนนี้ก็โอเคแหละอย่างเมื่อวันก่อนนอนเร็ว ตื่นขึ้นมา 4 ทุ่มครึ่ง ไม่เจอเมีย ก็คิดว่าเมียจะเป็นลม เดินๆ ไปตกสระน้ำหรือเปล่า เราก็ไม่รู้ไง ก็เลยไปดูในกล้อง อ๋อนั่งอยู่กับลูกกับหลาน ติดลม”ไม่ค่อยบอกรักลูก-เมีย แต่เน้นที่การกระทำ“มันมองตากันน่าจะรู้นะเป็นคนชอบพูดสั้นๆ ชอบกระทำมากกว่า ก็บางทีถามเขาว่าช่องเอ็มที่ไปทำฟู้ดแฟร์ ทำหม่ำกับหม่ำน่ะ มันพอได้ไหมลูก แล้วทำเพื่อใคร ก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานทั้งนั้น แล้วก็เปิดร้านให้ลูกชาย ไก่ย่างส้มตำ แล้วก็ร้านกาแฟอเมซอน”รับ “เอ็ม บุษราคัม วงษ์คำเหลา” ลูกสาว มีน้อยใจ “มิกซ์ เพทาย วงษ์คำหลา” ลูกชาย ได้ใช้ชีวิตโอเคกว่าตัวเองไปโรงเรียนก็ต้องนั่งรถไป ส่วนมิกซ์มีคนขับรถไปให้ ซึ่งมันต่างกัน ถามว่าเขาน้อยใจไหม บางทีเขาก็มีแหละ แต่พอเขามีลูกมีเต้า เขาก็รู้แล้วแหละว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร เขารู้จักใช้เงินใช้ทองขึ้นมากกว่าเดิมนะ บางทีก็แอบเป็นห่วงนะ ก็คอยโทร.หาเขา“