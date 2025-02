จาก นางงาม สู่ นางเอกป้ายแดง “หลิน มาลิน” พิสูจน์ฝีมือด้านงานแสดงเรื่องแรก “เพราะรักต้องมี Why We Love”

!!!“หนูรับบทเป็น น้ำแข็ง น้ำแข็งเป็นนักวิทยาศาสตร์ น้ำแข็งมีภาระครอบครัวค่อนข้างเยอะ และเป็นคนปิดกั้นเรื่องความรัก มีปมเกี่ยวกับคุณพ่อและน้องสาว ความยากของเรื่องนี้ก็คือน้ำแข็ง เป็นคนที่มีความเครียดค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับเราที่ไม่ได้จะไปทางใดแบบสุดโต่ง แต่ตัวน้ำแข็งเค้าจะปฏิเสธความรักค่อนข้างจะสุดโต่ง100%เลย คือโฟกัสแต่งานกับครอบครัว”การปรับตัวกับหนังเรื่องแรก?“จริงๆ ก็ไม่ได้ปรับอะไร มีจังหวะช็อกตกใจบ้าง บางทีเราไม่รู้ต้องเข้าบทยังไง ยืนบล็อกกิ้งยังไง ก็มาเรียนรู้เอาหน้าฉากทำการบ้านด้วยการอ่านบทเยอะๆ หน้าเซ็ทก็จะมีแอ็คติ้งโค้ชคอยบอกเราอีกทีว่า ตอนนี้ตัวละครรู้สึกอย่างนี้ๆ นะ ก็พยายามทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด แต่ก็มีงงๆ บ้าง มันไม่ได้ยากที่เป็นตัวน้ำแข็ง แต่มันยากที่เป็นการแสดงเรื่องแรก ซึ่งหนูก็เต็มที่นะ”เช็คผลงานของตัวเองผ่านมอนิเตอร์บ้าง?“ไม่เคยดูมอนิเตอร์เลย หนูไม่กล้าดูตัวเอง หนูเขิน วันรอบพรีเมียร์ หนูยังคิดอยู่เลย ไม่กล้าดู กลัว โดยรวมให้ตัวคะแนนตัวเอง 7 เต็ม10แล้วกัน หักเรื่องเทคนิคการแสดงโน่นนี่นั่นไปหน่อย เรายังอ่อนวิชาอยู่ เรื่องความมั่นใจก็ไม่ได้มั่นใจ100% ต้องให้คนอื่นเป็นคนพูดค่ะว่าการแสดงของหนูเป็นอย่างไร”ผู้กำกับฯ แนะนำคาแร็กเตอร์ น้ำแข็ง ยังไงบ้าง?“น้ำแข็ง เป็นคนที่ไม่ค่อยดี๊ด๊ามาก ไม่ได้มีความสดใสในชีวิตมาก แต่เค้าก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ในหัวหนูเยอะนะ เค้าอยากให้เราลองปล่อยออกมาเองให้ดูเป็นธรรมชาติ”เป็นนางเอกของ เข้ม หัสวีร์?“ตอนแรกก็กลัวค่ะ ไม่รู้ว่าจะทำให้การทำงานเรายากขึ้นเปล่า กังวลว่าเราจะทำให้ทีมงานเหนื่อยหรือเปล่า เป็นภาระของทุกคนหรือเปล่า พอได้ร่วมงานก็น่ารักทุกคนเลย ต้องบอกว่าอย่าง เข้ม เนี่ยเป็นคนที่ชิวมาก เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดาราเบอร์ใหญ่ ลืมไปเลยเพราะความชิวของเค้า (ฉากไหนเข้ากันแล้วยาก) ไม่มีนะคะ จะมีแค่เวลาที่อยู่ใกล้ๆ กันแล้วเค้าสูงมาก เราไม่ได้เตี้ยนะคะ (หัวเราะ) แต่เค้าสูงมาก ก็มีเรื่องของบล็อกกิ้ง ด้วยความที่เราใหม่ เราก็จะตกใจกับบล็อกกิ้ง ก็จะมีนิดนึงที่กลัวหลุดบล็อก”เข้มแนะนำอะไรบ้าง?“เขาบอกเล่นช้าๆ ไม่ต้องรีบ แต่ด้วยเป็นการแสดงเรื่องแรกเราลน เราคิดแค่ว่าเราท่องบทที่จำมาเนี่ยให้มันเสร็จให้มันผ่านก็พอ“ประทับใจฉากไหนมากที่สุด?”น่าจะเป็นฉากที่เราขึ้นไปบนหน้าผา เหนื่อยมากนะ ทีมงานเดินขึ้นไปเป็นลม แต่หนูไม่ได้เป็นลมนะ เดินไปบ่นไป แต่คือภาพที่ออกมา สวยมาก และตอนที่ไปยืนหน้าผาจริงๆ คืออากาศดีมาก รูปที่ออกมาก็โอเค ฟีลกู๊ดเลย (ท้อ?) หนูไม่ท้อแต่สงสารผู้จัดการ เป็นลมเลย ตากล้องก็เป็นลม เป็นลมกันหลายคนมาก มันสูงมาก จริงๆ มันเป็นป่าที่มีความชุ่มชื้นมาก กลายเป็นว่าอากาศหายใจมันจะน้อยลง ถือว่ายากสุดๆ ปีนขึ้นไปต้องซับหน้า แล้วก็ทำอารมณ์ต่อ แต่ภาพที่ออกมาสวยจริงๆ ค่ะ“แอบรู้มาว่ามีฉากเมาด้วย?”ไม่สปอยใช่ป่ะ จริงๆ พี่รวย (ผู้กำกับฯ) ก็แอบซีเรียสฉากนี้นิดนึง หนูก็งงว่าทำไมซีเรียสฉากนี้ เอาจริงๆ คือเค้าไม่อยากให้ภาพลักษณ์ที่เราแสดงออกไปแบบ ลำยอง ไม่ได้อยากให้เมาขนาดนั้น หนูก็เลยอยากให้เมา แค่ฟิวแบบเกาหลี น่ารักๆ (แล้วน่ารักมั้ย) ไปดูเอาเองเลย“เรื่องนี้ได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายคน อย่าง ”นีโน่ เมทะนี บุรณศิริ“?”อย่างที่บอก นักแสดงทุกคนน่ารักหมดเลย เป็นกันเองมากๆ อย่าง พี่โน่ก็น่ารักมาก!! ด้วยความที่เรามาเจอดาราหลายคน เพราะเราก็ยังตั้งต้นว่าเราเป็นคนธรรมดาอยู่ ก็ไม่คิดว่าดารารุ่นใหญ่อย่างพี่โน่ เค้าจะน่ารัก เหมือนคุณพ่อ เหมือนพ่อจริงๆ คอยเรียกเราว่า ลูก น่ารักค่ะ"Why We Love เพราะรักต้องมี?"ในหนังก็จะเป็นคนกลัวความรัก ไม่กล้ามีความรัก ไม่กล้ามีแฟน ไม่กล้ามีลูก เพราะเกิดจากปมในเรื่องแหละ อันนี้ต้องไปรอดูในหนัง จริงๆ น้ำแข็งก็ไม่ได้กลัวความรัก แต่ก็ไม่อยากมี ถ้าในชีวิตจริงก็แบบ เอาจริงๆ ก็กล้าๆ เปิดใจค่ะ ความรักไม่ใช่สิ่งน่ากลัว อกหักก็แค่นั้น ไม่ถึงตายค่ะ"มีคนถามว่า หลิน มีแฟนผู้หญิงหรือผู้ชาย?"อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะมาจีบ แต่ก็ยังไม่มีคนจีบ ไม่ใช่เพราะเราไม่เปิดนะ แต่เราไม่มีเวลาคุยกับเขา ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปคุยกับเค้าทำไม"คาดหวังกับความเป็น นางเอกป้ายแดง แค่ไหน?"กังวลแล้ว ก็คงคาดหวัง เพราะเรามีผลงานออกมา แต่ก็อยากให้รู้ว่า หลินทำดีที่สุดแล้วนะ ถ้าไม่ดียังไงก็ติกัน แต่ว่าหลินจะพัฒนาต่อไปละกัน ถ้ามันยังไม่ดีพอ"รู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเต็มตัวหรือยัง?"ยังค่ะยัง หนูยังอ่อนวิชาอยู่ ยังต้องฝึกการแสดงอีกเยอะเลย แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมนะคะ เราก็จะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอีกเยอะเลย"วางเส้นทางการเป็นนักแสดงของตัวเองไว้อย่างไร?"ถ้าคนให้โอกาสหลิน ก็จะทำตามโอกาสที่ให้มา แต่ถามว่าชอบการแสดงมั้ย ตอนนี้ก็ชอบนะ แต่ไม่รู้ว่า ถ้าไปเจอบทที่ท้าทายกว่านี้ เรายังจะรับอยู่ไหม"แสดงว่ามีบทที่อยากเล่นด้วย?"บอกพี่รวยไปแล้ว อยากเล่นหนังผี อยากเป็นผีเองเลย เอาแบบน่ากลัวๆ เลย เพราะหนูเป็นคนเสพติดหนังผีมาก ชอบดูหนังผีทุกวัน เราอยากไปสายน่ากลัวจัดเลยค่ะ อยากได้พล็อตใหม่เลย หนูเป็นคนชอบดูหนังผีไท