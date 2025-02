"สิงห์ วรรณสิงห์" ออกเดตกับหลานอย่างหวาน

หลังเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ "กิม" รษา จิรัชญา เอสเฮ้าส์ สาวสวยลูกครึ่งไทย-เดนมาร์กที่เข้ามาครองหัวใจแทนแฟนสาวคนเก่า "มารีญา พูลเลิศลาภ" ไปตั้งแต่ช่วงกลางปีโดยบอกขำๆ ว่าเป็นหลานล่าสุดทางด้านของนักแสดง-พิธีกร "สิงห์" วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ก็มีการโพสค์ภาพหวานคู่กับอีกฝ่ายระหว่างออกเดตด้วยกันที่ Four Seasons ริมน้ำเจ้าพระยา พร้อมข้อความ Date Night และอีโมจิรูปหัวใจก่อนที่จะมีคนที่ติดตามเฟซบุ๊กเจ้าตัวเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายโดยมีบางความเห็นที่ระบุว่าคนใหม่แต่หน้าคล้ายแฟนคนเก่าอยู่เหมือนกันสำหรับสาว "กิม รษา" ปัจจุบันอายุ 27 ปี ถือเป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่ง โดยเธอเคยเข้าประกวดเวทีดังอย่าง seventeen ambassador 2014 และ The Face Thailand 2015 มีผลงานถ่ายแบบรวมถึงงานมิวสิควิดีโอหลายต่อหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น View ศิลปิน SHINee, เว... ศิลปิน Penguin Villa, ปีแสง ศิลปิน Jetseter, นอนได้แล้ว (Sleep Now) ศิลปิน The Toys, Lost and Found ศิลปิน ไบร์ท วชิรวิชญ์ ฯลฯ