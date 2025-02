แรงจริง ไม่เคยแผ่ว สำหรับล่าสุดโพสต์แซบๆ ในอินสตาแกรม ระบุว่าแต่ที่ดูเป็นดรามา เห็นจะเป็นเพราะว่าอดีตสามีเข้าไปคอมเมนต์แซวว่างานนี้ หนิง ปณิตา ตอบกลับทันทีว่า Oh, I wasn't aware I needed to. Is there a specific reason you're so focused on my body? Please show me some respect (ฉันไม่รู้ว่าจำเป็นต้องทำ มีเหตุผลอะไรที่คุณสนใจเกี่ยวกับร่างกายของฉัน? กรุณาให้เกียรติฉันหน่อย)