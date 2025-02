ฮือฮา! ช่อง 7HD จับมือ สวนน้ำ โคลัมเบีย พิคเจอร์สฯ สร้างสรรค์ความบันเทิงเต็มรูปแบบ

จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับงานแถลงข่าวร่วมพันธมิตรสร้างสรรค์ความบันเทิงเต็มรูปแบบ Breaking Waves: Ch7HD and Columbia Pictures Aquaverse Dive into Unprecedented Partnership การลงนามบันทึกความร่วมมือของสองพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ระหว่าง ช่อง 7HD สื่อโทรทัศน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย กับ อเมซอน ฟอลส์ ผู้ดำเนินกิจการ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ณ สตูดิโอ 8 อาคาร 7 ช่อง 7HD เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเป็นพันธมิตรหลักในการพัฒนา และผลิตคอนเทนต์ รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมความบันเทิงระดับประเทศ ดึงศักยภาพอันโดดเด่นของทั้ง 2 องค์กรมาต่อยอดโดยมีเป้าหมายสร้างปรากฏการณ์เหนือระดับแบบไม่ซ้ำใคร อาทิ การแข่งขันมวยไทยในสวนสนุกและสวนน้ำธีมภาพยนตร์ สร้างสรรค์ความบันเทิงชั้นเยี่ยม ทั้งในรูปแบบ On Ground ที่จะมีคอนเสิร์ต อีเวนต์ และกิจกรรมน่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงกิจกรรมแฟนมีตติ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้ชมอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มของช่อง 7HD ทั้งโทรทัศน์ สตรีมมิ่ง และกิจกรรมบนพื้นที่จริง ณ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งความบันเทิงระดับโลกการลงนามในครั้งนี้ มีผู้บริหารในแวดวงบันเทิง และธุรกิจ ให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ คุณรชต ธีระบุตร กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย), คุณไบรอัน แอล มาร์การ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), คุณกิติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด, ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการกำกับดูแลสำนักเศรษฐกิจ BCG และสำนักอุตสาหกรรมบริการ สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), คุณอภิชยา ศรีคชา รักษาการผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมบริการ สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาอาวุโสโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส, คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และผู้ผลิตละคร คุณสยม สังวริบุตร บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด, คุณศิริพิชญ์ วิมลโนช บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด โดยมี นิวหนวด ธนิศ แก้วนาค และ บัวบูชา ปุณณนันท์ รับหน้าที่พิธีกรนอกจากนี้ยังมีทัพนักแสดงจากช่อง 7HDพร้อมด้วย 2 หนุ่มฮอตจาก TSM MANAGEMENTและร่วมเป็นสักขีพยาน บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความคึกคัก สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน มีการแสดงโชว์สุดพิเศษ และตระการตา จาก โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ที่ยกมาสคอตดัง และเหล่านักแสดงมาโชว์ให้ชมกันถึงสตูดิโอ เรียกเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วทั้งงานกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD เปิดเผยว่า ช่อง 7HD ไม่เคยหยุดก้าวไปข้างหน้า เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ผู้ชม ผ่านการนำเสนอรายการหลากหลายประเภท ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิง จนครองใจผู้ชม ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง การสร้างความร่วมมือกับ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์ความบันเทิงใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมทั่วประเทศ รวมถึงสามารถสร้างโอกาสใหม่เพื่อขยายฐานผู้ชมในระดับสากล และในแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่“ในฐานะที่ช่อง 7HD เป็นสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราอยากจะสานต่อความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างสรรค์ความสนุกในรูปแบบใหม่ให้กับผู้ชม และยกระดับมาตรฐานความบันเทิงในประเทศไทย เราได้เล็งเห็นว่าสวนสนุกและสวนน้ำแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดกับกิจกรรมของช่อง 7HD ได้อย่างหลากหลาย อาทิ การแข่งขัน มวย ONE LUMPINEE เพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับโลก หรืองานแฟตมีตติ้งกับศิลปินในสังกัดช่อง 7HD รวมถึงการผสานโอกาสในช่องทางดิจิทัล อย่างเช่นแอปพลิเคชัน Bugaboo.TV ที่ติดหนึ่งใน 20 อันดับแอปที่มียอดการดาวน์โหลดสูงที่สุดในประเทศไทย เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขยายขอบเขตของความบันเทิงในทุกมิติ และเสริมสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ของทั้งสองบริษัท”ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จำกัด เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ช่อง 7HD ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ระหว่างสองพันธมิตรยักษ์ใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง และยกระดับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส เป็นสวนสนุก และสวนน้ำธีมภาพยนตร์โคลัมเบีย พิคเจอร์ส แห่งแรกของบริษัทโซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับจาก CNN ให้เป็นหนึ่งในสวนสนุกธีมใหม่ที่ดีที่สุดในโลก ปี 2023 พร้อมคว้ารางวัล สวนน้ำธีมที่ดีที่สุดในอาเซียน จาก MAFTA 2023 และได้รับการยกย่องจาก Trip.com ให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024 ตั้งอยู่ใจกลางบางเสร่ ห่างจากพัทยาไปทางใต้เพียง 20 นาทีเท่านั้น โดยพื้นที่ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญของ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในฐานะ Global Entertainment Destination“เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ช่อง 7HD ซึ่งถือเป็นสื่อโทรทัศน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย พันธกิจหลักของเราคือการสร้าง โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศในด้าน นวัตกรรมและการบริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงของไทย ที่ทั้งสององค์กรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างความสำเร็จในอนาคต ที่สำคัญที่สุดความร่วมมือครั้งนี้เปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กและครอบครัวไปจนถึงวัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงมาอย่างยาวนาน พัฒนาอุตสาหกรรมความบันเทิงของไทย ขยายบทบาทของประเทศในเวทีโลก และยกระดับมาตรฐานประสบการณ์ความบันเทิงให้ก้าวล้ำและเป็นที่จดจำของผู้ชมในระดับสากล”ร่วมลุ้นและติดตามความพิเศษต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD www.ch7.com และ อเมซอน ฟอลส์ www.columbiapicturesaquaverse.comเร็ว ๆ นี้ช่อง 7HD สถานีโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในนานาประเทศทั่วโลก ครองความนิยมสูงสุดมาตลอด ด้วยออริจินัลคอนเทนต์พรีเมียมมากมายทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ ส่งเสริมรายการกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเยาวชน จนไปถึงกีฬาระดับชาติมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงการถ่ายทอดสดกีฬาแมตช์ใหญ่ ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นของตัวเอง อาทิ มวยไทย 7 สี ที่ครองความนิยมมานานกว่า 40 ปี แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ รวมถึงล่าสุดกับรายการ ONE ลุมพินี รายการมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมยกระดับการรับชมบนหน้าจอทีวี จากประสบการณ์ของทีมงาน ระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล เปลี่ยนทุกมุมมองด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ เชื่อมต่อความสุขครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งล้วนแต่ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.ch7.com และ http://www.bugaboo.tvบริษัท อเมซอน ฟอลส์ จำกัด ผู้พัฒนาความบันเทิงรูปแบบสวนสนุก และ Global Entertainment Destination ในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ซึ่งเป็นสวนสนุก และสวนน้ำธีมภาพยนตร์ของโคลัมเบีย พิคเจอร์ส แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทโซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัท อเมซอน ฟอลส์ ได้พลิกโฉมพื้นที่บางเสร่ให้กลายเป็น จุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับโลกและเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เนรมิตให้เป็นจุดหมายปลายทางความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินกับความสนุกหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการพัฒนาเครื่องเล่น ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ และดื่มด่ำต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐานระดับสากล โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับจาก CNN ให้เป็นหนึ่งในสวนสนุกธีมใหม่ที่ดีที่สุดของโลก ปี 2023 คว้ารางวัล สวนน้ำธีมที่ดีที่สุดในอาเซียน จาก MAFTA 2023 และได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก ปี 2024 โดย Trip.com ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.columbiapicturesaquaverse.com