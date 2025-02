โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ในแคมเปญ “Love Is All Around”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนแห่งความรัก ด้วยแคมเปญสุดโรแมนติก “Love Is All Around” ให้ความรักหมุนรอบตัวเรา พบกับกิจกรรมที่รังสรรค์ขึ้นหลากหลายรูปแบบ มอบความสุขเติมความประทับใจให้กันได้ทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ช้อป กิน เที่ยว อาทิ ขบวน Valentine Troop มอบช็อกโกแลตสัญลักษณ์แห่งวันวาเลนไทน์, คอนเสิร์ต จากศิลปินดังมากมาย, เทศกาลดนตรี สุดโรแมนติก, รับลม ชมหนังกลางแปลง, เทศกาลขนมหวานและเบเกอรี่, ประกวดคอสเพลย์ ในธีมต้อนรับวาเลนไทน์, งานช้อปของขวัญของที่ระลึก สุดน่ารักเอาใจคนอินเลิฟ, Wedding Fair, ตลาดดอกไม้และงานประดิษฐ์แฮนด์เมด, กิจกรรมคู่รัก จดทะเบียนสมรส พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษมากมายหรือลุ้นรางวัลใหญ่, การจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม รวมไปถึงงานเสวนาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Love Is All Around” ให้ความรักหมุนรอบตัวเรา ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ได้แก่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี 14 ก.พ. 68 ร่วมส่งมอบความสุขไปกับกิจกรรม “Valentine’s Day” พบกับขบวน Troop สุดพิเศษ เพราะคุณคือคนสำคัญโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง 22 ก.พ. 68“Music In Love” งานแสดงความสามารถด้านดนตรีของเยาวชนตัวน้อย โดย A Little Club ที่จะมามอบความรักและความสุข ส่งมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนในงานโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง 1 ก.พ. 68 – 28 ก.พ. 68“Valentine’s Fair” ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ชวนช้อปของขวัญไอเดียพิเศษเพื่อคนที่คุณรัก ชิมอาหารอร่อยเมนูพิเศษ เติมความฟินตลอดทั้งเดือน 14 ก.พ 68“Love Is Love ที่นี่มีรัก” กิจกรรมสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม พร้อมรับของขวัญมากมาย 14 ก.พ. 68 – 15 ก.พ. 68ชวนข้อปของขวัญสำหรับคนพิเศษ “หอมกลิ่นความรัก Love Is In The Air” เทศกาลของ น่ารัก แหล่งรวมของขวัญ ดอกไม้ เอาคนอินเลิฟ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของความรักโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ 13 ก.พ. 68 -15 ก.พ. 68ต้อนรับเดือนแห่งความรัก เติมความหวานให้หัวใจในงาน “บอกรัก ที่บุรีรัมย์” อร่อยฟินไปกับร้านเบเกอรี่ชื่อดัง และของหวานสุดพิเศษที่รวบรวมมาจากทั่วจังหวัดบุรีรัมย์โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี 14 ก.พ. 68 – 16 ก.พ. 68ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลแห่งความรักในงาน “Sweet Valentine” รับชมการแสดง แล เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์คช็อป รับของรางวัลมากมายภายในงานโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ 12 ก.พ. 68– 16 ก.พ. 68ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักไปกับงาน “Pink Valentine” เลือกจองแพ็กเกจถ่ายภาพแต่งงานในราคาพิเศษ จดทะเบียนสมรส พร้อมพบกับไฮไลท์พิเศษร่วมพูดคุยกับ คิม - จิราพัชร ไฮท์มันน์ มิสแกรนด์สมุทรปราการ 2025โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน 9 ก.พ. 68“Valentine’s Fashion Contest 2025” ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ไปกับเวทีที่ให้น้องๆ หนูๆ และผู้ที่สนใจประชันความสามารถเดินแฟชั่นโชว์ในธีม Valentine’s พร้อมแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น โชว์ ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล 14 ก.พ. 68เฉลิมฉลองวันแห่งความรักไปกับขบวน Troop และ Folk Song In Love ที่พร้อมมอบความสุขให้กับลูกค้าในวันวาเลนไทน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร 14 ก.พ. 68งานจดทะเบียนสมรส และกิจกรรมสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา 12 ก.พ. 68 – 16 ก.พ. 68ครั้งแรกกับงานตลาดดอกไม้ “Flower Market” รวมสินค้าแฮนด์เมด ของขวัญ และดอกไม้สำหรับเทศกาลแห่งความรักโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช 8 ก.พ. 68– 9 ก.พ. 68ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้น้องๆ จากโรงเรียนดนตรีบ้านครูเอ็ม (M. Music House) ในงาน “คนน่ารักมักเล่นดนตรี” ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง 15 ก.พ. 68 – 16 ก.พ. 68พบกับความรักในมุมมองใหม่ “Black Valentine” จาก The Circle Studioโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง 1 ก.พ. 68 – 12 ก.พ. 68เติมความหวานสดชื่นกันในงาน “โครงการหลวง Strawberry Festival” ห้ามพลาดสตรอเบอรี่จากโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกมากมาย7 ก.พ. 68 – 9 ก.พ.68ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์กับงาน Wedding Fair ที่รวมร้านเวดดิ้งชื่อดัง ที่พร้อมกับชุดแต่งงาน ของขวัญ และอุปกรณ์พร้อมสรรพสำหรับงานแต่งงานโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร 8 ก.พ. 68– 16 ก.พ. 68สายถ่ายรูปต้องไม่พลาด! งาน “Flower Festival” พกกล้องตัวเก่งกับเดรสตัวโปรดมาถ่ายรูป แชะแอนด์แชร์กับดอกไม้ในงาน โดยผู้ที่มียอดไลก์สูงสุดรับของรางวัลพรีเมี่ยม 12 ก.พ. 68– 16 ก.พ. 68ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมในงาน “The Moment of Love” พร้อมรับฟังเวทีเสวนาเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเพศ21 – 25 ก.พ. 68หวานอร่อยรับเดือนแห่งความรักไปกับเทศกาลขนมหวาน “มุกดาหาร หวานเจี๊ยบ” พบกับความอร่อย หอมหวานของขนมไทย และเบเกอรี่สไตล์ฟิวชั่นจากร้านดังในมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด 11 ก.พ. 68- 16 ก.พ. 68“Sweet Valentine” พบกับร้าน Wedding ชื่อดังและของขวัญของฝากสำหรรับเทศกาลวาเลนไทน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง 11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68“บอกรัก ณ บ้านฉาง ปีที่ 3” พิธีจดทะเบียนสมรส ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง รวมกว่า 30 คู่ พร้อมกิจกรรมคู่รัก และรับแพ็กเกจส่วนลดต่างๆ ภายในงานโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี 14 ก.พ. 68เติมความสุขในวันวาเลนไทน์ไปกับดนตรีเพราะในสวนร่มรื่นย์ พร้อมกิจกรรมเดิน Troop มอบช็อกโกแลต สัญลักษณ์แห่งวันวาเลนไทน์ 23 ก.พ. 68พลาดไม่ได้! กับกิจกรรม “Robinson Lifestyle Chonburi Cosplay Love Month” ในธีมต้อนรับเดือนแห่งความรัก พบกับขบวนพาเหรดคอสเพลย์ และการแข่งขันประกวดร้องเพลงแสดงความสามารถชิงของรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ 15 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68อิ่มเอมไปกับกลิ่นอายแห่งความรักในคอนเสิร์ตเพลงรัก “ความทรงจำสีขมพู” งานประกวดบทเพลงแห่งความรัก ชิงเงินรางวัลมากมายโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี 7 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68งาน “Butterfly In The Garden” ร่วมชมและถ่ายรูปผีเสื้อจำลอง และเพลิดเพลินไปกิจกรรมเพ้นท์ต้นไฮย่า ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี 14 ก.พ. 68- 16 ก.พ. 68เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักไปกับงาน “Valentine Sweet Market” เติมความหวานไปกับเมนูขนมและเบเกอรี่จากร้านดัง ร้านยอดนิยม พร้อมชมการแสดงดนตรี กิจกรรมคู่รัก และเสวนาศิลปะความรัก 21 ก.พ. 68– 23 ก.พ. 68ชวนมาฉลองเดือนแห่งความรักในบรรยากาศของงาน “มนต์รักกลางแปลง” รับลมชมหนังกลางแปลงโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี 13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักไปกับคอนเสิร์ต “Valentine Saraburi” พบกับศิลปินชื่อดัง LAZY LOXY, DAX Rock Rider, จ๊ะ นงผณี, Poly Cat และ แสตมป์ อภิวัชร์14 ก.พ. 68 – 16 ก.พ. 68งาน “รัก ณ สระบุรี” ขอเชิญคู่รักควงคู่กันมาจดทะเบียนสมรส พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษ และลุ้นรับรางวัลใหญ่แหวนทองคู่ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท15 ก.พ. 68 – 16 ก.พ. 68“CosLove CosMarket” การประกวดคอสเพลย์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท และตลาดปล่อยของในธีมวาเลนไทน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ 12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68ฉลองเทศกาลแห่งความรักไปกับงาน “This Is Love” กิจกรรมแห่งความสุขด้วยการส่งมอบความรักให้กับคนพิเศษ และของขวัญของที่ระลึกสุดน่ารักมอบให้กับคู่รักทุกคู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน 8 ก.พ. 68- 14 ก.พ. 68พบกับงานเทศกาลชุดวิวาห์ “Valentine Fair” พร้อมแพ็กเกจและแคมเปญส่วนลดพิเศษมากมายโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี10 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68ต้อนรับเดือนแห่งความรักไปกับแคมเปญ “Happy Valentine’s Day” เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท รับของขวัญพิเศษแทนใจ (จำนวนจำกัด)ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้สร้างสรรค์แคมเปญ “Love Is All Around” ขึ้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ในทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อมอบเป็นประสบการณ์สุดพิเศษนี้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรัก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานและ ความอบอุ่นไปด้วยกัน เพื่อก้าวเป็นศูนย์การค้าที่หนึ่งในใจของทุกครอบครัวทั่วไทยติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)