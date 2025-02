20 ปี A Bittersweet Life บทโหดและโคตรเศร้าของ ‘อีบยองฮอน’

สำหรับคนที่ได้ดูซีรีส์ของเน็ตฟลิกซ์เรื่อง Squid Game โดยเฉพาะซีซันที่ 2 ซึ่งเริ่มสตรีมเมื่อช่วงปลายปี 2567 ที่ผ่านมา และยังคงฮอตฮิตอยู่ในเวลานี้ คงจะเห็นบทบาทของนักแสดงอย่าง “อี-บยองฮอน” ผู้เข้าร่วมเกมการแข่งขันหมายเลข 001 ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดของซีซันนี้เลยก็ว่าได้นักแสดงวัย 55 ปีคนนี้ ถือเป็นดาราระดับ A-List หรือ “ตัวพ่อ” ของเกาหลีใต้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า 30 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมายทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ ซึ่งถ้าให้จัดอันดับผลงานยอดเยี่ยมของเขา คงทำใจเลือกลำบากเหมือนกัน เพราะทุกเรื่องที่เขาแสดง ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นไม่น้อยไปกว่ากันโดยหนึ่งในผลงานการแสดงของเขาที่ขอหยิบยกมากล่าวถึงก็คือ A Bittersweet Life ที่จะมีอายุครบ 20 ปีในเดือนเมษายน 2568 นี้ เป็นบทบาทที่ส่งให้เขาก้าวขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที The Chunsa Film Art Awards, Baeksang Arts Awards รวมทั้ง The Korean Association of Film Critics AwardsA Bittersweet Life กำกับโดย “คิมจีวุน” คนทำหนังฝีมือดีอีกคนของเกาหลีใต้ คิมจีวุน เคยมีผลงานร่วมในโปรเจคต์ “Three อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต” (ปี 2545) ซึ่งประกอบด้วยหนังสั้น 3 เรื่อง โดยเขากำกับเรื่อง Memories ส่วนอีกสองเรื่องเป็นผลงานของผู้กำกับชาวไทย นนทรีย์ นิมิบุตร และ ปีเตอร์ ชาน ผู้กำกับชาวฮ่องกง ขณะที่คนรักหนังผีก็อาจจะจำคิมจีวุนได้จากผลงานหนังเรื่อง “ตู้ซ่อนผี” (A Tale of Two Sisters ปี 2546)อีบยองฮอน ได้ร่วมงานกับคิมจีวุนในหนังสามเรื่องติด ตั้งแต่ A Bittersweet Life ต่อด้วย The Good the Bad the Weird และ I Saw the Devil ตามลำดับ ซึ่งการันตีความสนุกทุกเรื่อง หากยังไม่เคยดูและพอมีเวลา อยากให้แสวงหามาดูกัน ส่วน A Bittersweet Life มีให้ดูทางเน็ตฟลิกซ์ เช่นเดียวกับซีรีส์เรื่อง Mr. Sunshine ซึ่งจัดว่าเป็นซีรีส์ที่ดีงามสุด ๆ อีกเรื่องหนึ่งของอีบยองฮอนกล่าวสำหรับ A Bittersweet Life หนังมาในสไตล์ของหนัง “นีโอ-นัวร์” หรือหนังฟิล์มนัวร์ยุคใหม่ซึ่งเริ่มหยั่งรากในช่วงยุค 70s เป็นหนังประเภทที่หยิบมุมมืดในสังคมมาบอกเล่า เช่น โลกของแก๊งอาชญากร อาชญากรรม ความรุนแรง พวกนอกกฎหมาย หรือแง่มุมอะไรต่าง ๆ ที่ชวนให้รู้สึกมืดหม่นน่าสิ้นหวัง รวมถึงเรื่องราวของตัวเอกนอกขนบแบบ Anti-Hero ตัวอย่างหนังแนวนี้ก็อย่างเช่น Chinatown (1974), Taxi Driver (1976) หรือไล่มาใกล้ ๆ หน่อยก็ Se7en (1995) และ Drive (2011) เป็นต้นใน A Bittersweet Life อีบยองฮอน ในวัย 35 ดวงตายังใสแจ๋ว ใบหน้าหล่อคมคาย มาในบทบาทของ “คิมซันวู” หนุ่มนักเลงระดับแถวหน้า เขาทำงานรับใช้ประธานฮันซึ่งเป็นเจ้าพ่อมาเฟียรายใหญ่ ความเนี้ยบเฉียบขาดในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายเสมอมา กระทั่งวันหนึ่ง เขาถูกเจ้านายสั่งให้เขาเฝ้าจับตาดูหญิงสาวนามว่า “ฮีซู” ซึ่งเป็นกิ๊กของเจ้านาย เพื่อดูว่าเธอซื่อสัตย์หรือแอบคบหากับใครหรือไม่ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพของเขาอย่างยากจะหวนคืน“ทำตัวให้ฉลาดนะ นายกำลังไปได้สวย แต่โลกนี้มันไม่ง่าย นายอาจทำถูกมาร้อยครั้ง แต่พลาดครั้งเดียวก็จะทำลายทั้งหมด” คำพูดนี้ของเจ้านายที่กล่าวกับเขา เสมือนตัวเสนอแก่นเรื่องซึ่งจะพิสูจน์กันในชั่วโมงถัดไปว่า มันจริงอย่างนั้นหรือไม่ และเขาจะยืนหยัดอยู่ได้หรือไม่อย่างไรการได้พบกับ “ฮีซู” เหมือนค่อย ๆ เข้ามาเปลี่ยนโลกด้านในของนักเลงหนุ่มอย่างที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ เราจะเห็นพัฒนาการด้านความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเกิดขึ้นในใจของคิมซันวู ซึ่งเอาเข้าจริง แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร แม้แต่ตอนเจ้านายถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร เขาถึงทำอย่างนั้นตอนที่เห็นชายชู้อยู่กับฮีซู ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งของเจ้านายท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ดูโหดร้ายและหยาบกระด้าง “ฮีซู” เหมือนความสวยงามและสดใสเพียงหนึ่งเดียวในโลกใบนั้น ในยามที่เธอเผยรอยยิ้มหรือเล่นดนตรี ดอกไม้ทั้งโลกก็คล้ายจะผลิดอกออกพร้อมกันจนบานสะพรั่ง ฮีซูรับบทโดย “ชินมินอา” ซึ่งในเวลานั้นยังดูอ่อนเยาว์ในช่วงก้าวเข้าสู่วัยสาว ซึ่งต่อมาเธอคือนักแสดงระดับตัวแม่อีกคนหนึ่งของวงการ ผลงานล่าสุดของเธอคือการรับบททันตแพทย์ยุนฮเยจินในซีรีส์เรื่อง Hometown ChaChaCha ที่หลายคนตกหลุมรัก ความสวยงามของเธอใน A Bittersweet Life ไม่เพียงทำให้มาเฟียรุ่นพ่อลุ่มหลงอย่างหน้ามืดตามัวและเกิดริษยาเด็กหนุ่มทุกคนที่มาตกหลุมรักเธอ แต่ยังทำให้นักเลงหนุ่มที่ดูนิ่งขรึมสุขุมเย็นชาเหมือนคนไร้ความรู้สึกเกิดความสั่นไหว......“สิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ทั้งกิ่งไม้หรือสายลม แต่เป็นหัวใจและสมองของเจ้าต่างหาก” ถ้อยคำที่เกริ่นมาในตอนเปิดเรื่องนี้ ดูจะอธิบายความรู้สึกลึก ๆ ข้างในของคิมซันวูได้เป็นอย่างดี อีกทั้งอาจจะเป็นคำตอบสำหรับเจ้านายได้เช่นกันอย่างไรก็ดี สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ A Bittersweet Life ทำหน้าที่ในการเป็นหนังแอ็คชั่นได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ขณะที่ความเท่และมีสไตล์ในหลายฉากก็ชวนให้คิดถึงสไตล์แบบ “เควนติน ทารันติโน” ประเภทยิงกันหูดับตับไหม้ บทพูดยียวนกวนประสาท ตัวร้ายที่ดูเหมือนฉลาดและถือแต้มเหนือกว่า แต่กลับเสียท่าแบบไม่น่าจะเป็น เช่น ตอนคิมซันวูไปซื้อปืน ตัวละครฝ่ายขายที่ควรจะปิดจ๊อบได้ง่าย ๆ แต่กลับทำให้เป็นเรื่องเป็นราวจนตัวเองดวงกุดและพบจุดจบแบบโง่ ๆ แถมการพูดพล่ามก็เป็นลีลาแบบที่พบเห็นได้ประจำในหนังของเควนตินทุก ๆ เรื่องนอกจากนั้น ผลงานชิ้นนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักไมล์แรก ๆ ของหนังเกาหลีแนวแก๊งสเตอร์ที่มาพร้อมกับฉากการต่อสู้อันดุเดือดเลือดกระจาย การฆ่าหรือทรมานแบบโหดดิบเถื่อน แม้ว่ากันตามจริง ตัวเรื่องราวอาจจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน แต่ความเป็นนีโอ-นัวร์ ก็เข้ามาทำหน้าที่ชดเชยได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหลี่ยมคน ความปลิ้นปล้อนยอกย้อน ไร้ปราณีราวกับไม่มีหัวใจ เหล่านี้คือด้านมืดที่ฝังรากลึกอยู่ในวงการนี้ราวกับเป็นดีเอ็นเอกระนั้นก็ตาม ถ้าจะบอกว่า ความเป็นหนังมาเฟียนั้นเป็นเพียงเปลือกผิวชั้นนอก หรือเป็นเพียงกลเม็ดของคนทำหนังที่จะพาคนดูไปสัมผัสรับรู้ความละมุนของความรักโรแมนติก ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครบอกรักใครเลย แต่รู้สึกได้ว่ามันมีความรักอยู่ในนั้น สิ่งที่มันเยี่ยมยอดก็คือ หนังใช้สิ่งของเพียงชิ้นเดียว คือ “โคมไฟ” ก็สื่อสารความรู้สึกของตัวละครได้ครบถ้วนสมบูรณ์ความโดดเด่นเห็นชัดในงานชิ้นนี้อีกอย่างก็คือ Mood & Tone ที่ดูเหงา ๆ แบบหนังของหว่องกาไว การเล่นกับแสงและเงา และมุมกล้อง ตลอดจนไดอะล็อกหรือบทพูดที่มีนัยแฝงให้รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเดียวดาย เช่น ตอนที่ฮีซูถามซันวูว่าเขาเป็นนักเลงหรือเปล่า แต่ฝ่ายชายตอบว่าไม่ใช่ เขาเป็นเพียงบอดี้การ์ด ถ้อยคำลักษณะนี้มีนัยแฝงที่สะท้อนถึง “ตัวตน” ซึ่งต้องเก็บไว้เพียงลำพังและยากจะอธิบายให้คนอื่นรับรู้เข้าใจได้ นั่นยังไม่นับรวมเพลงประกอบในหนัง (ที่ฮีซูเป็นหนึ่งในนักดนตรี) และมิวสิกสกอร์ ซึ่งรวมกันแล้วช่วยกันขับเน้นมวลความรู้สึกเหงา หวาน เศร้า ขมขื่น ให้ลอยอวลอยู่ในนั้น เหมือนกับถ้อยคำหนึ่งในชื่อเรื่อง Bittersweet หวานอมขมกลืนและเอาเข้าจริง A Bittersweet Life ดูคล้าย ๆ เป็นศูนย์รวมของตัวละครที่ภายนอกดูโหดร้ายและพร้อมจะใช้ความรุนแรงจัดการสถานการณ์ตรงหน้า แต่ทว่าลึกลงไปในจิตใจก็คล้ายมีความรู้สึกเปลี่ยวเหงาหรือปวดร้าวอยู่ในนั้น ถ้อยคำของประธานฮันที่ว่า “รัก มันจะเป็นความรักไม่ได้ ถ้าโกหกกัน” ฟังแล้วก็ชวนเหงาเหมือนคนที่กำลังรู้สึกว่าตนเองถูกทรยศและสวมเขา หรือแม้แต่ตัวละครที่ดูร้ายอย่างประธานแบ็กก็ดูจะแบกความรู้สึกนั้นไว้ไม่ต่างกัน ในขณะที่ต้องการการยอมรับหรือคำขออภัย แต่ก็ดูคล้ายจะไม่มีวันได้รับในสิ่งนั้นเลย (แน่นอนล่ะ วิธีการที่เขาทำเพื่อจะได้มาซึ่งการยอมรับและคำขออภัย กลับยิ่งผลักดันให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีกด้วยซ้ำ)อยากจะได้อยากจะมี แต่ไม่มีวันที่จะได้ .. ช่างเป็นบรรยากาศชีวิตที่ชวนให้ปวดร้าวและเหงาเศร้าอย่างยากจะปฏิเสธ..ขณะที่อีบยองฮอน ผู้แบกหนังทั้งเรื่องไว้ เขาถ่ายทอดบทบาทนักเลงผู้เด็ดเดี่ยวและโดดเดี่ยวได้อย่างสมบูรณ์ ความเจ็บปวดขมขื่นที่คิมซันวูพบเจอในเส้นทางมาเฟียดูหนักอึ้ง ฝั่งตรงข้ามที่เจ็บแค้นเขา ตามรังควานไม่เลิกรา ยังไม่เท่ากับเจ้านายที่เขารับใช้มาเป็นสิบปี ทำในสิ่งที่เขาไม่มีวันเข้าใจ น้ำตาที่เอ่อท้นท่วมใบหน้ากับการระเบิดอารมณ์ด้วยน้ำเสียงเชิงไต่ถามต่อเจ้านาย สะท้อนความปวดร้าวอย่างสุดหัวใจออกมาจนหมดสิ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น ดูเหมือนจะเทียบกันไม่ได้เลยกับความรู้สึกเคว้งคว้าง เหมือนฝันบางอย่างที่ดูเป็นโลกคู่ขนานหรือโลกคนละใบที่เขาได้ทำได้เพียงแค่มอง แต่มิอาจจับต้องสัมผัสได้เช่นเดียวกับตอนเปิดเรื่อง A Bittersweet Life ส่งท้ายอำลาผู้ชมด้วยบทสนทนาระหว่างอาจารย์กับศิษย์เช่นเดิม ซี่งฟังแล้วทั้งหวาน และเศร้า และเหงา ๆ ชวนขมขื่น...กลางดึกคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง ผู้เป็นศิษย์ตื่นขึ้นมาร้องไห้ อาจารย์จึงถามศิษย์ว่า “เจ้าฝันร้ายหรือ?” ผู้เป็นศิษย์ตอบว่า “เปล่า” อาจารย์ถามอีกว่าเธอฝันเศร้าเหรอ “เปล่า” ศิษย์ตอบ “ผมมีความฝันที่แสนหวาน” อาจารย์ถามอีกว่า แล้วทำไมเธอถึงร้องไห้อย่างน่าเศร้า ศิษย์ตอบอย่างแผ่วเบา มือปาดน้ำตา “เพราะฝันที่ผมมีนั้นไม่มีวันเป็นจริง”...