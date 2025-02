สารคดี "AFTER" ติดโผ 8 หนังสั้นโดดเด่น ว่าด้วยวิกฤตโลกรวน ฉายในเทศกาล CCCL Film Festival 2025

สารคดีโดยทีม De/code ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 8 ภาพยนตร์สั้นในโปรแกรมพิเศษ ที่ว่าด้วยประเด็นวิกฤตโลกรวนที่โดดเด่น และเป็นสารคดีของไทยเพียงเรื่องเดียว จากการคัดสรรภาพยนตร์สั้นจากทั่วโลก ฉายในเทศกาลเทศกาลภาพยนตร์ CCCL Film Festival 2025 ได้ประกาศรายชื่อหนังสั้นในโปรแกรมพิเศษในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 5 ซึ่ง “สารคดี” ผลงานกำกับและผลิตโดย ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้ ทีม De/code ภายใต้สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับการคัดเลือกให้เป็น หนึ่งใน 8 ภาพยนตร์สั้นในโปรแกรมพิเศษ ที่ว่าด้วยประเด็นวิกฤตโลกรวนที่โดดเด่น โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับผลงานจากประเทศอื่น ๆ ได้แก่ WHO LOVES THE SUN สารคดีจากประเทศแคนาดาโดย Arshia Shakiba ที่เพิ่งคว้ารางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยม ในสายการประกวด Orizzonti Award เทศกาลหนังเวนิส ครั้งที่ 81, WILD SUMMON จาก สหราชอาณาจักร, WHEN THE WIND RISES จากไต้หวัน, FRONTIER TOWN จาก เวลส์ และสหราชอาณาจักร, VOLCELEST จากฝรั่งเศส, และ THE LAST OBSERVERS จากสวีเดนเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องราวของชาวปกาเกอะญอมีตำนานที่เล่าขานต่อ ๆ กันมาเกี่ยวกับ “กะจื่อคุ” หรือ “หัวใจของโลก” ว่าจะเป็นดินแดนสุดท้ายที่มนุษย์หลงเหลืออยู่หลังจากน้ำท่วมโลก หากความเป็นจริงในปัจจุบัน ชาวปกาเกอะยอที่บางกลอยยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยก่อนหน้านี้ สารคดี AFTER ได้รับรางวัล Winner of The Best Conservation Film 2024 ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแคนาดาตะวันตกเทศกาลภาพยนตร์ CCCL Film Festival 2025 หรือ เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนปี 2568 เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่มุ่งเป็นสะพานในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตโลกรวน และเป็นพื้นที่ให้ผู้สร้างภาพยนตร์ เยาวชน และชุมชนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บอกเล่าเรื่องราวผลกระทบจากวิกฤตโลกรวนผ่านสื่อหนังสั้น โดยเชื่อมโยงศิลปะกับความรู้และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยจะจัดฉายระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2568 ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ทาง www.ccclfilmfestival.comสามารถติดตามชม สารคดี AFTER Documentary Series ทั้ง 3 ตอน ได้แก่ Father Death สัญญาณสุดท้าย, Love Forest รักในป่าลึก และ Land of Faith บ่งคู้ ‘กะจื่อคุ’ ได้ทางแอพลิเคชัน VIPA หรือทางเว็บไซต์ www.vipa.me