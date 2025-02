เปิดภาพอังกอร์โชว์ “TAEYANG” ก่อนชวนยอรอบุนมาเจอกันใน “TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN BANGKOK” 8 ก.พ. VIP ยังมีบัตร!

นับถอยหลังเพียงไม่กี่วัน แฟน ๆ ชาวไทยก็ได้จะพบกับศิลปินเคป๊อปขวัญใจไอดอลกับคอนเสิร์ตเดี่ยวกันแล้ว งานนี้ขอเปิดภาพเรียกน้ำย่อยจากอังกอร์คอนเสิร์ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุ่นเครื่องก่อนมาเจอกันวันเสาร์นี้ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีนอกจากพี่แทยังจะขนความปังมาทั้งไลน์ร้องสุดซึ้ง และไลน์เต้นสุดเร้าใจแล้ว ในคลิป Q&A ล่าสุดที่แทยังส่งให้แฟน ๆ ชาวไทยนั้น ยังมีการบอกใบ้ว่าเขาจะร้องเพลงไทยสักเพลงพร้อมบอกให้แฟน ๆ ชาวไทยช่วยกันเลือก งานนี้ก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ฟังเพลงไหนให้หูเคลือบทองระหว่างเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตหรือเปล่า!TAEYANG เมนโวคอลประจำ “BIGBANG” (บิ๊กแบง)ศิลปินเกาหลีเจ้าของฉายา “King of K-Pop” ผู้จุดกระแสให้เพลง K-Pop ได้รับความนิยมระดับโลก ได้รับรางวัลด้านผลงานเพลงกว่า 100 รางวัล และเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลเขากลับมาพร้อมผลงานเพลงใหม่ในรอบ 6 ปี ด้วยซิงเกิ้ล “VIBE” (ไวบ์) ที่ได้ Jimin (จีมิน) จาก BTS (บีทีเอส) มาร่วมร้องด้วย โดยเพลงนี้เป็นผลงานเพลงแรกของ TAEYANG ที่ติดชาร์ต Billboard Hot 100 ในอันดับ 76 และ Billboard Global Chart อันดับ 9 ความสามารถของ TAEYANG ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในหมู่แฟนเพลง แต่นักวิจารณ์ เพลงหลาย ๆ สำนักต่างยกย่องให้เขาเป็นศิลปิน All Rounder (คนที่มีความสามารถรอบด้าน) โดย The New York Times เคยกล่าวว่า TAEYANGเป็นสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดของ BIGBANG “TAEYANG กินเวทีด้วยการแสดงแบบทุ่มสุดพลังของเขา” เช่นเดียวกับที่ The Straits Times ยกย่องให้ TAEYANG เป็น ‘Dancing King ของวงการ K-POP’แฟน ๆ ห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปีของ TAEYANG “TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN BANGKOK” บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทซื้อบัตรด่วนทางเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา#TAEYANG #태양 #TAEYANG2025TOUR #THELIGHTYEARBKK2025#THELIGHTYEAR #THEBLACKLABEL #더블랙레이블#LiveNationTero #THEBLACKSEA #2025แทยังมาไทย