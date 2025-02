“มิ้นท์ I Roam Alone” ตั้งคำถามกับตัวเองเลิกเป็นนักเดินทาง แล้วจะไปทำอะไรดี? ตอนนี้ไม่เอ็นจอยแล้ว

ช่วงสิงหาคมปีที่ผ่านมายูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยว เจ้าของช่องท่องเที่ยว I Roam Aloneได้ประกาศทั้งน้ำตา เตรียมซีรีส์การเดินทางครั้งสุดท้าย กับการเดินทางรอบโลกโดยไม่ใช้เครื่องบิน ซึ่งมิ้นท์ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว หลังจากเดินทางรอบโลก 10,000 กิโล โดยมิ้นท์ได้ทำคลิปชีวิตที่ตกตะกอนจากการตัดสินใจเดินทางครั้งสุดท้าย และระหว่างการเดินได้ จนถึงตอนนี้ กำลังมีคำถามกับตัวเองอยู่ว่าหากตัวเองไม่ได้ทำอาชีพเป็นนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะทำอะไรได้อีกบ้าง“มิ้นท์กลับมาอยู่บ้านได้ 3 เดือนแล้วค่ะ ตอนนี้ข้างในสว่างสดใสมาก ข้างนอกก็เลยพลอยจะสว่างไปด้วยนะ จริงๆ ตอนกลับมาเดือนแรก ก็คิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้? คือฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ถ้าไม่ไปต่อมันคือการยอมแพ้มันคือความล้มเหลวหรือเปล่า? แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า แต่ถ้าไปต่อแล้วไม่เอ็นจอยจะไปทำไม มันเป็นความล้มเหลวมากกว่าหรือเปล่า ในเมื่อสภาพจิตใจเราก็ไม่พร้อม สภาพร่างกายเราก็ไม่พร้อม ก็เลยตัดสินใจว่างั้นถอยดีกว่า ถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ก่อน มิ้นท์คิดว่าการรู้ว่าจังหวะไหนควรจะถอย จังหวะไหนควรจะไปต่อ มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย โลกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่เรานี่สิมันจะไม่อยู่เอาสิ ถ้าเราไปต่อ3 เดือนที่ผ่านมามิ้นท์ไปทำอะไรมาบ้าง จริงๆ ก็ไปเจอกับกูรูชาวอินเดียท่านหนึ่งค่ะ ชื่อว่า สัธกูรู แล้วก็ได้ฝึกโน่นฝึกนี่เข้าคลาสต่างๆ แล้วก็ฝึกอย่างมุ่งมั่นมากๆ เลย ตอนฝึกเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไร? ก็คิดว่าลองดูมันเป็นเส้นทางใหม่ แต่พอฝึกไปฝึกมากลายเป็นว่า ข้างในเรารู้สึก สงบ สว่าง มันเหมือนมันนิ่งแต่มันมีพลัง เป็นความรู้สึกแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรามองว่านี่แหละคือสิ่งที่เราตามหา นี่มันคือสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน คือไม่ได้บอกว่ามันดีมากอะไรนะ แต่บอกว่ามันดีขึ้น มิ้นท์เพิ่งเข้าใจที่เขาบอกว่า ถ้าข้างในเรามันมืด มันเศร้า มันอึน ต่อให้เราเดินทางรอบโลกเป็น 100 รอบ เราก็หนีมันไม่พ้น เราทำอะไรไม่ได้ เราจะเปลี่ยนคน เปลี่ยนสภาพแวดล้อม เปลี่ยนอะไรหลายๆ อย่าง สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเรา มันก็ไม่ได้ เพราะว่าโลกข้างนอกมันก็สะท้อนโลกข้างใน นั่นแหละค่ะ ยิ้มไม่หยุดเลยเห็นไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกสว่างมาก พร้อมเต้นมาก มาถึงคำถามที่หลายคนถามว่า… แล้วทีนี้ จะปิดเพจ I Roam Alone เลยหรือเปล่า? คุณมิ้นท์จะไปทำอะไรต่อคะ ก็อยากบอกว่าตอนนี้มิ้นท์อยากออกไปสำรวจความเป็นไปได้ในโลกใบนี้นะ ว่านอกจากเราจะเป็นนักเดินทางแล้ว เราเป็นอะไรได้อีกบ้าง? ลิมิตในชีวิตมันอยู่ที่ไหนกันแน่อย่างช่วงวันเกิดที่เพิ่งผ่านมิ้นท์ก็ขอไว้ว่าขอให้ความฝันของมิ้นท์ไม่เป็นจริง ขอให้สิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝัน มันเกิดขึ้นกับตัวเรา ก็จะเป็นปีที่มุ่งไปทางนั้นแหละค่ะ ปีนี้ก็เลยอยากจะเรียกมันว่า Gap Year หยุดเป็นนักเดินทางแล้วก็ไปทำอย่างอื่น สำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า Gap Year นะคะ Gap Year มันก็คือการหยุด หยุดอะไรบางอย่างที่ทำมาเนิ่นนาน แล้วก็ไปสำรวจความเป็นไปได้อะไรใหม่ๆ มิ้นท์เองก็ Gap Year มา 2 รอบแล้ว Gap Year ก่อนเรียนปริญญาโท แล้วก็ Gap Year ก่อนมาทำ I Roam Alone ค่ะGap Year ครั้งที่ 2 เป็น Gap Year ที่ทรงพลังมากนะ เพราะว่าหลังจาก Gap Year เสร็จปุ๊บ ก็ออกมาเป็น I Roam Alone เลย ครั้งนี้ก็เลยตื่นเต้นเหมือนกันว่า Gap Year ครั้งที่ 3 หลังจากผ่านมา 37 ปีมันจะเป็นยังไงบ้างนะ ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่เอาเป็นว่าเต็มที่ให้มากที่สุดแล้วกัน ใครที่มองว่าแบบ ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราทำมาเนิ่นนานเหลือเกิน เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เราก็พร้อมก็ Gap Year ไปด้วยกันแต่ก็ยังมีภาระรับผิดชอบผ่อนบ้านผ่อนรถดูแลครอบครัวจำนวนมาก ก็อาจจะต้องทำไปก่อนนะคะ มิ้นท์ก็จะคอยอัปเดตให้ดูเป็นช่วงๆ บนช่อง I Roam Alone กับ Gap Year ของมิ้นท์นะคะว่า 'เลิกเป็นนักเดินทางแล้วไปเป็นอะไรดี?' เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะ”จากคลิปดังกล่าวก็มีเอฟซีเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายแตกต่างออกไป ทั้งออกปากชมว่าตอนนี้ดูมิ้นท์สดใสขึ้นจากเดิมมาก บ้างสนับสนุนให้ไปต่อเพราะอยากติดตาม ทั้งแนะนำให้พัก ไม่ไหวก็อย่าฝืน พร้อมสนับสนุนทุกเส้นทางของมิ้นท์ ทั้งยังมีแนะนำคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้กับมิ้นท์ และให้สติและกำลังใจ มิ้นต์ ว่า… “การหยุดคือการมองเห็นตนเองที่ชัดขึ้น เมื่อใดที่หยุดด้วยสติปัญญา คือรู้ว่าต้องหยุด สิ่งที่คุณมิ้นท์จะได้รับคือพลังจิต ขอให้คุณมิ้นท์ได้คำตอบในสิ่งที่ตามหาว่าจะเป็นอะไรดี ...รักและติดตามเสมอค่ะ”