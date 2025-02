จัดใหญ่! LINE STICKERS จัดงาน LINE STICKERS AWARDS 2024 มอบรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ พร้อมโชว์พิเศษจาก 3 หนุ่ม เจมีไนน์-โฟร์ท-ไมกี้ ปณิธาน

• ใจฟูทั้งด้อม ‘คัลแลน & พี่จอง’ คว้า 2 รางวัลจากสติกเกอร์ชุดที่ 1 และ 2• ‘เจมีไนน์-โฟร์ท’ ทำถึง! คว้ารางวัลสติกเกอร์คู่แห่งปี• ปีแห่งความน่ารัก ‘น้องเนย’ นำทัพคว้าสติกเกอร์ยอดฮิต ‘จุ๊มเหม่ง’ คว้าสติกเกอร์ติดเทรนด์แห่งปีนับว่าเป็นกำลังแรงใจให้กับชาวครีเอเตอร์ ดารา และ ศิลปินต่างๆ อย่างมาก เมื่อ LINE STICKERS จัดใหญ่ไฟกระพริบ! กับงานประกาศรางวัล LINE STICKERS AWARDS 2024 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับครีเอเตอร์ ดารา และศิลปินเจ้าของผลงานลายเส้นสติกเกอร์ยอดเยี่ยม ที่ไม่เพียงแค่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ใช้งาน LINE ทั่วประเทศ เป็นพลังบวกที่จะช่วยยกระดับผลงานอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งานโดยภายในงานนอกจากจะมีเซอร์ไพร์สให้ได้ยิ้มกว้างกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยโชว์พิเศษจาก 3 ศิลปินหนุ่มชื่อดัง อย่างเจมีไนน์-โฟร์ท และ ไมกี้ ปณิธาน ที่มาสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานทุกคนแล้ว LINE STICKERS ยังได้ปิดพื้นที่ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เนรมิตให้เป็นโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ ให้แฟนๆ สติกเกอร์ได้ใกล้ชิดกับแมสคอตคาแรคเตอร์สุดเลิฟอย่าง Dueb Dueb และ Bear Please และสนุกเต็มอิ่มไปอีกกับซุ้มถ่ายรูปคาแรคเตอร์สุดฮิต จาก 3 สติกเกอร์คาแรคเตอร์ อย่าง Minimal G ที่ออกแบบเรียบง่ายและสะท้อนอารมณ์เบาสบาย, HyperRabbit ที่จะมาเติมเต็มพลังความสนุก และ Oh Mild Meow ที่เอาใจคนรักแมวด้วยลายเส้นน่ารักเฉพาะตัว รวมถึงการเผยเรื่องราวเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานครีเอเตอร์สู่ LINE STICKERS ยอดนิยมผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษจากเหล่าครีเอเตอร์เจ้าของสติกเกอร์สุดฮิตLINE STICKER AWARDS 2024 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและร่วมฉลองไปกับความสำเร็จของเหล่าครีเอเตอร์ ดารา และศิลปินต่างๆ โดยมีการมอบรางวัลให้กับครีเอเตอร์ ดาราและศิลปิน รวม 10 ประเภทรางวัล ได้แก่(1) รางวัลสติกเกอร์ออฟฟิเชียลยอดดาวโหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ Cullen and P'Jung (คัลแลน & พี่จอง)(2) รางวัลสติกเกอร์ครีเอเตอร์ยอดดาวโหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ Dueb Dueb Super Dance (ดึ๊บ ดึ๊บ ซุปเปอร์แด๊นซ์)(3) รางวัลสติกเกอร์ยอดฮิตแห่งปี ได้แก่ Butterbear (บัตเตอร์แบร์)(4) รางวัลครีเอเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ marmar(5) รางวัลคาแรคเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ Loeklak Hua Klom (เลิ่กลั่กหัวกลม)(6) รางวัลสติกเกอร์ติดเทรนด์แห่งปี ได้แก่ Joommeng Mee Arai (จุ๊มเหม่งมีอะไร)(7) รางวัลสติกเกอร์ศิลปินกลุ่มแห่งปี ได้แก่ Cullen and P'Jung Vol.2 (คัลแลน & พี่จอง ชุดที่ 2)(8) รางวัลสติกเกอร์คู่แห่งปี ได้แก่ Gemini Fourth 2(9) รางวัลสติกเกอร์สุดยอดความร่วมมือกับ BROWN & FRIENDS แห่งปี ได้แก่ Sweet Valentine's BROWN & FRIENDS PopUps (วาเลนไทน์แสนสวีท BROWN & FRIENDS ป็อปอัพ)(10) รางวัลคาแรคเตอร์ยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ BearPlease (หมีขอ)รางวัล LINE STICKERS AWARDS ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลประจำปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับครีเอเตอร์และผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนความนิยมและการตอบรับจากผู้ใช้งาน LINE ทั่วประเทศผ่านยอดดาวน์โหลดจริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตอบโจทย์และเติมเต็มการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งรางวัลนี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับครีเอเตอร์ทุกคนในการมุ่งมั่นพัฒนาผลงานคุณภาพ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ LINE ทั้งในประเทศไทยและในเวทีสากลแฟน LINE STICKERS ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @linestickersth และ LINE STICKERS Thailand Facebook