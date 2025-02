Friendly ME เปิดตัวแพลนท์โปรตีนเพื่อสุขภาพ ดึงหนุ่มฮอต “พูห์ กฤติน” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “Friendly MEGrand Opening & After Party With Pooh”โดย “Friendly ME” ผลิตภัณฑ์แพลนท์โปรตีนทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ที่มาพร้อมความอิ่มอร่อย โปรตีนสูง ไขมันต่ำFriendly ME ภายใต้การบริหารของ “คุณจิรศักดิ์ จิรพงศ์สิทธิ์” และ “คุณเจนจิรา จิรพงศ์สิทธิ์” เดินหน้าบุกตลาดด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก Friendly me Dark Cocoa Plant Protein CHOCOLATE FLAVOUR ที่ประกอบไปด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองและถั่วลันเตาสูงถึง 20 กรัม ไฟเบอร์จัดเต็ม 6,000 MG. ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น ท้องไม่ผูก น้ำตาล 0% / คอเลสเตอรอล 0% / Vegan 100%เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้แลคโตส หรือผู้ที่ต้องการเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว “พูห์ - กฤติน กิจจารุวรรณกุล” นักแสดงหนุ่มสุดฮอตขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ของ Friendly ME ซึ่งเพียงแค่ประกาศพรีเซ็นเตอร์ก็ได้รับผลตอบรับที่ดี ยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถึงขั้น Sold Out กันเลยทีเดียว และในงาน Friendly ME Grand Opening & After Party With Pooh ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่ให้แฟนคลับของ “พูห์” ได้ใกล้ชิดกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆพร้อมทั้งได้ชิม Friendly me Dark Cocoa ที่เจ้าตัวชงและเสิร์ฟกันถึงที่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ก่อนปิดท้ายที่ช่วงของงานแฟนไซน์และพูดคุยกันอย่างจุใจ สร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีไปพร้อม ๆ กันFriendly ME ยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ติดตามตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข่าวสาร และสั่งซื้อสินค้า Friendly ME ได้ที่ Friendly ME Official ทุกแพลตฟอร์มโซเชยลมีเดีย หรือ linktr.ee/jsthailandentertainment#FriendlyMeGrandOpeningxPooh #ppoohkt #FriendlyMe