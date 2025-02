“อีจูชิล” คุณยายใน Squid Game เสียชีวิตแล้วในวัย 81 ปี

ตามรายงานระบุว่า อีจูชิล ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งเต้านมขั้น 3 ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ปี 1993 ก่อนจะเสียชีวิตลงหลังต่อสู้จากมะเร็งลุกลาม อาการของเธอทรุดลงเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้วหลังหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอิมจูชิล มีชื่อเดิมว่า อุยจองบุล เกิดเมื่อปี 1944 โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า 5 ทศวรรษ โดยมีผลงานทั้งละครเวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ ซีรีส์เกาหลีเดบิวต์ด้วยการเล่นละครเวทีมาตั้งแต่ปี 1965 และเคยมีผลงานสุดคลาสสิคจากเรื่อง Death of a Salesman and Macbeth ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากก่อนจะมามีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครชื่อดังทั้ง Country Diary ปี 1980 และ Train to Buzan ปี 2016และล่าสุดกับการรับบท พัคมัลซุน แม่ของ ฮวางจุนโฮ ที่รับบทโดย วีฮาจุน เจ้าหน้าที่ตำรวจสุดหล่อ และแม่เลร้ยงของ ฟรอนท์แมน ที่รับบทโดย อีบยองฮุน ใน Squid Game ซีซัน 2 ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมาเธอต่อสู้กับมะเร็งเต้านมมานานกว่าทศวรรษและระหว่างการรักษา เธอก็เรียนจบปริญญาตรี ต่อมาเธอได้รับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัย Wonkwang ในปี 2010แฟนๆ หลายคนที่ทราบข่าวได้แสดงความคิดเห็นสุดอาลัย โดยมีทั้ง “โอ้พระเจ้า เป็นคุณยายที่ฉันชอบมาก ขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุขคติ” , “เป็นนักแสดงระดับตำนาน”