แจกทริคตั้งวอลเปเปอร์มงคล เสริมดวงรับปีใหม่ไปกับ ‘แม่หมอบิวตี้’ ภายใต้แคมเปญ “ซีเจ มูร์ ช้อปโอมเพี้ยง ดวงเปรี้ยงรับปีใหม่” จาก ซีเจ มอร์

ชวนเริ่มต้นปีมะเส็ง ปี 2568 ด้วยการเสริมพลังมงคลให้ชีวิตด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ทรงพลังกับทริคตั้งวอลเปเปอร์เสริมดวง ไปกับหมอดูชื่อดังที่มาพร้อมคำแนะนำพิเศษ ภายใต้ แคมเปญซึ่งครั้งนี้ ได้เผยเคล็ดลับการเลือกวอลเปเปอร์มงคล เพื่อเสริมดวงไปพร้อมกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเงิน ความสำเร็จ หรือความรัก รับรองว่าปีใหม่นี้ชีวิตของคุณจะเฮงปังแน่นอน!วอลเปเปอร์เสริมดวง ใช้ยังไงให้เฮง?แม่หมอบิวตี้ เผยเคล็ดลับการเลือกใช้วอลเปเปอร์ในชีวิตประจำวันว่า “การเลือกสีที่สอดคล้องกับเป้าหมายในแต่ละด้านของชีวิตสามารถช่วยเสริมดวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากคุณต้องการดึงดูดทรัพย์สิน ให้ตั้งวอลเปเปอร์หน้าจอเป็น เขียวมหารวย หากต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงาน ล็อกหน้าจอด้วย เหลืองมหารุ่ง และสำหรับการเสริมเสน่ห์หรือเพิ่มพลังแห่งความเมตตา ให้ตั้งค่าหน้าจอสายเรียกเข้าเป็น ชมพูมหาเสน่ห์”นอกจากนี้ แม่หมอบิวตี้ยังแนะนำวิธีการใช้งานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เช่น วอลเปเปอร์หน้าจอหลัก ควรเป็นสีที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายสำคัญ เช่น การเงินหรือการเติบโตในธุรกิจ ล็อกสกรีน เหมาะสำหรับสีที่ช่วยกระตุ้นความสำเร็จในงาน และ หน้าจอสายเรียกเข้า แนะนำให้ใช้สีชมพูเพื่อเพิ่มเสน่ห์และเสริมพลังความเมตตาในทุกการสื่อสาร ช่วยให้การพูดคุยราบรื่นและเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างเปิดความหมายสีวอลเปเปอร์มงคลทั้ง 3 สี1. เขียวมหารวยเขียวมหารวยถูกออกแบบมาเพื่อเสริมดวงด้านการเงินโดยเฉพาะ สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการเติบโต โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ เหรียญ (Pentacles)ในศาสตร์ไพ่ยิปซี ซึ่งหมายถึงความมั่งคั่ง ความสำเร็จในธุรกิจ และการสร้างฐานะที่มั่นคง การใช้วอลเปเปอร์สีเขียวมหารวยจะช่วยดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาในชีวิต ทำให้การเงินคล่องตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความมั่งคั่งและสร้างความมั่นคงทางการเงิน2. เหลืองมหารุ่งเหลืองมหารุ่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิต ดึงแรงบันดาลใจจากไพ่ ดวงอาทิตย์ (The Sun) ซึ่งเป็นตัวแทนของความสำเร็จ ความสุข และการเติบโตในทุกมิติ วอลเปเปอร์สีเหลืองมหารุ่งจะช่วยกระตุ้นพลังแห่งความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือผู้ที่ต้องการผลักดันเป้าหมายสำคัญในชีวิต3. ชมพูมหาเสน่ห์ชมพูมหาเสน่ห์สะท้อนพลังแห่งความรักและเสน่ห์ที่ดึงดูดใจ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากไพ่ สองถ้วย (Two of Cups) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความรักที่มั่นคง การใช้วอลเปเปอร์สีชมพูมหาเสน่ห์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเสน่ห์ในตัวเอง เสริมดวงด้านความรัก หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากคนรอบข้างสำหรับใครที่อยากเสริมดวงในปีนี้เหมือนแม่หมอบิวตี้ สามารถดาวน์โหลดวอลเปเปอร์เสริมดวงฟรี! ได้แล้ววันนี้ที่ LINE @CJMORE หรือคลิกที่นี่ https://bit.ly/3BNgWFT แล้วเลือกดาวน์โหลดสีที่เหมาะกับสิ่งที่อยากเน้น ไม่ว่าจะเน้นดวงการเงิน ความสำเร็จ หรือความรัก วอลเปเปอร์ทั้ง 3 สีนี้จะช่วยเสริมพลังชีวิตในทุกด้านงานนี้! ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นปีด้วยความปังผ่านไอเทมเสริมดวง อย่าง ‘แก้วตักตวงมหามงคล’ และ ‘การ์ดองค์เทพเสริมดวง’ แต่เพียงเท่านั้น ซีเจ มอร์ ยังมีวอลเปเปอร์มงคลที่จะช่วยเติมเต็มพลังบวกให้ชีวิตของคุณตลอดทั้งปี 2568 อย่ารอช้า! มาเริ่มต้นปีมะเส็งนี้ด้วยพลังแห่งความโชคดีและความเฮงไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น!