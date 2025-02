ไฟลุกสเตจ! เปิดฉาก CHUANG ASIA Season 2 โชว์เด็ด ญาญ่า สะเทือนโซเชียล เด็กฝึก SUPER THAI คว้าเกรดA

สมการรอคอย! ยึดพื้นที่โลกออนไลน์เป็นกระแสให้พูดถึงทุกช่องทาง สำหรับการกลับมาของ รายการเซอร์ไววัลระดับเอเชีย CHUANG ASIA Season 2 เปิดตัวเทปแรกอย่างยิ่งใหญ่ อัดแน่นไปด้วยโชว์สุดอลังการจากเมนเทอร์ทั้ง 5 คน และการแสดงสุดประทับใจจากเหล่าเด็กฝึกที่ผ่านการคัดเลือกจาก First Meetingฮือฮาประเดิมเวทีด้วยการแสดงสุดพิเศษจากโปรดิวเซอร์และเมนเทอร์ของรายการ นำโดย แบมแบม ที่ขนเพลง Last Parade มาโชว์พลังบนเวทีสุดร้อนแรงที่เรียกเสียงกรี๊ดดัง สมกับเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกต่อเนื่องด้วยโชว์จาก Jeff Satur ที่มอบอารมณ์ลึกซึ้งผ่านเพลง Fade เวอร์ชันภาษาจีน ก่อนพาทุกคนไปสัมผัสกับเพลงใหม่ล่าสุด Ride or Die แบบเต็มๆ ตามด้วยโชว์ของ ญาญ่า อุรัสยา ที่สะกดทุกสายตากับเพลง FEAT ของ Pixxie โชว์พลังเสียงและเสน่ห์สุดล้นของเธอได้อย่างเต็มที่ ทำให้กระแสในอินเตอร์เน็ตของโชว์นี้จากเมนเทอร์ญาญ่านั้นร้อนแรงขึ้นมาทันที โดยผู้คนต่างพากันชื่นชมว่า สวยครบรสแบบนี้ไม่ธรรมดา สมเป็นนางเอกสาวขวัญใจคนไทยตัวจริงเสียงจริงเพิ่มเวทีร้อนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อ TIA RAY เจ้าของฉายา Queen of Urban & Soul จากจีน ขึ้นโชว์พลังเสียงอันทรงพลังและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอกับเพลง Boredปิดท้ายด้วยโชว์ครั้งแรกของโลกจากโปรดิวเซอร์ Xu Minghao (THE 8) กับเพลงใหม่ล่าสุด Orbit จากอัลบั้มโซโลเดี่ยวของเขาที่ตรึงผู้ชมจนละสายตาไม่ได้หลังจากโชว์จากเมนเทอร์จบลง เวทีได้เปิดโอกาสให้เด็กฝึกได้โชว์ความสามารถ ทั้งร้อง เต้น และการแสดง เพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าคณะเมนเทอร์ หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของ EP.1 คือการเปิดตัวของ SUPER THAI กลุ่มเด็กฝึกจากไทย 6 คน ที่โชว์พลังการเต้นแข็งแกร่งและพร้อมเพรียงจนเมนเทอร์ประทับใจจนโปรดิวเซอร์แบมแบมถึงกับเอ่ยชื่นชมที่ไม่ทำให้คนไทยต้องผิดหวัง โดยเฉพาะ Dorn ที่เคยคว้าแชมป์โลกด้านการเต้นมาก่อน และ Thi-O ที่โดดเด่นในด้านเสียงร้องมากๆอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความสนใจคือ 185+ Club กลุ่มเด็กฝึกสุดหล่อที่มาพร้อมความสูงเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ OMAR หนุ่มหล่อสุดน่ารักจากจีนที่ตกพี่สาวไปเป็นจำนวนมาก ที่ต้องมาลุ้นกันต่อใน EP.2 ว่าจะได้รับเกรดอะไรทำไมหนุ่มน้อยคนนี้ถึงต้องมีน้ำตา ซีซันนี้ทั้งโหดทั้งหิน โปรดิวเซอร์และเมนเทอร์พร้อมตัวอย่างสัปดาห์หน้า Ep2 ตามลุ้นกันต่อกับการกลับมาของ Huyetao อดีตเด็กฝึกจาก CHUANG 2021 ที่มาพร้อมเอกลักษณ์และความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยม นอกจากนี้ ยังมีเด็กฝึกจากหลายประเทศ ทั้ง มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อเมริกา และ แคนาดา ที่นำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตัวเองมาผสมผสานบนเวที และการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายประเทศได้อย่างลงตัว เด็กฝึกแต่ละคนจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหน และใครจะสามารถคว้าเกรดสูงสุดจากเมนเทอร์ได้ ต้องติดตามในอีพีต่อไป!ปักหมุดรับชมความสนุก และร่วมลุ้นไปกับความสามารถและความฝันของเด็กฝึก CHUANG ASIA Season 2 (https://bit.ly/42E2w68 ) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.50 น. ทางแอปพลิเคชัน WeTV และทางช่อง3 ห้ามพลาด!