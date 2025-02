“พี-ป้าน” สองหนุ่มนักแสดงซีรีส์วายน่าจับตามอง บุกตลาดแฟนมีตบราซิล ขยายฐานแฟนคลับซีรีส์วายไทย

สองหนุ่มนักแสดงซีรีส์วายมากความสามารถ “พี เอกภพ ต๊ะตา” และ “ป้าน จิรโชติ โชติทิฆัมพร” ภายใต้สังกัด บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีหัวเรือสำคัญในการผลักดันอย่าง “แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม” เรียกเสียงกรี๊ดจัดเต็มตั้งแต่ต้นปี กับงาน OLÁ BL&GL THAILAND IN BRAZIL 2025 แฟนมีตที่ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ณ Terra SP เมืองเซาเปาโลถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ไทยซึ่ง “พี-ป้าน” สองนักแสดงหน้าใหม่ที่เคยฝากผลงานซีรีส์วายเมื่อปีที่ผ่านมากับ “Kiseki ฤดูปาฏิหาริย์” จากโปรเจกต์ Viu Original ซึ่งการปรากฎตัวครั้งนี้ของสองหนุ่มก็จัดเต็มกับการแสดงบนเวทีทั้งทักษะด้านดนตรีและการร้องเพลง พร้อมเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำและเตรียมออกอากาศ อย่าง “Ai no Kisetsu ฤดูกาลแห่งรัก in Shimane” ให้แฟนๆ ชาวบราซิลได้รับชมก่อนใคร ซึ่งในงานนี้ “พี เอกภพ และ ป้าน จิรโชติ” ยังเป็นตัวแทนค่ายในการออกตลาดขายคอนเทนต์ซีรีส์วายไทยให้บริษัทฯ ด้วยตัวเอง ต้องบอกว่าครบเครื่องกับความสามารถจริงๆสำหรับงานนี้จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล โดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิไทย, สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย และยังมี “คุณโอ๊ต-สิทธิพร ห่วงแก้วพราย” กรรมการผู้จัดการบริษัท คิดลึก จำกัด ร่วมในฐานะผู้จัดงานอีกด้วย